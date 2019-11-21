Disney захватил зрителей: что смотрят американцы

Лидером американского бокс-офиса за 22-24 ноября, согласно экспертам (и банальной логике), станет одна из главных премьер не просто этой недели, но и месяца (а, возможно, даже осени). Речь про сиквел знаменитого мультфильма Disney «Холодное сердце», который соберет в районе $136 млн. Первая часть анимационной картины (которая, что примечательно, в 2013 году вышла тоже в конце ноября) показала в свое время заметно менее мощный результат — в свое первые полноценные выходные в США она выручила «всего» $93,6 млн. В общей же сложности проект собрал по миру аж $1,27 млрд.

Вторую строчку займет триумфатор минувшего уикенда — биографическая драма «Ford против Ferrari» о соперничестве между двумя легендарными гоночными командами, главные роли в которой исполнили «оскароносные» Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. Третьи выходные в Штатах пополнят кассу проекта на $17,5 млн.

Замкнет топ-3 еще один дебютант этой недели — драма «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом в роли телеведущего Фреда Роджерса из сериала «Соседство мистера Роджерса». Лента, рассказывающая об отношениях главного героя с журналистом Томом Юнодом в исполнении Мэтью Риза (корреспонденту поручают написать статью о Роджерсе, и общение с ним меняет его взгляды на жизнь), заработает в районе $17 млн.

Четвертым, если верить прогнозистам, финиширует полицейский триллер «21 мост» (очередной дебютант пятницы). Согласно сюжету, после убийства восьми нью-йоркских служителей правопорядка при попытке задержать продавцов наркотиков полицейский с неоднозначным прошлым должен будет отыскать преступников и отомстить им. Для исполнения непростой миссии главному герою понадобится заблокировать весь Манхэттен и 21 мост, который ведет от острова к городу. Заработает картина на старте примерно $13 млн.

Строчкой ниже расположится комедийная лента «Игры с огнем» о пожарных, в которой сыграл сам рестлер Джон Сина (заочный участник, возможно, лучшего пранка в истории, который легко найти на YouTube), — $4,7 млн на третьей неделе.

Шестым, как ожидается, станет комедийный боевик «Ангелы Чарли», стартовавший в прокате всего неделю назад. Лента, показавшая в премьерные выходные ужасающие результаты (всего $8,6 млн с учетом именитости франшизы и Кристен Стюарт в главной роли), заработает около $3,9 млн. Ранее создательница проекта Элизабет Бэнкс намекнула, что в провале ее детища виновата мужская аудитория.

На седьмом месте окажется военно-исторический боевик «Мидуэй», рассказывающий о событиях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Картина с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Мэнди Муром и Патриком Уилсоном в ролях заработает за третий уикенд плюс-минус $3,8 млн.

Восьмая строчка, вероятно, достанется детективной драме «Хороший лжец», главные роли в которой исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. Вторые выходные в США принесут фильму $3,1 млн.

Девятой финиширует мелодрама «Рождество на двоих» от режиссера «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках» и ремейка «Охотников за привидениями» Пола Фига. Фильм, в котором среди прочих сыграла Эмилия «Дейенерис» Кларк, выручит в ходе своего третьего уикенда приблизительно $3 млн.

Наконец, замкнет десятку сильнейших тот самый «Джокер» (восьмые выходные, $2,6 млн), который неделей ранее преодолел психологическую отметку в $1 млрд мировых сборов. Причем проект Тодда Филлипса стал вообще единственным в истории кинематографа с R-рейтингом, собравшим в прокате настолько сумасшедшую сумму. Особенно удивительно, что сделать это ему удалось без китайского рынка вовсе: ранее подобное получалось лишь у двух картин (среди абсолютно всех возрастных маркировок).