Фильм по мотивам: «Во все тяжкие» и еще 6 сериалов с кинопродолжением

Несмотря на разговоры о победе телесериалов в борьбе за звание формата, властвующего над умами сегодняшней аудитории, наличие полнометражной версии остается по-своему престижным показателем для создателей популярных шоу. Зачастую фильмы используются как возможность объяснить события, предшествовавшие основному действию, или же наоборот — как послесловие к отгремевшему свое проекту, а в некоторых случаях — и вовсе как попытка выйти на более дорогой кинорынок.

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«Во все тяжкие»

Итогом пяти сезонов сериала «Во все тяжкие» о постепенной моральной деградации и росте криминального авторитета 50-летнего учителя химии Уолтера Уайта, который решил заняться производством наркотиков после диагностированного у него рака, стал вышедший в октябре 2019 года полнометражный фильм «Путь: Во все тяжкие». Его главным героем оказался помощник Уайта Джесси Пинкман, а события здесь разворачиваются после произошедшего в финальном эпизоде. Идея проекта пришла в голову Винсу Гиллигану в ходе его работы над последним сезоном «Во все тяжкие», который закончился в 2013 году, а исполнитель главной роли Аарон Пол получил предложение принять участие в съемках полнометражного фильма в 2017-м. С начала производства фильма его детали хранили в строгой тайне.

А уже после цифрового релиза на Netflix «Путь: Во все тяжкие» и его создатели получили множество положительных отзывов от критиков и зрителей — в частности, похвалы была удостоена актерская работа Пола, а также сценарий Гиллигана и его «умелая визуальная стилизация», благодаря которой в фильме удалось создать атмосферу «современного вестерна».

«Звездный путь»

Одним из первых по-настоящему больших кинопроектов, выросших из телешоу, стал «Звездный путь: Фильм», вышедший на экраны в 1979 году. Завершившийся в 1969-м научно-фантастический сериал о команде космического корабля «Энтерпрайз» показывал низкие рейтинги во время своей трансляции, однако проект обрел культовый статус после перевыпуска в конце десятилетия, и в 1975 году руководство Paramount дало «зеленый свет» началу работы над полнометражной версией событий, предшествовавших основному действию.

К тому моменту популярность «Звездного пути» достигла уже такого уровня, что фанатам удалось убедить президента США Джеральда Форда переименовать новый американский космический челнок в «Энтерпрайз», причем на его презентации присутствовала часть актерского состава. В качестве возможных авторов сценария в проект на разных стадиях работы входили писатель Рэй Брэдбери и Теодор Старджон (прототип Килгора Траута из романов Курта Воннегута), а среди режиссеров, которые рассматривались руководством Paramount, были Фрэнсис Форд Коппола, Джордж Лукас и Стивен Спилберг. В премьерные выходные «Звездный путь: Фильм» побил рекорд по сборам ($11,8 млн), обойдя достижение «Супермена» 1978 года.

«Секс в большом городе»

Разговоры о возможном полнометражном продолжении знакового для конца 1990-х и начала 2000-х сериала «Секс в большом городе» появились сразу после окончания проекта в 2004 году, однако нежелание исполнительницы роли Саманты Джонс Ким Кэттролл принимать в нем участие помешало началу работы над фильмом. И все-таки в 2007 году стало известно о согласии всех актрис оригинального состава на съемки послесловия к событиям сериала.

Несмотря на некоторую потерю сериальной динамики, фильму удалось сохранить атмосферу своего предшественника — даже с учетом более бытовых и приземленных конфликтов, которые обрушились на его главных героинь. Отдельного внимания заслуживает концовка фильма, где камера отлетает от Кэрри, Миранды, Шарлотты и Саманты и выхватывает из уличной толпы сразу несколько компаний, состоящих из четырех девушек, которым, видимо, суждено продолжить боевой путь их повзрослевших единомышленниц.

«Доктор Кто»

После выхода в Великобритании последней серии 26-го сезона научно-фантастического сериала «Доктор Кто» сотруднику компании Стивена Спилберга Филипу Сегалу пришла мысль о переносе проекта с английской на американскую почву. С этой целью было решено снять полнометражный фильм, в котором седьмая инкарнация главного героя в исполнении Сильвестра Маккоя уступает место восьмому доктору в исполнении Пола Макганна.

Согласно замыслу создателей, киноверсия американских приключений главного британского супергероя должна была стать пилотной серией перезапуска, однако низкие показатели рейтингов в США не дали этой идее оказаться реальностью. Тем не менее фильм гораздо теплее встретила британская аудитория, история восьмого доктора вошла в официальный канон «Доктора Кто», и в 2005 году сериал все-таки перезапустили, правда на родном «Би-би-си». А Макганн даже появился в 2013 году в мини-эпизоде «Ночь Доктора».

«В гуще событий»

Еще одним британским телесериалом, который попытался выйти на американский рынок с помощью полнометражной версии, стала жесткая политическая сатира «В гуще событий», известная своим обилием обсценной лексики и полным отсутствием уважения к политикам по обе стороны океана. Получившийся фильм «В петле» предлагал юмористический — но от этого не менее трагический — взгляд на события в отношениях между США и Великобританией в преддверии начала вторжения в Ирак. Ему удалось заработать номинацию на «Оскар», возродить интерес к оригинальному сериалу, создатели которого сняли через три года еще один сезон, а также проложить дорогу на американское телевидение своему автору Армандо Иануччи — его проект «Вице-президент» с Джулией Луи-Дрейфус в главной роли на протяжении трех лет завоевывал премию «Эмми» как лучший комедийный телесериал.

«Твин Пикс»

Всего через месяц после окончания сериала «Твин Пикс», навсегда изменившего представления зрителей и создателей сериалов о способах телевизионной съемки и сюжетостроения, его автор — режиссер Дэвид Линч — объявил о планах по началу работы над полнометражным фильмом, который должен был пролить свет на события, предшествовавшие основному проекту.

Несмотря на это, «Твин Пикс: Огонь, иди со мной», в котором отказались играть сразу три звезды сериала, внес только больше тайн и загадок (одной из которых стало появление и исчезновение Дэвида Боуи, вернувшегося в образе чайника только в третьем сезоне в 2017 году).

Главным же его достоинством стало раскрытие линии самой Лоры Палмер, чья смерть так будоражила умы поклонников, но которой досталось столь мало времени в самом «Твин Пиксе». «Я был влюблен в персонажа Лоры Палмер и ее противоречия», — говорил сам Линч. В результате из режиссерской версии фильма оставили лишь 1,5 часа (что не добавило ему ясности), а невошедший материал был позднее издан на Blu-ray в 2014 году.

«Светлячок»

В 2003 году руководство телеканала Fox приняло решение снять с эфира сериал будущего режиссера «Мстителей» Джосса Уидона «Светлячок», снятый в жанре космического вестерна. Сразу после этого Уидон начал работу над сценарием полнометражного фильма, в котором хотел раскрыть и дополнить сюжетные линии основного проекта. В 2004 году официально стало известно о решении компании Universal взяться за производство полнометражного фильма «Миссия Серенити» с бюджетом в $39 млн. По мнению самого создателя, на решение Universal серьезно повлиял тот факт, что тираж DVD «Светлячка», права на который приобрела компания после его отмены, был раскуплен фанатами в течение 24 часов после начала предпродаж.

А уже после премьеры фильма среди его зрителей стали распространяться слухи о возможном продолжении сериала — однако они не сбылись до сих пор.