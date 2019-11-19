«Убрали кусок абсурда»: Госдума разрешила свастику в кино

Депутаты Госдумы в третьем чтении внесли поправки в статьи 6 ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и 1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». Теперь нацистская символика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также сообщениях СМИ при условии, что к идеологии формируется негативное отношение, и отсутствия признаков ее пропаганды или оправдания.

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«Такая демонстрация возможна только при условии, что она не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии», — говорится в тексте закона.

Первоначально авторы инициативы предлагали разрешить демонстрацию нацистской и экстремистской символики «при условии осуждения нацизма», но затем эту формулировку убрали.

«Кусок абсурда»

Депутаты обратили внимание на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В обоих законах формулировки выглядят по-разному. В первом обозначен запрет на демонстрацию нацистской атрибутики или символики, а во втором — нацистской символики в любой форме. В таком случае, как отметила одна из авторов инициативы Елена Ямпольская, советские фильмы о войне должны быть запрещены.

«Никто в тот момент не дал себе труда задуматься: а к чему приведет полный запрет на демонстрацию нацистской символики? Что дальше будет с фильмами о Великой Отечественной войне, в том числе — входящими в золотой фонд нашего кинематографа? — отметила председатель комитета Государственной думы по культуре.

— Очень важно, что принятие инициативы произошло сейчас, когда страна начала готовиться к 75-летию Великой Победы. Публикуя кадры из советских фильмов, плакаты, фотографии военных лет, наши граждане чтут подвиг предков и, безусловно, формируют негативное отношение к идеологии нацизма».

По мнению Ямпольской, принятые поправки помогли убрать «кусок абсурда из нашей жизни». При этом в информационно-аналитическом центре «Сова» заметили, что непонятно, кто и каким образом будет устанавливать наличие «негативного отношения» к нацизму.

«Вопрос в том, кто будет решать, формируется ли негативное отношение или нет? Нередки случаи нейтральных публикаций, в которых демонстрируется нацистская символика. Например, случай журналистки из Смоленска Полины Данилевич (оштрафована за фотографию своего двора времен войны, на которой была видна свастика — «Газета.Ru»). Она же никак не демонстрировала свое отношение к нацизму, при этом сам снимок был взят с сайта исторической фотографии, — отметила руководитель раздела «Неправомерный антиэкстремизм» в центре «Сова» Мария Кравченко.

— Исторические снимки не содержат оценочную характеристику. Исходя из этого, должен ли обязательно присутствовать комментарий, из которого ясно следует отношение публикатора? Если комментария не будет, человека нужно наказывать?»

По мнению эксперта, лучшим вариантом реформирования законодательства было бы внесение цели пропаганды как условия запрета наказания за публичное демонстрирование символики. «Если демонстрирование запрещенной символики делается в целях пропаганды идеологии соответствующей организации, то да, за это можно наказывать. Такой формулировки было бы достаточно», — пояснила Кравченко.

Актер Михаил Крылов, сыгравший лидера Третьего рейха в фильме «Гитлер капут!», также отреагировал на внесение Госдумой поправок.

«Я не понимаю, если свастика есть, то зачем ее замазывать? Кроме того, возникает вопрос, как определить, что именно является пропагандой, а что — негативным отношением? Где эта параллель?» — сказал «Газете.Ru» Крылов.

При этом до внесения поправок вопрос со свастикой и вовсе решался при помощи ретуши.

Так, в 2018 году депутаты заметили, что, согласно действующему законодательству, невозможно показывать классику советского кино — например, культовый фильм «Семнадцать мгновений весны» или документальную картину «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма. В произведении последнего, в частности, используется личный фотоархив Гитлера. При этом, по своему художественному замыслу, картина Ромма является абсолютно антифашистской.

«Из огромного количества материала мы отобрали то, что показалось нам самым поразительным, что дает нам возможность вместе с вами поразмышлять», — рассказывал режиссер.

В 2018-м в ходе работы над законопроектом депутаты решили, что регламентировать использование свастики необходимо также в музеях, реконструкциях, компьютерных играх и учебной литературе. По словам члена комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, современная молодежь должна знать историю Великой Отечественной войны и понимать смысл нацистской символики, однако в условиях законодательства у учителей при подаче материала могут возникнуть проблемы. Именно поэтому было разрешено использование свастики в учебных и просветительских целях.

Лайки, репосты и игрушки

Наиболее полное определение «нацисткой символики» содержится в утратившем силу законе от 15 января 1997 года. Согласно нему, под понятие подходят «знамена, значки, атрибуты униформы, приветствия и пароли», свастика, приветственные жесты и «всякая другая символика и атрибутика, напоминающая нацистскую (фашистскую)».

Что касается наказания, то за публичную демонстрацию и пропаганду предусмотрен штраф в размере до 2 тыс. рублей (организациям — до 50 тыс.) или до 2,5 тыс. рублей в случае сбыта продукции. Вместе с тем применяется и административный арест на срок до 15 суток.

По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, число россиян, привлеченных к ответственности за использование нацистской символики, с каждым годом растет. В 2018-м это были 1639 человек, в 2015-м — 1183.

При этом возбуждают дела по совершенно разным и порой абсурдным поводам: например, за репост фото со свастикой или лайки к содержащему символику снимку. Наибольший резонанс вызвала ситуация с журналисткой Полиной Данилевич и уголовное дело по статье «возбуждение ненависти и вражды» из-за продажи в московском «Центральном детском магазине» на Лубянке солдатиков в нацистской форме.

«Пропаганда» и «демонстрация»

В 2018 году сенатор Антон Беляков внес в Госдуму законопроект, ограничивающий действие ст. 20.3 КоАП случаями пропаганды запрещенной символики или ее демонстрирования в пропагандистских целях. Беляков обратил внимание на то, что под действие закона попадают не только реальная пропаганда нацизма, но и, например, исторические и просветительский материалы.

«И на трофейном оружии, и на фотографиях и знаменах присутствует нацистская символика. Это действительно чисто юридическая проблема. Второпях приняли юридически некорректный текст, который нуждается в исправлении», — цитировал члена Совета Федерации ФАН.

Автор законопроекта подчеркивал, что из-за неясной формулировки «пропаганда» и «демонстрация» требуется уточнение.

Еще в 2015 году Роскомнадзор представил результаты юридическо-лингвистического исследования Московской государственной юридической академии им. О.Е. Кутафина. Эксперты пояснили, что в законе между понятиями «пропаганда» и «публичное демонстрирование» стоит соединительный союз «и». То есть понятия не просто перечисляются, они грамматически соединены между собой. Порядок же их употребления таков, что термин «пропаганда» находится в сильной, приоритетной позиции по отношению к термину «публичное демонстрирование».

По словам экспертов, лингвистически это означает, что само по себе публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики без целей пропаганды не является проявлением экстремизма. Кроме того, специалисты указали, что использование нацистской и сходной с ней до смешения символики или атрибутики в исторических, научных и тому подобных целях признается допустимым.

Тогда в ведомстве заявили, что намерены использовать в своей правоприменительной практике именно такую трактовку соответствующих норм закона «О противодействии экстремистской деятельности». При этом показ нацистской символики не должен использоваться для оскорбления советского народа и памяти о понесенных в ВОВ жертвах, а также «для популяризации идей нацизма, теории расового превосходства и оправдания военных преступлений фашистов».