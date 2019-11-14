«Ford против Ferrari», «Ангелы Чарли» против всех: на что пойдут в США

По мнению аналитиков кинорынка, лидером американского проката по сборам на грядущих выходных станет биографическая драма Джеймса Мэнголда «Ford против Ferrari» о состязании между двумя легендарными гоночными командами в гонке 24 часа Ле-Мана, в которой проверяется выносливость водителей и надежность автомобилей. Основанный на реальных событиях фильм с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном заработает на премьерных выходных $27 млн.

Комедийный боевик от Элизабет Бэнкс, в котором сама она сыграла одного из персонажей, «Ангелы Чарли» займет второе место в таблице самых кассовых фильмов недели. Фильм, сюжет которого разворачивается вокруг похищения оружия, преобразующего электрические волны в смертельный заряд, главные роли в котором сыграли Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балинска принесет своим создателям $13,5 млн за первый уикенд.

День ветеранов США прошел, и военно-историческая драма режиссера Роланда Эммериха о событиях на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой войны опустится на третье место. Фильм с Вуди Харрельсоном, Люком Эвансом, Мэнди Муром и Патриком Уилсоном о битве американской и японской эскадр в районе атолла Мидуэй в 1942 году на второй неделе проката спустится на третье место и сможет собрать $10 млн.

Следом за ним расположилась комедия Энди Фикмена «Игры с огнем». Семейный фильм, главную роль в котором сыграл рестлер Джон Сина, о команде суровых пожарных, которые спасают от лесного пожара троих детей и оказываются в вынужденном положении нянек, сможет заработать $8,2 млн.

Предпраздничный романтический фильм «Рождество на двоих» от режиссера «Девичника в Вегасе», «Копов в юбках» и ремейка «Охотников за привидениями» Пола Фига замкнет пятерку лидеров американского проката этой недели. На второй неделе он принесет своим авторам $6,8 млн.

Со второй на шестую строчку упал хоррор от Майка Флэнагана «Доктор сон» с Юэном Макгрегором в главной роли. Фильм о взрослой жизни и новых врагах сына главного героя «Сияния» Стэнли Кубрика, ставшего одним из самых известных фильмов ужасов в истории, удастся собрать лишь $6,5 млн на второй неделе проката.

Седьмую неделю в списке самых прибыльных фильмов недели удерживается триумфатор Венецианского кинофестиваля и один из фаворитов грядущего «Оскара» фильм «Джокер» от режиссера Тодда Филлипса. При бюджете в $70 млн ему уже удалось собрать больше $980 млн по всему миру, а эти выходные на домашнем рынке принесут ему еще $6,3 млн.

Старорежимный и бравирующий аристократическим достоинством фильм Билла Кондона «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен и Иэн Маккеллен, расскажет историю отношений между старым мошенником и его жертвой, владеющей серьезным состоянием. Его возможный результат на премьерной неделе эксперты оценили в $6 млн.

На пятой неделе на предпоследнее место таблицы лидеров проката спустился фильм-возвращение Анджелины Джоли в большое игровое кино «Малефисента: Владычица тьмы». За этот уикенд «взрослому» переосмыслению классической сказки студии Disney 1959 года «Спящая красавица» удастся заработать своим авторам еще $5,2 млн.

На последнем месте в этот раз окажется фильм Кейси Леммонс «Гарриет», чьи сборы уже на $8 млн превысили бюджет в $17 млн. За третьи выходные проката биографическая драма о бежавшей из рабства и ставшей одним из лидеров американского движения за борьбу против рабства Гарриет Табман сможет улучшить свой результат на $4,9 млн.