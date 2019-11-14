«Не знаю о таком»: деятели культуры удивились словам Мединского

Министр культуры России Владимир Мединский раскритиковал журналистов, которые в ходе международного культурного форума в Санкт-Петербурге задали вопрос о жестоком убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает «Интерфакс».

«У кого что болит… Раньше все спрашивали про «Джокера», теперь — про Олега Соколова. Так и хочется ответить: если вам так нравится «Джокер», почему вам не нравится Олег Соколов?» — отреагировал Мединский.

Министр отметил, что ему искренне жаль СМИ, которые, по его мнению, «хайпят на человеческой трагедии».

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Между тем пользователи соцсети предположили, что в своем заявлении о «Джокере» Мединский мог вдохновиться цитатами из Twitter. В частности, некоторые обратили внимание на пост одного из пользователей от 11 ноября: «Значит, «Джокер» вам понравился, а профессор Соколов нет?».

Во время своего выступления Мединский также рассказал, кого в России нельзя считать поистине культурными людьми.

«У кого до сих пор в закладках нет сайта «Культура.рф» — тот не может называть себя культурным человеком, по крайней мере в России», — заключил глава Минкульта.

По словам Мединского, «Культура.рф» является «самой главной в стране и самой популярной из серьезных» культурной площадкой интернета, которую посещают от 100 до 150 тыс. человек в день.

«Мы не сравниваем себя с новостными сайтами, куда заглянул, узнал, кому отрезали голову, и пошел на следующий. У нас часами каждый проводит время», — пояснил министр.

Однако, судя по счетчику посещаемости «Рамблер/топ-100», это не так. На момент написания заметки портал находился на восьмом месте в категории «Культура и искусство» — между изданием о музыке The Flow и сайтом по просмотру аниме онлайн, при этом его рейтинг за 14 ноября после слов Мединского значительно повысился.

Чтобы проверить слова Мединского, «Газета.Ru» связалась с несколькими представителями из области культуры России. Выяснилось, что никто из них о сайте до недавних пор не слышал.

«Я даже не знаю, как это комментировать. Дело в том, что Владимир Мединский — министр культуры, и у него есть служебный сайт. Например, писатель Александр Фадеев считал, что люди делятся на две категории: те, кто читал «Капитанскую дочку» и те, кто нет.

А Ленин как-то заявил, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество». Получается, хочешь быть культурным — знай сайт «Культура.рф», — прокомментировал высказывание министра профессор факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ, филолог Гасан Гусейнов.

Исполнитель одной из главных ролей в фильме «Текст» Иван Янковский признался, что просвещается посредством других источников, однако не стал сбрасывать сайт министерства культуры со счетов.

«Мне кажется, что культура складывается не только только из знания того, что происходит на этом сайте. <...> Я просто черпаю знания из других источников — музеев, книг, фильмов, театров и истории, — отметил актер. — Честно, я не знаю, что это за портал. Возможно, если бы и был знаком [с его содержанием], то сказал: «Да, ребята, вам абсолютно точно надо заходить на этот сайт и смотреть там всю информацию». Министру, наверное, виднее. Если информация полезная, то это здорово».

В свою очередь актер Михаил Боярский подчеркнул, что не станет комментировать слова Мединского, но добавил, что такой сайт он не знает. Народный артист СССР Василий Лановой также сказал, что о проекте «Культура.рф» он слышит впервые: «Не знаю о таком сайте и мало таким интересуюсь».

Актриса Лия Ахеджакова вовсе посчитала заявление Мединского, сказанное в ходе культурного форума, не заслуживающим внимания.

«Мне кажется, на это даже не стоит реагировать, — заявила народная артистка России. — После такого люди не перестают смеяться и удивляться, что у нас такое министерство культуры».