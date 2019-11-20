Русский киберпанк «Аванпост», Лил Пип и другие премьеры недели

«Аванпост», Егор Баранов

Действие фантастического триллера «Аванпост» разворачивается в ближайшем будущем после глобальной катастрофы, которая не коснулась лишь 10% территории России и небольшой части соседних государств. Потеряв связь с большинством населенных пунктов Земли, герои фильма понимают, что на планету произошло нападение извне, и организуют ударно-разведывательные аванпосты, чтобы спасти человечество от неизвестной угрозы. Главные роли в картине исполнили российский звезды Петр Федоров, Лукерья Ильяшенко, Алексей Чадов и Светлана Иванова. Подробнее о фильме — в нашей рецензии.

Полнометражный фильм «Аббатство Даунтон» является продолжением одноименного сериала, события которого разворачивались в первой половине XX века в Британии. Сценарий ленты был написан Джулианом Феллоузом, работавшим над оригинальным проектом, а режиссером фильма стал Майкл Энглер — он снял четыре серии «Аббатства», выходившего с 2010-го по 2015 год. В продолжении проекта приняли участие многие известные по многосерийному фильму актеры — Мэгги Смит, Мишель Докери, Хью Бонневиль и Лора Кармайкл. Подробнее о проекте можно узнать вот здесь.

«Lil Peep: все для всех» («Everybody's Everything»), Себастьян Джонс, Рамез Силян

Спустя два года после смерти 21-летнего американского рэпера Лил Пипа выходит документальный фильм «Lil Peep: все для всех». Картина раскрывает феномен молодого артиста, который сумел набрать более 1,6 млрд прослушиваний и просмотров на Youtube. О том, каким получился этот фильм, можно почитать в нашей рецензии.

close steamcommunity.com

«Обратный отсчет» («Countdown»), Джастин Дек

Еще одной премьерой недели стал ужастик «Обратный отсчет» Джастина Дека, посвященный зависимости от гаджетов. Эту тему режиссер обыграл через приложение, отсчитывающее часы до смерти. Согласно сюжету ленты, героиня Элизабет Лейл обнаруживает в своем смартфоне обратный отсчет времени до собственной гибели, которая — если верить приложению — произойдет через три дня.

Прошлым летом режиссерский дебют сценаристки Анны Пармас «Давай разведемся!» стал победителем зрительского голосования на фестивале «Кинотавр». Главную героиню комедии — врача-гинеколога Машу, от которой уходит муж, — сыграла Анна Михалкова. Целеустремленная женщина начинает предпринимать попытки отбить супруга от спортивной красотки, используя в том числе потусторонние силы. В картине также сыграли Антон Филипенко, Светлана Камынина, Максим Лагашкин, Федор Лавров, Надежда Маркина и другие.

Премьера австрийско-британской фантастической драмы «Малыш Джо» прошла минувшим летом на Каннском фестивале, где исполнительницу главной роли Эмили Бичем признали лучшей актрисой. В ленте она исполнила роль матери-одиночки, которая работает в отделе по выведению новых видов растений и трудится над созданием необыкновенного цветка. Согласно плану селекционера, тех, кто правильно ухаживает за растением, оно одаривает счастьем. Однако у этого изобретения есть свои подводные камни, о которых сначала не подозревает даже сама создательница.

«Свадебный год» («The Wedding Year»), Роберт Лукетич

Романтическая комедия «Свадебный год» режиссера Роберта Лукетича рассказывает о 27-летней героине Сары Хайланд, которая работает фотографом и не желает выходить замуж. Однако ее новые отношения с привлекательным парнем подвергаются испытанию из-за посещения 15 свадеб за год. Также в ленте снялись Тайлер Джеймс Уильямс, Дженна Деван, Анна Кэмп и другие.

«Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера» («Violet Evergarden Gaiden: Eien to Jidou Shuki Ningyou»), Харука Фудзита, Таити Исидатэ

События полнометражного аниме «Вайолет Эвергарден: Вечность и призрак пера» происходят в послевоенное время, когда континент был поделен на две части. Спин-офф прошлогоднего сериала «Вайолет Эвергарден» от студии Kyoto Animation описывает историю юной девушки Вайолет, получившей приглашение в пансион благородных девиц для обучения манерам наследницы богатого дома Изабеллу.