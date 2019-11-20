Обычная женщина: «Давай разведемся» — русская комедия года

Отечественному кинематографу долгое время было присуще разделение на массовое и авторское кино — не только в коммерческом и эстетическом, но и в смысловом плане. Спорные темы, неоднозначные высказывания и попросту трудно усваиваемый материал — это, пожалуйста, на фестивали и в крохотный прокат. Для широкой публики — что называется, попроще, повеселее и потрадиционней.

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Последние два года наглядно продемонстрировали, что такая схема уже не работает. В марте 2018-го стартовала бодипозитивная комедия Алексея Нужного «Я худею» — и внезапно превратилась в кассовый хит. В общей сложности картина собрала больше 600 млн рублей. В этом году вышел остросоциальный и зловеще актуальный «Текст» с Александром Петровым (главным актером в стране прямо сейчас), а одним из самых обсуждаемых российских релизов стала «Верность» Нигины Сайфуллаевой — фильм о супружеских изменах и женской свободе в выборе партнеров. За три недели проката лента взяла почти 100 млн рублей. Для независимого кино это довольно большие деньги — фильм как минимум окупился (учитывая, что из 46-миллионного бюджета 30 млн — безвозвратная ссуда Минкультуры, создатели еще и вышли в плюс).

close Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019) Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019) Кинокомпания CTB

Сейчас на экраны выходит картина, во многом пересекающаяся с «Верностью». «Давай разведемся» — это первая полнометражная работа Анны Пармас. Меньшинству она известна как сценаристка фильмов Авдотьи Смирновой «Кококо», «Два дня» и «История одного назначения». Большинству — как постановщица популярных клипов самой народной группы страны «Ленинград» (в том числе на песни «Экпонат», «В Питере — пить», «Сиськи» и «Экстаз»). В этом смысле народная комедия в качестве первой большой самостоятельной работы (с ключевой российской актрисой момента Анной Михалковой в главной роли) кажется предельно логичным шагом.

Как и в нашумевшей ленте Сайфуллаевой, главная героиня работает гинекологом и сталкивается с разрушением своей семьи. Здесь же можно вспомнить вышедшую в сентябре драму Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», там тоже было про кризис института брака и даже фигурировал термин «гинеколог», но что еще анекдотичнее — все три картины участвовали в программе последнего «Кинотавра» (Садилова, к слову, еще и в Канны заглянула). Но если в «Верности» толчком для развития сюжета служило лишь подозрение партнера в измене, то «Давай разведемся» рубит с плеча: Миша отлучается в туалет, Маша видит, что ему звонит «ФИТНЕС», берет трубку, а там — не совсем фитнес.

Несмотря на предельную простоту языка, фильм изобилует яркими остроумными деталями, которые показывают, что авторы (преимущественно — авторши, сценарий Пармас писала вместе Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой) хорошо понимают принципы функционирования комедии. Баночки для анализов, из которых гинекологини пьют коньяк, биолокационная рамка героя Максима Лагашкина, наконец, обитающие в поселке «Новая Англия» коровы и вечно орущий соседский младенец — все это указывает на то, что над юмористической составляющей «Давай разведемся» очень грамотно поработали. Диалог между Михалковой и Антоном Филипенко о том, что тот не владеет собой, — чуть ли не самое смешное, что в этом году произносилось с большого экрана на русском языке.

close Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019) Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019) Кинокомпания CTB

«Давай разведемся» использует примитивный, но действенный ход и перекручивает гендерные стереотипы: героиня Михалковой «по-мужски» уходит с головой в работу и отстраняется от партнера и детей, обделенный вниманием Миша «по-женски» устает держать на себе весь дом и уходит к любовнице. В итоге мужчины здесь оказываются безмозглыми и беспомощными детьми, которые каким-то чудом дожили до своего возраста. Женщины — в силу того, что это комедия, — зачастую тоже умом не блещут, но в конечном итоге именно женщина принимает окончательное и единственно верное решение. Феминистский киносайт «Кимкибабадук», например, выпустил уже четыре текста с разбором ошибок «Верности», а «Давай разведемся» одна из его создательниц Татьяна Шорохова поставила другим кинематографистам в пример.

Но не менее важно то, что это очень живое и жизненное кино. Герои «Давай разведемся» предельно карикатурны, но при этом в них угадываются знакомые люди: сварливая мама, которая уверена, что знает, как лучше; угрюмый, но сочувствующий мент, хранящий в сейфе пузырь водки; несчастный сосед, беспрерывно убаюкивающий маленького ребенка. Все они — завсегдатаи отечественных комедий, но, кажется, впервые в подобном фильме мама оказывается неправа, а мент и сосед остаются по большому счету ни с чем. Таким образом лента Пармас оказывается явлением куда более народным, чем однотипные поделки про непоколебимые семейные скрепы. Вы статистику разводов-то видели вообще?