«С сериалом все проще»: обладатель «Оскара» Феллоуз об «Аббатстве Даунтон»

— Были ли у вас сомнения по поводу того, чтобы перенести «Аббатство Даунтон» на большой экран?

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— Нельзя сказать, что я с неохотой взялся за этот проект, но и утверждать, что я был полностью поглощен идеей, тоже не могу. Когда я написал сценарий к последнему эпизоду сериала, я подумал: «Вот и все». Затем возникло такое трепещущее чувство, что фильм возможен. Спустя год я начал думать над сюжетом, над центральным событием, которое объединило бы всех героев. Тогда я прочел изумительную книгу «Черные алмазы» Кэтрин Бэйли — в ней, в частности, рассказывалось о визите короля Георга V и его супруги Марии. Тут я понял, что это оно — то самое событие, которое способно взволновать персонажей.

— Сколько времени занял процесс написания сценария?

— Трудно сказать. Сначала ты пишешь сценарий, затем ждешь рекомендаций, переделываешь и так далее. С сериалом дело обстоит намного проще: зритель не ждет большой истории каждую неделю, и не каждая сюжетная линия подходит к своему логическому финалу. Некоторые из них развиваются в течение нескольких сезонов. С фильмом так не работает. Мы должны четко понимать, чем он закончится.

— В фильме появилась новая героиня — леди Бэгшоу в исполнении Имельды Стонтон. Что ее персонаж привнес в картину?

— Я испытал своего рода облегчение, когда Стонтон согласилась сыграть Бэгшоу, потому что это означало некую битву между ней и почтенной Мэгги [Смит]. Мне нравится исследовать тот факт, что мы считаем события в фильме очень упорядоченными.

В картине все персонажи соблюдают правила, что совершенно не сравнится с современностью, — временем, которое кажется слишком хаотичным, особенно сейчас. Мы даже не знаем, что надеть на ужин.

— Какую роль сыграла линия короля и королевы?

— Спасибо нашему ценному Аластерю Брюсу — он наш главный советник практически по всем вопросам. Его знания непревзойденные. Перед тем как работать над сценарием, я, безусловно, изучил вопрос, связанный с королевскими визитами, их значении и последствиях. Перед королем Георгом V и его супругой стояла непростая задача — Первая мировая война, которая не сулила ничего хорошего монархам (во время войны королевская семья разорвала связи со своими германскими родственниками и сменила немецкое наименование своей династии — Саксен-Кобург-Готская — на Виндзорскую. — прим. «Газеты.Ru»). Затем пала династия Романовых. Однако, как показывает история, спустя десятилетия интерес к монархии только возрос, поэтому мне было так важно поставить всех на уши из-за их визита.

— Насколько сложно было соблюсти баланс между юмором и пафосом?

— Атмосфера сериала всегда была довольно солнечной и позитивной. Первую минуту вы будете смеяться над миссис Патмор, а следующую — плакать над умирающей Сибил. Здесь всегда было такое настроение. Поэтому я никогда не отказывался от стиля шоу.

К счастью, в фильме мы только расширили эту идею, адаптировали для большого экрана. Я надеюсь, что поклонники сериала не будут разочарованы результатом.

— Правда, что вы переживали по поводу того, как публика воспримет фильм?

— Конечно, я и раньше писал сценарии к полнометражным проектам, но — да, конечно же, я беспокоился! Сработало ли это? Мы никогда не узнаем правды до тех пор, пока фильм не выйдет в свет.

— Внедрение гомосексуальной линии с Томасом было намеренным? Помогло ли это осовременить сюжет?

— Брэнсон и Томас — единственные персонажи, которые никогда не испытывали эмоционального удовлетворения. То, что мы дали им, как говорится, до этого витало в воздухе.

— Каково это — снова собрать всех героев сериала на одной съемочной площадке?

— На самом деле все это довольно сюрреалистично. Все мы попрощались друг с другом на съемках последнего сезона шоу. Каждый занялся своим делом: например, Гарри [Хадден-Патон] был на Бродвее, другие снимались в Голливуде, играли в новых сериалах, фильмах и спектаклях. Но я рад, что каждый все-таки нашел время, чтобы встретиться вновь. Ощущение, что четырех лет разлуки словно и не было.

— Как удалось заполучить Майкла Энглера в режиссерское кресло?

— Майкл снял несколько эпизодов шоу. Он очень проникся историей и персонажами сериала, что, на мой взгляд, явилось для него огромным преимуществом. Я думаю, мы сделали потрясающий выбор, когда согласились работать с Энглером.

— Что для вас значит «Аббатство Даунтон»?

— Вы знаете, мне очень повезло. «Даунтон» стал для меня первым масштабным проектом со времен «Госфорд-парка».

Он сделал меня частью международного хита и принес мне огромную популярность. У вас может быть очень успешная карьера в индустрии, но она даже близко не походит на ту, что есть у меня. Поэтому я считаю, что это огромный плюс. После завершения сериала я подумал, что все кончено. И вдруг мы снова собрались все вместе!

Я начал писать сценарий к «Аббатству» десять лет назад. Представляете? Это целых десять лет моей жизни.