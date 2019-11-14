«Ford против Ferrari» и «Ангелы Чарли»: на что пойдут в России

Самым популярным фильмом стартовавшего уикенда, вероятнее всего, станет биографическая лента »Ford против Ferrari» Джеймса Мэнголда. В премьерные российские выходные спортивная драма с Кристианом Бейлом и Мэттом Деймоном в главных ролях может заработать 200 млн рублей в 750 кинотеатрах. Картина, основанная на книге американского писателя Э. Дж. Бэйма «Гоните изо всех сил: Форд, Феррари и их сражение за скорость и славу в Ле-Мане», основана на реальной истории противостояния команд Ford и Ferrari в гонке «24 часа Ле-Мана» в 1966 году.

На третий полнометражный фильм медиафраншизы «Ангелы Чарли» аналитики возлагают меньшие ожидания — прямое продолжение одноименного сериала откроет российскую кассу со 100 млн рублей в 1500 кинотеатрах. Боевик поддерживает идею феминизма, в последнее время активно продвигаемую в ряде голливудских фильмов: «Ангелы Чарли» представляют собой отряд сотрудниц частного детективного агентства. Задача девушек — победить врагов и заполучить аппарат, который способен трансформировать электрические волны в смертельно опасный заряд. Главные роли в картине режиссера и актрисы Элизабет Бэнкс исполнили Кристен Стюарт, Наоми Скотт и Элла Балински.

Хэллоуин давно позади, но приуроченный к этому празднику мультфильм «Семейка Аддамс» продолжает сохранять свои позиции в топе самых кассовых лент. На третьих выходных российского проката он может оказаться на третьем месте после главных премьер недели, собрав 65 млн рублей. Как и популярный сериал, анимационная лента режиссеров Грега Тирнана и Конрада Вернона основана на черном юморе, показывающем «идеальную» американскую семью через призму сатиры.

Сборы картины «Доктор Сон», одновременного сиквела «Сияния» Стивена Кинга и экранизации Стэнли Кубрика, во второй российский уикенд могут упасть на 60% и составить 50 млн рублей. Сиквел, вышедший почти через 40 лет после «Сияния», рассказывает о жизни взрослого Дэнни Торранса, чью роль исполнил Юэн Макгрегор. Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Исторический военный фильм Роанда Эммериха «Мидуэй», вышедший в США в преддверии Дня ветеранов, в первый российский уикенд сможет собрать 40 млн рублей. Лента с Эдом Скрейном, Вуди Харрельсоном и Люком Эвансом основана на реальных боевых действиях времен Второй мировой войны, в ходе которых американский флот одержал победу над японскими войсками в сражении у атолла Мидуэй.

В пятую неделю российского проката сиквел сказочного фильма «Малефисента: Владычица тьмы» с Анджелиной Джоли останется в списке самых кассовых фильмов, собрав около 32 млн рублей. События картины Йоакима Роннинга разворачиваются через несколько лет после пробуждения принцессы Авроры — этой сценой завершился первый фильм, снятый Робертом Стромбергом в 2014 году.

Очередная премьера недели — детективный фильм «Хороший лжец» Билла Кондона — в течение первого уикенда заработает 22 млн рублей. В центре сюжета — профессиональный мошенник, который знакомится с богатой вдовой, чтобы завладеть ее имуществом, но вскоре осознает свои чувства к жертве. В каст «Хорошего лжеца» вошли Хелен Миррен, Иэн Маккеллен, Рассел Тови, Марк Льюис Джонс, Джим Картер, и Селин Бакенс.

Мультфильм «Стражи Арктики», ставший единственной анимационной новинкой недели, соберет около 20 млн рублей. Действие ленты происходит на Севере, где песец Живчик работает в Арктической почтовой службе и мечтает стать членом элитной команды курьеров-хаски.