«Губка Боб» с Киану Ривзом, «Соник» и другие трейлеры недели

«Вне игры» («The Way Back»), Гэвин О'Коннор. Премьера в России — 23 апреля 2020

Студия Warner Bros показала дебютный трейлер спортивной драмы «Вне игры» Гэвина О'Коннора. Картина рассказывает о бывшем баскетболисте Джеке, страдающем алкоголизмом после окончания спортивной карьеры и трагической потери. В этот тяжелый момент судьба преподносит ему подарок в виде приглашения на пост тренера баскетбольной команды в его родной школе. Актерский состав ленты представлен такими звездами, как Бен Аффлек, Аль Мадригал, Микаэла Уоткинс, Джанина Гаванкар и другие.

«Сиберг» («Seberg»), Бенедикт Эндрюс. Премьера в России — 13 февраля 2020 года

Появился в сети и первый трейлер картины Бенедикта Эндрюса «Сиберг». Главную роль в биографической драме сыграла Кристен Стюарт, воплотившая на экране звезду французской новой волны Джин Сиберг. Сюжет разворачивается в 1960-х, когда актриса начинает помогать организации, борющейся за права темнокожих, и становится объектом слежки ФБР. Также в картине снялись Маргарет Куэлли, Зази Битц, Винс Вон и Энтони Маки.

«За пределами закона» («Beyond the Law»), Джеймс Каллен Брэссак. Мировая премьера — 6 декабря 2019

Главные роли в экшн-триллере «За пределами закона» продюсера и режиссера Джеймса Каллена Брэссака, который рассказывает о поисках справедливости в коррумпированном городе, исполнили Стивен Сигал, Джонни Месснер и рэпер DMX. Согласно сюжету, бывший детектив узнает об убийстве своего сына, после чего собирает вооруженную мафию и организовывает миссию, чтобы отомстить преступникам.

«Соник в кино» («Sonic the Hedgehog»), Джефф Фаулер. Премьера в России — 20 февраля 2020 года

Студия Paramount Pictures опубликовала новый трейлер фильма «Соник в кино». В ролике можно увидеть, что персонажа Соника перерисовали после множественных возмущений фанатов. Их, напомним, возмутил тот факт, что главный герой не был похож на ежа Соника из видеоигр, по которым и снят фильм. По сюжету главный герой пытается спасти мир от доктора Роботника в исполнении Джима Керри, а тот, в свою очередь, хочет использовать в коварных целях суперспособности ежа. Выход картины изначально был запланирован на текущий ноябрь, однако после критики премьера была перенесена.

«Губка Боб в бегах» («The SpongeBob Movie: Sponge on the Run»), Тим Хилл. Премьера в России — 28 мая 2020 года

Кинокомпания Paramount Pictures выложила на своем YouTube-канале русский трейлер полнометражного анимационного фильма «Губка Боб в бегах», снятого режиссером комедий «Элвин и бурундуки» и «Бунт ушастых» Тимом Хиллом. В этой картине американский актер Киану Ривз исполнил роль «перекати-поля». В ролике можно увидеть, как Губка Боб с другом Патриком отправляются на поиски пропавшей улитки Гэри и во время своего путешествия встречают Ривза, попадают в потерянный город Атлантик Сити, а также принимают участие в азартных играх.

«Ржев», Игорь Копылов. Премьера в России — 5 декабря

Несколько дней назад в сети появились трейлер и постер российской военной драмы «Ржев» сценариста и режиссера Игоря Копылова. Сюжет картины разворачивается в январе 1942 года во время Ржевской битвы, когда штаб требует от роты советских солдат, потерявшей множество воинов, удерживать позиции любой ценой. В фильме снялись Александр Горбатов, Сергей Жарков, Александр Бухаров, Иван Бахарев, Арсений Семенов, Олег Гаянов и другие.

«Прекрасный день по соседству» («A Beautiful Day in the Neighborhood»), Мариэль Хеллер. Премьера в России — 6 февраля 2020

Наконец, для ознакомления стал доступен и новый международный трейлер «Прекрасного дня по соседству» с Томом Хэнксом в роли телеведущего Фреда Роджерса из сериала «Соседство мистера Роджерса». История рассказывает об отношениях главного героя с журналистом Томом Юнодом в исполнении Мэтью Риза. Корреспонденту поручают написать статью о Роджерсе, общение с которым меняет его взгляды на жизнь. В актерский состав картины вошли также Сьюзен Келечи Уотсон, Крис Купер, Энрико Колантони, Мэриэнн Планкетт, Тэмми Бланчард, Венди Маккена, Сакина Джафри и Кармен Кьюсак.