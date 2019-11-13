«Я обвиняю»: активисты сорвали показ фильма Поланского

В одном из парижских кинотеатров активисты сорвали премьеру фильма Романа Поланского «Офицер и шпион». Это произошло на фоне нового обвинения в изнасиловании против 86-летнего франко-польского режиссера, сообщает Reuters. Согласно изданию, группа из 40 человек заблокировала вход в кинотеатр на улице Шампольон.

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Также стало известно, что протестующие носили черную одежду, а в руках держали некие емкости, из которых валил красный дым. Они также принесли с собой плакаты с именами женщин, которые обвинили режиссера в изнасиловании и сексуальных домогательствах.

В итоге показ картины было решено отменить. В других кинотеатрах Парижа премьера все-таки состоялась.

«Отмена этого показа не является победой; победа наступит тогда, когда прекратится безнаказанность насильников», — заявила одна из активисток Хлоя Мадеста.

Напомним, что на прошлой неделе актриса Валентин Монньер опубликовала открытое письмо в ежедневной газете Le Parisien, в котором заявила, что в 1975 году Полански избил и изнасиловал ее на горнолыжном курорте в Швейцарии. В то время ей было 18 лет. На тот момент, по словам актрисы, она знала о Поланском только жуткую историю с убийством его беременной супруги Шерон Тэйт и то, что он автор фильма «Ребенок Розмари».

«В 1975 году я была изнасилована Романом Поланским. Я до этого никак не была связана с ним, ни лично, ни персонально и плохо его знала. Это было очень жестоко. После поездки на лыжном курорте, в его номере. Он бил меня, избивал до тех пор, пока я не сдалась, а потом изнасиловал. Мне только исполнилось 18 лет», — рассказала актриса.

В своих воспоминаниях Монньер отметила, как она опасалась того, что режиссер может убить ее: «Я говорила себе: это Роман Полански, он не может рисковать тем, что этому будет придана огласка, поэтому ему придется убить меня».

Позже, по словам Монньер, режиссер в слезах умолял ее никому не говорить о произошедшем. Актриса рассказала, что о произошедшем было известно только ее лучшему другу и одному из возлюбленных. Оба мужчины подтвердили эти слова.

Отмечалось, что Монньер приняла решение обратиться в полицию Лос-Анджелеса после скандала с голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Тогда она также написала письма первой леди Франции Брижит Макрон, госсекретарю по вопросам равенства между женщинами и мужчинами Франции Марлен Шьяппа и министру культуры страны Франку Ристеру.

«Время ответа не забыто, изнасилование — это бомба замедленного действия. Память не стирается, она становится призраком и преследует тебя, подстерегает», — написала актриса.

Выдвигая свои обвинения, Монньер также отметила, что ее возмутили слова самого Поланского в одном из интервью, приуроченном к премьере его фильма «Офицер и шпион», в котором идет речь об одном из самых громких дел в истории французского правосудия — деле Дрейфуса.

Говоря о новой ленте, Полански сравнил несправедливое преследование капитана французской спецслужбы Альфреда Дрейфуса, ставшее символом новой волны антисемитизима, которая захлестнула Европу в начале XX века, с собственными отношениями с американским правосудием.

В 1977 году режиссеру было предъявлено обвинение в совращении 13-летней девочки. Тогда Полански пошел на сделку со следствием, однако в последний момент он узнал о том, что судья намерен нарушить условия соглашения. После этого режиссер принял решение бежать из США.

Стоит отметить, что сама жертва, Саманта Геймер, впоследствии обращалась с просьбой снять обвинения с кинематографиста и называла себя жертвой правосудия, поскольку обнародование подробностей дела причинили ущерб ее личной жизни.

«Разве это нормально — слышать как тот, кто опозорил тебя, говорит такое под предлогом фильма, прикрываясь историей, а тебе — жертве — запрещено обвинять его? (В оригинальной версии новый фильм Поланского называется «J'Accuse» — «Я обвиняю», — «Газета.Ru»)» — задалась вопросом Монньер.

Позже Полански через своего адвоката Эрве Темима отверг обвинение. По словам Темима, в настоящее время проводится работа над тем, чтобы это заявление получило юридическое продолжение.

Он отметил, что за 45 лет с момента якобы произошедшего события это обвинение «не было доведено до сведения Полански», в связи с чем сбор всех необходимых для расследования фактов теперь невозможен.