«Не могут ошибаться»: Бэтмен и Чудо-женщина пошли против Warner Bros.

Звезды «Лиги справедливости» Бен Аффлек, Рэй Фишер и Галь Гадот в социальных сетях потребовали от Warner Bros. выпустить режиссерскую версию супергеройского боевика, передает Deadline. Актеры присоединились к акции #ReleaseTheSnyderCut («Выпустите версию Снайдера») в поддержку постановщика Зака Снайдера.

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Гадот — в отличие от коллег — также прикрепила к посту снимок своей героини Чудо-женщины. Сам Снайдер поддержал инициативу, репостнув запись.

«Древняя Амазонка и Бэтмен не могут ошибаться», — написал постановщик.

«Лига справедливости» вышла в прокат в США ровно два года назад. Флешмоб был запущен в соцсетях после того, как Снайдер в ходе встречи с поклонниками рассказал, что изначально картина должна была предстать в кинотеатрах совсем другой. Так, один из зрителей спросил: «Что, черт возьми, случилось с «Лигой справедливости»?». В ответ на это режиссер пояснил, что студия Warner Bros. не одобрила сценарий, так как посчитала его «жестким и пугающим».

«Первоначальную «Лигу справедливости» мы с Крисом Террио [соавтор сценария — прим. «Газета.Ru»] даже не сняли. Студия посчитала сценарий безумным, — приводит слова Снайдера Comic Book. — В конечном итоге [зрители] получили бы объяснение сцены с кошмаром Брюса Уэйна. Мы бы оказались в будущем, где Дарксайд покорил Землю, а Супермен уступил Уравнению антижизни. В этом мире выжили бы всего несколько членов Лиги справедливости и продолжили бы сражаться. Бэтмен бы нарушил договор с Киборгом из‑за того, что что‑то случилось <...> Они вместе работали над тем, чтобы отправить Флэша обратно к Брюсу».

Снайдер добавил, что из финальной версии фильма исчезла сцена после титров, в которой Чудо-женщина беседует с Брюсом Уэйном по поводу того, насколько Лоис Лейн была важна для Супермена. После ее смерти Супермен мог поддаться действию Уравнения антижизни. «Если бы Супермен знал, что Брюс как‑то причастен к смерти Лоис, он был бы в ярости. Именно поэтому он произносит: «Она была всем [миром] для меня, и ты забрал ее».

О том, что версия Снайдера значительно отличается от вышедшей в прокат «Лиги справедливости», говорил и Джейсон Момоа, исполнитель роли Аквамена. Актер также пошутил, что компания может уволить его за то, что он упомянул версию Снайдера. Специалисты по визуальным эффектам Джон Дес Джардин и Брайан Хирота, в свою очередь, подтвердили слова Момоа.

«Много сцен с визуальными эффектами завершены, какой-то процент на разных стадиях завершения, а некоторые почти готовы, но не совсем», — прокомментировал SnyderCut Дес Джардин.

О существовании режиссерской версии Снайдера говорил и знаменитый постановщик Кевин Смит в интервью подкасту CinemaBlend.

«Я не видел это воочию, — объяснял он. — При этом я говорил с достаточным количеством людей на разных уровнях производства «Лиги справедливости». Версия Снайдер существует. Это точно. Это не мифический зверь. Однако сейчас это не полностью законченный фильм».

Между тем представители Warner Bros. заявили The Hollywood Reporter, что в настоящее время они не планируют выпускать режиссерскую версию «Лиги справедливости». Кроме того, они подчеркнули, что версии Снайдера у них нет вовсе.

Примечательно, что «Лига справедливости» собрала в прокате всего $658 млн (при бюджете в $300 млн и без учета затрат на рекламу). Лента была признана одной из самых провальных в контексте вселенной DC (особенно если сравнивать ее с работами конкурентов из Marvel — то есть с их «Мстителями») и получила множество негативных отзывов от критиков, а также зрителей.

В частности, зарубежные издания отмечали, что уход Снайдера с поста режиссера из-за гибели дочери отрицательно сказался на съемочном процессе. Его место занял Джосс Уидон («Баффи — истребительница вампиров»), который отснял несколько сцен фильма и занимался его постпродакшеном. Warner Bros. же отказалась сдвигать дату премьеры картины, что, по мнению некоторых критиков, повлияло на качество финальной версии (вплоть до недоделанных спецэффектов).