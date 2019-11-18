Гонки на вершине и крах феминизма: что смотрят в России

Как и ожидалось, биографическая лента »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда успешно стартовала в России, собрав 194,5 млн рублей. Спортивная драма, основанная на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: «Форд», «Феррари» и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане», рассказывает реальную историю противостояния команд в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году. Главные роли в картине достались мощному дуэту, состоящему из Кристиана Бэйла и Мэтта Дэймона.

Недостаток анимационных премьер на этой неделе изначально «предлагал» мультфильму «Семейка Аддамс» остаться в топе самых кассовых лент. Однако никто не ожидал, что он сможет оказаться на втором месте, обогнав несколько ожидаемых премьер. Выход мультфильма режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона был приурочен к Хэллоуину, однако даже через три недели после Дня всех святых ему удалось собрать 63 млн рублей.

Феминистский боевик «Ангелы Чарли» открыл российскую кассу со скромных 59,6 млн рублей, не оправдав ожиданий аналитиков на 40%. Прямое продолжение одноименного сериала, активно поддерживающее идею феминизма, кинокритики назвали слишком «карикатурным»: в этом фильме женщины показаны умными, дерзкими, рассудительными и невероятно красивыми, а мужчины предстают перед зрителями либо полными идиотами, либо коваными злодеями. Сами «Ангелы Чарли» представляют собой отряд сотрудниц частного детективного агентства. Задача девушек — победить врагов и заполучить аппарат, который способен трансформировать электрические волны в смертельно опасный заряд. Главные роли в картине режиссера и актрисы Элизабет Бэнкс исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински.

Сборы продолжения фильма по роману Стивена Кинга «Сияние», снятого на основе книги того же автора и называющееся «Доктор Сон», во второй российский уикенд упали на 60% и составили 53,6 млн рублей. Сиквел, вышедший почти через 40 лет после «Сияния», рассказывает о жизни взрослого Дэнни Торранса в исполнении Юэна Макгрегора. Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Сиквел сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли в пятую неделю российского проката остался в середине списка самых кассовых фильмов, собрав 42 млн рублей. События картины Йоакима Роннинга разворачиваются через несколько лет после пробуждения принцессы Авроры — этой сценой завершился первый фильм, снятый Робертом Стромбергом в 2014 году.

Шестой оказалась экранизации произведения писателя Дмитрия Глуховского «Текст», в четвертые российские выходные собравшая 25,1 млн рублей. Согласно сюжету фильма режиссера Клима Шипенко, персонаж Александра Петрова возвращается из тюрьмы после ложного обвинения, связанного с наркотиками, и получает доступ к смартфону подставившего его человека. Также в нашумевшей картине снялись Кристина Асмус, Кирилл Нагиев, Иван Янковский и сам автор сценария Глуховский.

Исторический военный фильм Роанда Эммериха «Мидуэй» о ветеранах США открыл российскую кассу с 22,6 млн рублей. Драма с Эдом Скрейном, Вуди Харрельсоном и Люком Эвансом основана на реальных боевых действиях времен Второй мировой войны, в ходе которых американский флот одержал победу над японскими войсками в сражении у атолла Мидуэй.

Детективная лента «Хороший лжец» Билла Кондона в течение первого российского уикенда собрала 20,5 млн рублей. Фильм рассказывает о профессиональном мошеннике, который знакомится с богатой вдовой в корыстных целях, но вскоре осознает свои чувства к этой женщине. В каст «Хорошего лжеца» вошли Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Марк Льюис Джонс, Джим Картер, и Селин Бакенс.

Единственная анимационная премьера недели «Стражи Арктики» стартовала в России только с девятого места, заработав 19 млн рублей. Действие мультфильма происходит на Севере, где песец Живчик работает в Арктической почтовой службе и мечтает стать членом элитной команды курьеров-хаски.

Байопик «Грех» 82-летнего режиссера Андрея Кончаловского, повествующий о знаменитом скульпторе Микеланджело, дебютировал в российском прокате с 18,2 млн рублей. В ленте уместилась история нескольких ключевых лет из жизни великого художника, когда он создавал свои главные работы — такие, как скульптура Давида и роспись Сикстинской капеллы. Основу каста картины составили итальянские актеры, но одну из главных ролей сыграла 46-летняя жена Кончаловского Юлия Высоцкая, часто снимающаяся в работах супруга.