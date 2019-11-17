Старикам тут не место: состав жюри «Эмми» омолодят

Американская телекадемия приняла решение ввести процесс верификации в механизм голосования с целью «поддержания уровня соревновательности премии «Эмми», сообщает Variety.

В письме, которое получили члены телеакадемии, говорится о том, что с января 2020 года процесс обновления статуса академиков будет также совмещен с проверкой на достаточную степень активности в киноиндустрии. Чтобы обладать правом голоса на «Эмми», они должны будут соответствовать требованиям своей возрастной группы, что означает предоставление данных о текущем или недавнем опыте работы в их сфере деятельности.

Исключение будет сделано для почетных академиков, которые уже вышли на пенсию или успели оставить свой заметный след в индустрии. За теми, чей стаж работы в развлекательном бизнесе составляет более 20 лет, места будут сохранены.

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При этом новички и специалисты, недолго проработавшие в индустрии, будут переведены в статус «партнеров», который все равно подразумевает большую часть привилегий (к примеру, возможность посещения различных мероприятий и подписку на внутреннее издание «Эмми»), — однако больше не смогут принимать участия в голосовании.

«Все, о чем мы говорили на протяжении последних нескольких лет, это интеграция и ценность награды «Эмми». О необходимости удостовериться в том, что «Эмми» остается сильной и продолжает расти. Это очень важно для нас. Принимая такой шаг, вводя периодический отбор тех, кто голосует на вручении награды, мы только хотим убедиться, что это будут активные профессионалы и ветераны индустрии, которые станут лучшими судьями для этой премии», — заявил председатель Телеакадемии Фрэнк Шерма.

Президент организации Мори Макинтайер, в свою очередь, выразил уверенность, что большинство членов сохранят за собой статус.

«В наших правилах записано, что в год, когда обновляется состав академиков, те, у кого было право голосовать, должны будут соответствовать всем требованиям. Мы просто этого не проверяли. Мы принимали за должное, что, если вы стали членом академии, то вы квалифицированы и продолжаете деятельность», — отметил он.

На сегодняшний день в академии состоят более 25 тысяч человек. Предполагается, что их разделение на тех, кто может принимать участие в голосовании, и тех, кто лишен такого права, должно будет улучшить контроль за действиями академиков.

«Теперь, когда у нас больше 25 тысяч членов, мы понимаем, что работники индустрии хотят быть уверенными в квалификации тех людей, которые голосуют за вручение «Эмми», — сказал Макинтайер.

Общий процесс подтверждения статуса академиками займет несколько лет. С целью его осуществления было организовано специальное отделение организации.

«Очевидно, в этот раз будет больше работы, чем в прошлом, так как это совершенно другой способ проверки. Нам придется не только проверять новые заявки, но и рассматривать уже удовлетворенные», — добавил президент организации.

По словам руководителей Телеакадемии, они ожидают, что у многих такие изменения могут вызвать озабоченность. Тем не менее председатель и президент ассоциации подчеркнули, что их целью не является сокращение штата академиков.

«Это просто изменение статуса. И это касается людей, которые работали здесь, может быть, в конце 1990-х на протяжении пары лет и смогли присоединиться к академии, а потом не работали. Я не думаю, что кто-то будет спорить, что эти люди должны участвовать в голосовании на «Эмми», — подчеркнул президент Макинтайер.

Обновление системы проверки академиков, наделенных правом голосования, приведет к изменению состава и его «омоложению», что может стать причиной корректировки тенденций на самой церемонии вручения. При этом председатель Телеакадемии отметил, что важно сохранить места за почетными академиками, которые этого «заслужили».

Для тех же, кто сочтет лишение права на голосование несправедливым, будет предусмотрена возможность подачи апелляции. Руководство академии заявило, что не хочет «торопить процесс».