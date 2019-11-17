Клоун с миллиардом: «Джокер» установил мировой рекорд

Лидером американского проката за 15-17 ноября стал новичок недели — биографическая драма «Ford против Ferrari» о соперничестве между двумя легендарными гоночными командами, главные роли в которой исполнили лауреаты премии «Оскар» Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон. В ходе минувшего уикенда творение Джеймса Мэнголда собрало в Штатах $31 млн, тем самым посрамив некоторых прогнозистов, которые предсказывали ленте менее мощный старт. Фильм в США, к слову (и по понятным причинам), смотрели в большинстве своем мужчины — они составили 62% от общей аудитории. Примечателен и тот факт, что наиболее благоприятным для «Ford против Ferrari» рынком (если не считать домашний) стала Россия: в нашей стране проект заработал $3,2 млн (а в общей сложности на мировой арене — 21,4 млн).

На второй строчке финишировал военно-исторический боевик «Мидуэй», рассказывающий о событиях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны. Картина с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Мэнди Муром и Патриком Уилсоном в ролях, обращающаяся к битве американской и японской эскадр в районе атолла Мидуэй, за прошедшие выходные (которые стали для нее вторыми) выручила $8,7 млн.

Еще один новобранец недели — комедийный боевик «Ангелы Чарли» — в стартовый для себя уикенд провалился, заработав всего $8,6 млн. Американскую аудиторию очередного представителя знаменитой франшизы составили в основном женщины (61%). При этом в остальных странах картина суммарно выступила заметно лучше, дебютировав с $19,3 млн — и огромные благодарности в данном случае создатели должны «выписать» китайским зрителям, который принесли им аж $7,7 млн. Что касается производственного бюджета фильма, сюжет которого разворачивается вокруг похищения оружия, преобразующего электрические волны в смертельный заряд (а в главных ролях здесь Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска), то он составил $48 млн.

Четвертой стала комедийная лента «Игры с огнем» о суровых пожарных, в которой сыграл рестлер Джон Сина. Вторые выходные принесли проекту $8,5 млн — то есть сборы упали всего на треть.

Последним членом первой пятерки оказалась мелодрама «Рождество на двоих» от режиссера «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках» и ремейка «Охотников за привидениями» Пола Фига — лента со звездой «Игры престолов» Эмилией Кларк собрала в ходе второго уикенда $6,7 млн.

Шестым финишировал хоррор «Доктор Сон» с Юэном Макгрегором в главной роли, продолжение «Сияния» Стэнли Кубрика (обе ленты, если что, сняты по Стивену Кингу). Ужастик собрал всего $6,2 млн в следующие после дебютных выходные — учитывая громкие имена (и актерские, и сценаристские, и те, что из прошлого), результат печальный.

На седьмой строчке расположился «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен. Фильм, рассказывающий об отношениях между старым мошенником и его жертвой, владеющей серьезным состоянием, стартовал в США с $5,7 млн. Примечательно, что подавляющее большинство аудитории картины в Штатах составили люди, которым за 35 (аж 85%).

Восьмым стал тот самый «Джокер», для которого этот уикенд оказался уже седьмым на домашнем рынке. Триллер с Хоакином Фениксом в главной роли заработал за 15-17 ноября в США $5,6 млн. Впрочем, куда мощнее и значимее выглядит другое число, связанное с фильмом: его общемировые сборы наконец-таки превысили $1 млрд. Благодаря этому творение Тодда Филлипса стала первой лентой с R-рейтингом в истории кинематографа, собравшей настолько внушительную сумму. Кроме того, «Джокер» стал всего третьим фильмом в истории (вообще среди всех), кому это удалось без проката в Китае.

Наконец, замкнули топ-10 американского бокс-офиса за прошедшие выходные сказочная «Малефисента: Владычица тьмы» и...

драма-биография «Гарриет». Выручили они соответственно $5,2 млн (пятый уикенд) и 4,8 млн (третий).