За «сатаниста» ответили: отстранены авторы экспертизы о Криде

Роскомнадзор приостановил аккредитацию экспертов, которые после изучения творчества рэпера Егора Крида (его настоящая фамилия — Булаткин) заключили, что в нем присутствуют элементы сатанизма, сообщает «Интерфакс». Речь идет об экспертах межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации» Шабалиной, Симоновой и Волковой. Действие аккредитации приостановлено на 120 дней в связи с тем, что экспертиза творчества артиста «не соответствует требованиям к проведению комплексного анализа информационной продукции». По истечении указанного срока Роскомнадзор может окончательно лишить их аккредитации.

Соответствующий приказ был подписан 18 ноября главой ведомства Александром Жаровым. Представители музыканта отказались комментировать ситуацию.

Реклама

Напомним, что вызвавшая общественный резонанс экспертиза творчества рэпера была опубликована в конце октября текущего года. Целью авторов было заявлено установление возможного негативного влияния деятельности музыканта на здоровье и развитие несовершеннолетних. В 15-страничном материале, который был опубликован на сайте Роскомнадзора, в частности, отмечалось, что «сутью исполнительского творчества Крида является подражание западной культурной идеологии», а его внешний образ «отличается богатством татуировок на теле».

«Язык тела в виде татуировок с древних времен носил ритуальный мистический характер. Как и в древности, современные татуировки символизируют сакральную принадлежность носителя к узкому кругу посвященных (от жрецов, воинов — до рабов и преступников)», — гласил текст исследования.

По мнению авторов экспертизы, ссылавшихся среди прочего на книгу писательницы Ольги Четвериковой, сам рэп-жанр является «идеологическим оружием сатанизма». «Крид — типичный представитель движения «Нью Эйдж» (буквально «новая эра» — «Газета.Ru). Всех сторонников лжедвижения объединяет «великое преобразование», наступление новой эпохи, которая должна прийти на смену современной культуре. <...>

По некоторым оценкам это движение берет начало в масонской организации. <...> Исходя из демонстрируемой певцом принадлежности к движению «Нью Эйдж», хорошо читаемой по его татуировкам, можно сделать вывод о его идеологической ориентации как антироссийской, — утверждалось в материале. — Итак, Егор Крид — яркий представитель агрессивной антироссийской субкультуры рэперов, несущей антиценности сатанизма через музыку российской молодежи.

Кроме того, эксперты в своей работе отмечали «тотальный цинизм певца», который, по их мнению, проявляется в пренебрежении к моральным и культурным нормам россиян. «За увлечением нецензурщиной и грубым сленгом следует выбор жизненных идеалов и образцов для подражания. Опросы показывают, что именно среди любителей уголовного жаргона и матерных выражений больше всего в почете такие «специальности», как киллер, валютная проститутка, вор в законе, чей жизненный лозунг: «Для добывания денег все способы хороши», — говорилось в исследовании.

Наконец, по словам авторов, само «самоутверждение Егора Крида основано не на музыкальном таланте, а на целенаправленном манипулятивном воздействии на сознание зрителей», поскольку в его музыкальных композициях присутствует ненормативная лексика, якобы способная «подавлять психику другого человека, разрушать его и деморализовать».

Составители материала также провели «психолингвистический анализ» и псевдонима артиста: «Для русскоязычного населения слово «Крид» ассоциируется с древнерусским словом «кривда», которое является синонимом лжи, антонимом правды и истины. На афише слово «Крид» расположено на уровне губ исполнителя, что усиливает его информативную подачу».

Согласно прессе, материал исчез из открытого доступа после того, как на него обратили внимание СМИ и пользователи соцсетей. В отчете Роскомнадзора при этом отмечалось, что все авторы исследования были аккредитованы — и стаж их экспертной деятельности превышал год. Кроме того, в ведомстве признавались, что аккредитованные эксперты трудятся по заказу сторонних организаций, тогда как Федеральная служба не контролирует данную работу, но обязана публиковать их заключения.