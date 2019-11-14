«Бросил работу пожарным»: Paris Shadows о карьере и жизни

— Пэрис — твое настоящее имя, и оно достаточно необычное. Почему тебя так назвали?

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— Хороший вопрос. Моей маме нравилась группа The Cure, ты ее, возможно, знаешь. У них был концертный альбом «Paris», и в итоге моя мама дала мне такое имя.

— Твоя популярность растет каким-то бешеными темпами — еще совсем недавно ты представил первый большой сингл, и вот уже активно катаешься по миру с концертами в статусе одного из самых перспективных фрешменов прямо сейчас. В то же время о тебе — именно как о человеке — известно лишь немногое. Расскажи о своем детстве.

— Я вырос в калифорнийском Реддинге, и моя мама воспитала меня в одиночку. У меня есть старшая и младшая сестры, а также младший брат. И по сути я — вроде бы — занимаюсь музыкой всю свою жизнь, но по-серьезному я взялся за нее всего пару лет назад. И вот к чему меня это привело.

— В одном из интервью ты говорил, что был отличником в школьные годы и даже попал на доску почета. Ты действительно настолько хорошо разбирался во всех предметах — или же дело в какой-то хитрой уловке?

— Нет, я определенно был хорошим учеником. То есть, конечно, меня можно было назвать шутом класса, но на учебе это никогда не сказывалось. А потом был колледж. Однако я бросил его, потому что у меня появилась возможность стать пожарным.

— Вау, ты действительно работал пожарным? Необычный выбор для молодого человека, который параллельно с учебой занимается музыкой, если так подумать.

— Мне очень нравилась эта работа. Да, она невероятно трудная, но именно благодаря ней я научился ценить тяжелый труд. Параллельно я делал музыку, и это приносило мне счастье. Однако в один момент я подумал: «Это моя жизнь, я должен заниматься тем, что делать меня по-настоящему счастливым». Ну и в итоге решился посвятить всего себя музыке — вместо того, чтобы строить карьеру в пожарной службе.

— Какая музыка повлияла на тебя больше всего?

— Могу сказать про сейчас. Я много слушаю Radiohead, Alice in Chains, Drab Majesty, Led Zeppelin. И прочие группы, которые похожи на те, что я перечислил.

— А как бы ты сам назвал жанр собственной музыки? Потому что, очевидно, это не просто хип-хоп в классическом понимании.

— Думаю, что мой жанр — альтернативный трэп.

— Какую идею ты хочешь донести до мира через свою музыку?

— Я просто хочу, чтобы все понимали — мы все люди и вынуждены проходить через что-то. Иногда мы не говорим друг с другом, из-за чего чувствуем себя одинокими. И мне не хочется, чтобы люди чувствовали себя так. Нужно помнить, что абсолютно все проходят через тяжелые времена, через гнетущие периоды. Так что можно просто поддерживать друг друга. Надеюсь, что и моя музыка, в которой я делюсь каким-то опытом, сможет помочь людям преодолеть их проблемы. Знаешь, музыка для меня всегда была неким способом выражения того, что внутри. Она помогала мне выплескивать эмоций вовне. Почти что терапия.

— А в чем вообще видишь главный смысл жизни?

— Думаю, у жизни смысл такой, какой мы сами ей даем. Иногда — когда я в плохом настроении, что-то идет не так — у меня создается ощущение, что мир грустный. Но в те моменты, когда я счастлив, когда все складывается хорошо, у меня получается видеть все то прекрасное, что есть в жизни. Так что, на мой взгляд, смысл жизни — то, на чем мы фокусируемся. И не так важно, на чем именно. Лично для меня смысл жизни прямо сейчас — это быть счастливым, здоровым, помогать другим и делать музыку.

— Как ты сам объяснишь свой успех? Почему людям из разных концов планеты нравится твоя музыка? В чем секрет?

— Не думаю, что тут есть какой-то один особый секрет. Это скорее некое поступательное движение, плавный процесс работы. Я просто последовательно шел к цели, раздвигал границы, трудился каждый день, благодаря чему становился все лучше и лучше в течение определенного промежутка времени.

— 20 следующих лет твоей карьеры. Какими ты их видишь?

— Я вижу себя выступающим на больших аренах, меняющим жизни людей, занимающимся многочисленными проектами. И в то же время вижу себя человеком, просто делающим музыку, которая охватит массы. Не только США, не только Европу. А целый мир. Человеком, музыка которого будет помогать людям находить себя.

— У тебя очень необычный стиль — и я сейчас говорю не о музыке, а о том, как ты выглядишь. Как часто случаются ситуации, когда незнакомые люди подходят к тебе на улице и говорят что-то по поводу твоего внешнего вида?

— Да, действительно. Такое часто случалось, пока я рос. В Реддинге люди бросали на меня странные взгляды, смотрели в мою сторону — мол, я выгляжу странно. Но, если честно, по-настоящему меня это никогда не беспокоило. Я чувствую себя комфортно и уверенно, являясь тем, кем являюсь.

— Недавно Канье Уэст заявил о намерении побороться за пост главы США в 2024 году. Как оценишь его шансы на победу в президентской гонке?

— Ты вспомни, кто наш президент сейчас. Дональд Трамп — такого никто не мог ожидать. Это очень хаотичный процесс. Думаю, если есть квалифицированный, уважаемый в своей области, понимающий в экономике и знающий, что нужно целой стране, человек... Мне не кажется, что в таком случае важно — рэпер ли он или кто-то еще.

— Сам в будущем не хочешь попробовать себя в качестве кандидата в президенты?

— Я не в курсе того, что произойдет в будущем. Поэтому — как знать! Возможно, через 20 лет я и захочу стать президентом (смеется).

— На следующей неделе ты впервые посетишь Россию. Какие у тебя ожидания от поездки, от нашей страны. Может, ждешь медведей на улицах?

— Я ожидаю, что это может оказаться одним из лучших шоу во всем моем туре. Судя по соцсетям, в России у меня достаточно большая фан-база. Так что я очень взволнован в связи с предстоящим концертом в вашей стране.

Paris Shadows выступит в Москве 22 ноября. Концерт пройдет в пространстве »Бумажная фабрика».