Советская история ужасов: в России снимут фильм про Чикатило

На этой неделе в Москве прошла очная защита проектов, претендующих на государственную поддержку от Фонда кино. В числе прочих рассчитывающих на финансирование фильмов, которые были представлены членам экспертного совета организации, значился фильм «Казнь». Как рассказал в ходе мероприятия продюсер проекта Илья Стюарт, это будет вымышленный детектив про советского серийного убийцу Андрея Чикатило.

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Режиссер и сценарист картины Ладо Кватания (известный определенному кругу зрителей по короткометражкам «Ночью ласки нежнее», «Звезды утром ярче» и «Первый») в интервью «Газете.Ru» раскрыл некоторые подробности его детища.

«Мы просто используем следственные материалы для погружения в эпоху — нюансы, детали, повороты для создания характеристик персонажей. Мы не позиционируем его как фильм, основанный на реальных событиях, — в первую очередь, из-за этического момента, потому что это реальные судьбы людей, мы ни в коем случае не хотим этого делать», — сказал Кватания.

По словам постановщика, его работа охватит десятилетний промежуток времени.

«Фильм охватывает события с 1981 года по 1991 год — история будет рассказана в течение десяти лет, подробно отражая самые важные события того времени, и тем самым герои будут изменяться как внутренне, так и физически», — заявил Кватания.

В заключение он отметил, что роли в ленте исполнят Виктор Сухоруков («Брат», «Брат 2», «Остров») и Александр Паль («Горько!», «Верность»). «Сухоруков играет, собственно, серийного убийцу, а Паль — одного из двух следователей», — сообщил режиссер.

Сам Паль, в свою очередь, признался, что «Казнь» показалась ему «крепким, качественным и крутым проектом».

Заявленный производственный бюджет картины составил 100 млн рублей (при этом у самого Фонда было запрошено 60 млн), передает «Российская газета». Итоги отбора фильмов, представленных в ходе прошедшего мероприятия экспертам Фонда кино, станут известны через несколько недель.

Андрей Чикатило, возможно, самый известный серийный убийца в истории СССР, совершил на территории Ростовской области и других регионов страны множество убийств — следствию удалось доказать 53 подобных случая, при этом, возможно, на самом деле он лишил жизни более 65 человек.

Чикатило орудовал на протяжении 11 с лишним лет, а уже после поимки долгое время не сознавался в совершенном, что — по причине отсутствия против него серьезных улик — могло привести к возвращению преступника на свободу (как известно, в 1984 году он был арестован правоохранителями, однако вскоре отпущен на волю). Правосудие восторжествовало во многом благодаря психиатру Александру Бухановскому, которому удалось вывести маньяка на чистую воду. Позднее Чикатило был приговорен к смертной казни — исполнили предписание суда 14 февраля 1994 года.

«Казнь» станет далеко не первым художественным фильмом, снятым по мотивам истории этого серийного убийцы. Так, в 1995-м в США вышла лента «Гражданин Икс» режиссера Криса Джеролмо, в которой роль маньяка исполнил Джеффри Деманн («Зеленая книга», «Побег из Шоушенка»). Картина была высоко отмечена зрителями и критиками: в частности, актер Дональд Сазерленд, в 2018-м удостоившийся «Оскара» за выдающиеся заслуги в кинематографе, тогда получил «Золотой глобус» за перевоплощение в полковника Михаила Фетисова (один из милиционеров, причастных к поимке Чикатило).

Уже в 2004-м ленту про серийного убийцу сняли итальянцы — в «Эвиленко» преступника сыграл Малкольм МакДауэлл из «Заводного апельсина». Сам триллер при этом не особо стремился к документальности: по художественному замыслу ряд деталей реальной истории решили изменить — как и фамилию самого преступника.

Наконец, нельзя не упомянуть и про нашумевшую картину «Номер 44» (2014 год), которая была запрещена в России. Остросюжетный детектив (справедливости ради, получившийся абсолютно ужасным — даже с учетом мощного каста в лице Тома Харди, Гари Олдмана, Джейсона Кларка и Венсана Касселя) был снят по книге Тома Роба Смита, сюжет которой частично обращается к истории маньяка.

Что касается России, то здесь большие художественные проекты про Чикатило не снимали — душегубу «посвящали» исключительно документалки разного качества.