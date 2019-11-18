«Величайший президент»: Трамп наградит отца Джоли

Впервые за почти три года президентства Дональд Трамп вручит Национальную медаль США в области искусств, передает Deadline. В последний раз эту награду вручал 44-й президент страны Барак Обама — еще в сентябре 2016-го. При этом до инаугурации Трампа церемония была ежегодной.

С 1984-го Национальная медаль США в области искусств присуждается американцам, которые «заслуживают особого признания благодаря их выдающемуся вкладу в совершенствование, рост, поддержку и доступность искусства в Соединенных Штатах».

Лауреатов престижной премии, вручение которой состоится 21 ноября, объявили в конце прошлой недели: ими стали оскароносный актер Джон Войт, певец и музыкант Элисон Краусс, а также писатель Джеймс Паттерсон. Кроме того, награду получат музыканты армии США и генеральный директор общественного вещательного агентства WETA в Вашингтоне Шэрон Перси Рокфеллер.

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Согласно источнику портала Huffpost, при выборе кандидатов Трамп обошел рекомендации Национального совета по искусству, получавшего «больше доверия» у прошлого президента. Отмечается, что некоторые участники совета возражали против составленного главой США списка, который, по их мнению, лишен разнообразия и содержит политическую подоплеку.

В заявлении Белого дома говорится, что отец Анджелины Джоли Джон Войт, известный как один из самых активных сторонников Трампа, будет награжден за «исключительную актерскую способность изображать очень сложных персонажей».

«Увлекая аудиторию, он дал нам представление о богатстве человеческого разума и сердца», — гласит документ.

Ранее актер, получивший «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Возвращение домой» 1978 года, назвал Трампа «величайшим президентом со времен Авраама Линкольна». «Наша страна сильнее, безопаснее и имеет больше рабочих мест, потому что каждый шаг нашего президента оказался правильным. Не дайте себя обмануть политическим «левым», потому что мы — народ нации, которая становится свидетелем триумфа», — сказал Войт о президентстве Трампа.

В конце сентября актер также опубликовал в своих социальных сетях видеообращение к гражданам США, в котором призвал встать на сторону президента на фоне расследования по делу об импичменте Трампа.

«Война. Это война против правды. Это война против наиблагороднейшего человека, который защитил нашу страну, обеспечил нам защиту и вернул былое величие. Позвольте мне встать на сторону нашего президента. Давайте все встанем на защиту нашего президента Трампа от злобных нападок тех, кто требует импичмента», — сказал он.

Выдвигаемые в адрес главы государства обвинения он назвал преступлением, которое пытаются совершить представители «левых» политических сил. Он также заявил, что противостояние Трампу является «позором», а его инициаторов обвинил в умалчивании того, «что на самом деле вернулось в страну».

«Мы стали великими, у нас появились рабочие места, мы получили больше, чем обещал нам кто-либо из президентов. Эти радикальные левые силы — разрушительны. Их представления о том, как все должно быть устроено, извращены ложью, обманом и злостью, и мы задаемся вопросом — почему? Мы спрашиваем, как может человек испытывать такую злость против величия и славы своей страны», — сказал Войт.

Актер среди прочего выразил мнение, что политическими оппонентами президента движет их злость, накопленная из-за отсутствия любви и нежелания видеть правду. «Настоящее значение имеет эффективность обещаний и то, что из обещанного мы — как народ США — получили. А что сделали радикальные левые, чтобы достичь такого величия? Они хотят его уничтожить», — добавил он.

Также Войт предположил, что конкуренты Трампа хотят, чтобы «цивилизация развивалась по принципу порочного круга». «Я встаю на защиту Трампа, пусть правда восторжествует, и пусть бог покажет всю истину. О том, что мы действительно стали сильнее как нация благодаря нашему президенту. Левые боятся из-за того, что их силы слабеют с каждой заключенной Трампом сделкой. Во имя Господа и той силы, что он даровал этой нации, мы должны остаться сильными и избавиться от такого зла в наших рядах», — заключил актер.