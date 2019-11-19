Виноваты мужчины: как провалились феминистские «Ангелы Чарли»

Ребут-продолжение комедийного боевика «Ангелы Чарли», главные роли в котором исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска, показал очень слабый результат в свои первые прокатные выходные. В США картина собрала всего $8,6 млн, в России — 59,6 млн рублей, заработав значительно меньше того, что ей предсказывали аналитики. В общей же сумме в дебютный уикенд проект выручил по миру чуть менее $28 млн, тогда как на его съемки — по слухам — было потрачено около 50 млн.

Режиссер, сценарист, а также исполнительница женской версии Босли в новых «Ангелах» Элизабет Бэнкс призналась, что еще до премьеры сомневалась в успехе фильма — и теперь ее опасения подтвердились. Однако, по ее мнению, ответственность за провал картины лежит на зрителе — в частности, мужчинах, которые в большинстве своем не хотят смотреть на боевики с женщинами в главных ролях.

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«Слушайте, люди должны покупать билеты и на этот фильм тоже. Он должен сделать кассу. А если нет — это только утвердит в Голливуде стереотип о том, что мужчины не ходят на боевики с женщинами», — приводит ее слова FOX News.

Кроме того, звезда «Голодных игр» отказалась сравнивать свой фильм с куда более успешными «Капитаном Марвел» (собравшим более $1,1 млрд в мировом прокате) и «Чудо-женщиной» (более 820 млн). Согласно Бэнкс, эти картины в действительности не являются женскими и своим успехом в большой степени обязаны принадлежностью к «мужскому жанру» вселенной Marvel.

«Несмотря на то, что эти фильмы о женщинах, они находятся в контексте подпитки большого мира комиксов, поэтому когда вы смотрите фильм «Чудо-женщина», он настраивает вас на трех других персонажей (Супермен, Бэтмен и Лекс Лютор — «Газета.Ru») или на фильм «Лига справедливости», — пояснила Бэнкс.

Режиссер добавила, что ее радует кассовый успех картин про женских персонажей, однако, по ее мнению, «необходимо, чтобы голоса женщин в кино получали более мощную финансовую поддержку, потому что это дает власть». Несмотря на кассовый провал картины, Бэнкс заявила, что счастлива, поскольку настало время, когда существование феминистского боевика вообще возможно. Она заверила, что гордится своей работой и не намерена останавливаться.

Стоит отметить, что вышедшие в 2000-м году «Ангелы Чарли» с Дрю Бэрримор, Кэмерон Диаз и Люси Лью собрали в мировом прокате $259,1 млн, а их продолжение, представленное в 2003-м, — $264,1 млн. Учитывая, что на производство сиквела было потрачено значительно больше средств, а результат не оправдал ожиданий, речь о том, чтобы доверить режиссеру Макджи снять третий фильм франшизы, уже не шла.

После своего режиссерского дебюта в фильме «Идеальный голос 2» 2015 года, который собрал в мировом прокате $287,1 млн при бюджете в $29 млн, Бэнкс выразила заинтересованность в перезагрузке «Ангелов Чарли» с современным феминистским уклоном. Получив одобрение студии, постановщица вскоре приступила к работе над проектом.

Согласно сведениям издания Deadline, создатели фильма рассчитывали заполучить на роли спецагентов таких актрис, как Дженнифер Лоуренс, Эмма Стоун и Марго Робби, однако тех не привлек сценарий.

В результате производство решило использовать «свежие лица» рядом со звездой «Сумерек» Кристен Стюарт, образ которой, к слову, уже претерпел радикальные изменения — то есть было достаточно странно рассчитывать на глобальный интерес поклонников популярной вампирской саги к боевику.

Несмотря на расхожее мнение о том, что звездный актерский состав не всегда влияет на кассовые сборы, на деле же оказалось, что малоизвестная британская актриса Элла Балинска и ее чуть более популярная среди массового зрителя соотечественница Наоми Скотт (главная роль в «Аладдине» Гая Риччи — «Газета.Ru») не смогли заинтересовать аудиторию так, как на это рассчитывали авторы проекта. По заключению ряда кинокритиков, Стюарт, чьи последние работы в фильмах «Зильс-Мария», «Все еще Элис» и «Сиберг» были отмечены рядом почетных наград, гораздо лучше смотрелась бы в компании равных ей по статусу актрис с большим именем.