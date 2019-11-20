Обычная женщина: «Давай разведемся» — русская комедия года

Рецензия на «Давай разведемся» — дебют постановщицы клипов «Ленинграда»

21 ноября в прокате стартует комедия «Давай разведемся» — история про успешного гинеколога Машу с двумя детьми, от которой уходит муж. Это режиссерский дебют в полном метре Анны Пармас, постановщицы восьми клипов «Ленинграда», среди которых — «Экспонат», «В Питере — пить», «Сиськи» и «Экстаз». В главных ролях снялись Анна Михалкова и Антон Филипенко. Премьера фильма прошла на фестивале «Кинотавр», где лента получила приз зрительских симпатий. Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков — о том, почему «Давай разведемся» можно считать главной народной комедией года.

Отечественному кинематографу долгое время было присуще разделение на массовое и авторское кино — не только в коммерческом и эстетическом, но и в смысловом плане. Спорные темы, неоднозначные высказывания и попросту трудно усваиваемый материал — это, пожалуйста, на фестивали и в крохотный прокат. Для широкой публики — что называется, попроще, повеселее и потрадиционней.

Последние два года наглядно продемонстрировали, что такая схема уже не работает. В марте 2018-го стартовала бодипозитивная комедия Алексея Нужного «Я худею» — и внезапно превратилась в кассовый хит. В общей сложности картина собрала больше 600 млн рублей. В этом году вышел остросоциальный и зловеще актуальный «Текст» с Александром Петровым (главным актером в стране прямо сейчас), а одним из самых обсуждаемых российских релизов стала «Верность» Нигины Сайфуллаевой — фильм о супружеских изменах и женской свободе в выборе партнеров. За три недели проката лента взяла почти 100 млн рублей. Для независимого кино это довольно большие деньги — фильм как минимум окупился (учитывая, что из 46-миллионного бюджета 30 млн — безвозвратная ссуда Минкультуры, создатели еще и вышли в плюс).

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Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019) Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019)
Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019)

Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019)

Кинокомпания CTB

Сейчас на экраны выходит картина, во многом пересекающаяся с «Верностью». «Давай разведемся» — это первая полнометражная работа Анны Пармас. Меньшинству она известна как сценаристка фильмов Авдотьи Смирновой «Кококо», «Два дня» и «История одного назначения». Большинству — как постановщица популярных клипов самой народной группы страны «Ленинград» (в том числе на песни «Экпонат», «В Питере — пить», «Сиськи» и «Экстаз»). В этом смысле народная комедия в качестве первой большой самостоятельной работы (с ключевой российской актрисой момента Анной Михалковой в главной роли) кажется предельно логичным шагом.

Как и в нашумевшей ленте Сайфуллаевой, главная героиня работает гинекологом и сталкивается с разрушением своей семьи. Здесь же можно вспомнить вышедшую в сентябре драму Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске», там тоже было про кризис института брака и даже фигурировал термин «гинеколог», но что еще анекдотичнее — все три картины участвовали в программе последнего «Кинотавра» (Садилова, к слову, еще и в Канны заглянула). Но если в «Верности» толчком для развития сюжета служило лишь подозрение партнера в измене, то «Давай разведемся» рубит с плеча: Миша отлучается в туалет, Маша видит, что ему звонит «ФИТНЕС», берет трубку, а там — не совсем фитнес.

Несмотря на предельную простоту языка, фильм изобилует яркими остроумными деталями, которые показывают, что авторы (преимущественно — авторши, сценарий Пармас писала вместе Марией Шульгиной и Елизаветой Тихоновой) хорошо понимают принципы функционирования комедии. Баночки для анализов, из которых гинекологини пьют коньяк, биолокационная рамка героя Максима Лагашкина, наконец, обитающие в поселке «Новая Англия» коровы и вечно орущий соседский младенец — все это указывает на то, что над юмористической составляющей «Давай разведемся» очень грамотно поработали. Диалог между Михалковой и Антоном Филипенко о том, что тот не владеет собой, — чуть ли не самое смешное, что в этом году произносилось с большого экрана на русском языке.

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Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019) Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019)
Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019)

Кадр из фильма «Давай разведемся!» (2019)

Кинокомпания CTB

«Давай разведемся» использует примитивный, но действенный ход и перекручивает гендерные стереотипы: героиня Михалковой «по-мужски» уходит с головой в работу и отстраняется от партнера и детей, обделенный вниманием Миша «по-женски» устает держать на себе весь дом и уходит к любовнице. В итоге мужчины здесь оказываются безмозглыми и беспомощными детьми, которые каким-то чудом дожили до своего возраста. Женщины — в силу того, что это комедия, — зачастую тоже умом не блещут, но в конечном итоге именно женщина принимает окончательное и единственно верное решение. Феминистский киносайт «Кимкибабадук», например, выпустил уже четыре текста с разбором ошибок «Верности», а «Давай разведемся» одна из его создательниц Татьяна Шорохова поставила другим кинематографистам в пример.

Но не менее важно то, что это очень живое и жизненное кино. Герои «Давай разведемся» предельно карикатурны, но при этом в них угадываются знакомые люди: сварливая мама, которая уверена, что знает, как лучше; угрюмый, но сочувствующий мент, хранящий в сейфе пузырь водки; несчастный сосед, беспрерывно убаюкивающий маленького ребенка. Все они — завсегдатаи отечественных комедий, но, кажется, впервые в подобном фильме мама оказывается неправа, а мент и сосед остаются по большому счету ни с чем. Таким образом лента Пармас оказывается явлением куда более народным, чем однотипные поделки про непоколебимые семейные скрепы. Вы статистику разводов-то видели вообще?