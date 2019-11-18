На заработки: Ротару возвращается с концертами в Россию

Певица София Ротару примет участие в съемках итогового концерта «Песня года», который пройдет 7 декабря в Москве, после решения пропустить участие в мероприятии в конце 2018-го, пишет сайт kp.ru.

Отмечается, что артистка уже подтвердила свое согласие на участие в концерте, который покажут по российскому телевидению на новогодние праздники.

На выступление нечасто дающей концерты в России певицы, как ожидается, ее поклонники приедут из разных городов России. Впрочем, концертный директор исполнительницы Игорь Курилев заявил в комментарии для «Газеты.Ru», что не читал публикаций о решении Ротару вернуться к выступлениям в России и не может ничего сказать по этому поводу.

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Помимо «Песни года», Ротару также планирует выступить на фестивале «Легенды ретро FM», который состоится 14 декабря, и рассматривает возможные предложения об участии в столичных новогодних корпоративах.

Сообщается, что желающим заказать выступление звезды на свои праздники это может обойтись в $50-60 тысяч — в сумму входит оплата расходов на транспорт, перевозку сопровождающей ее группы из Украины в Россию, проживание в Москве и сам концерт. В связи с долгим отсутствием певицы в настоящий момент она выбирает сразу из нескольких поступивших предложений.

«Слухи о том, что рынок корпоративов упал раз в десять, несколько преувеличены. Упал он давно, спрос меньше, чем прежде, но он есть. Другое дело, что артисты заявляют одну цену — например, $50 тыс. Но, когда клиент получает одобрение от артиста по дате, он может начинать торговаться: теперь многие снижают первоначально озвученные гонорары», — отметил представитель пиар-агентства.

О решении Ротару отказаться от концертов в России стало известно в конце 2018 года, через несколько дней после введения военного положения на Украине. Несмотря на тот факт, что ее выступление было заявлено на «Песне года», которая должна была стать 44-й для Ротару, в последний момент организаторов известили, что концерт певицы не состоится.

На подобный шаг артистка решила пойти, чтобы не обострять ситуацию в отношениях между двумя странами. Помимо «Песни года», она отказалась также и от выступления на корпоративах в России.

«Да, это действительно так. К сожалению, София Михайловна была вынуждена принять такое решение, отменить свои выступления в России, — подтвердил это решение концертный директор Ротару Сергей Лавров.

Он также подчеркнул, что певица крайне огорчена таким положением, однако до тех пор, пока ситуация в отношениях между странами не разрешится, будет выступать в Казахстане. «Нас приглашали и на другие мероприятия в России, были готовы платить за два-три выхода на сцену от €50 тыс. Но София Михайловна отказалась. Она вне политики, поэтому не хочет, чтобы политические распри как-то отразились на ее семье», — отметил Лавров.

Многие поклонники певицы в России крайне отрицательно отреагировали на новость об отказе Ротару от выступлений, в ее адрес звучали упреки как в политизированности, так и в трусости. На защиту Ротару встал продюсер Иосиф Пригожин.

«Ни слова осуждения в адрес Софии Михайловны! Во-первых, она уже женщина солидного возраста, несмотря на то, что выглядит фантастически. Во-вторых, она, как и многие люди, стала заложницей грязной политической войны и банды Порошенко (экс-президент Украины — «Газета.Ru»), у которой абсолютно отсутствует понятие дипломатии и которая действует топорным образом», — говорил он.

При этом в июне стало известно о решении Ротару все же дать концерт на территории в России и выступить на музыкальном конкурсе «Новая волна» в Сочи, где она в последний раз пела в 2011 году дуэтом вместе с композитором Игорем Крутым.

«Я очень волновалась, но зрители тепло меня приняли», — сказала она, сойдя со сцены «Новой волны» в 2019 году.

По словам Крутого, он лично уговорил артистку приехать в Россию. «Ничего нового: коварство и интриги. Я позвонил Соне и попросил ее приехать. Она согласилась. Ее целый год не было в эфире центральных каналов. Конечно, для нее этот шаг — выступить на нашем конкурсе — рисковый. Но она это сделала. Кстати, София Михайловна на «Новой волне» выступала бесплатно», — говорил он «Собеседнику».