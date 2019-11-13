Ставка на имя: экс-главу HBO позвали в Apple

Бывший генеральный директор HBO Ричард Плеплер ведет переговоры с онлайн-кинотеатром Apple TV+ по поводу создания оригинальных фильмов и сериалов, передает Variety.

Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев Плеплер обсуждал сотрудничество с руководителями отдела видеоконтента Apple — Заком Ван Амбургом и Джейми Эрлихтом.

Грядущая сделка будет охватывать разнообразный контент, включая написание сценариев для художественных картин и производство документальных фильмов.

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Официальных заявлений со стороны Apple TV+ пока не поступало. Сам Плеплер отказался от комментария. Как пишет Hypebeast, соглашение будет принято до конца 2019 года.

Плеплер, работавший в HBO на протяжении 28 лет, покинул телесеть в феврале этого года. Его увольнение произошло меньше чем через год после того, как владеющая каналом корпорация WarnerMedia вошла в состав медиаконгломерата AT&T.

«Как ни тяжело думать об уходе из компании, которую я люблю, и от работающих в ней людей, которых я люблю, для меня сейчас самое подходящее время, чтобы это сделать», — отметил Плеплер в своем письме сотрудникам HBO.

Топ-менеджер подчеркнул, что принял это решение в «переломный момент» существования телесети. Он отметил, что гордится компанией и рассчитывает на ее дальнейшее процветание. По словам Плеплера, в его жизни начинается «следующая глава», однако он не стал вдаваться в подробности касательно своего профессионального будущего.

Как писало CNBC со ссылкой на осведомленный источник, увольнение Плеплера напрямую связано с переходом HBO под крыло AT&T, который повлечет за собой более тщательный контроль за деятельностью канала и изменение его сравнительно автономного статуса.

При Плеплере на HBO (и принадлежащей ему Cinemax) появилось огромное количество хитов, многие из которых были удостоены престижных наград. В их число входят «Сопрано», «Игра престолов», «Мир Дикого Запада», «Прослушка», «Большая маленькая ложь», «Настоящая кровь», «Подпольная империя», «Новости», «Ответный удар», «Девчонки» и другие. Под его руководством были запущены стриминговые сервисы HBO Go и HBO Now.

Вскоре после закрытия почти 80-миллионной сделки AT&T и WarnerMedia в 2018 году главный исполнительный директор AT&T Entertainment Group Джон Стэнки был назначен новым руководителем приобретенной компании. В своем заявлении он сообщил, что намерен провести реформу HBO, увеличить количество производимого контента, а также уделить больше внимания его онлайн-распространению.

Комментируя уход Плеплера, Стэнки назвал его «одним из самых успешных руководителей в индустрии».

«Мне повезло, что он поддерживал меня в последние месяцы. Его видение, энергия и страсть помогли поднять бренд HBO до сегодняшних высот», — отметил он. Стэнки также добавил, что влияние Плеплера будет ощущаться на протяжении многих лет.

Стриминговый сервис Apple TV+ запустился 1 ноября. На старте в нем было доступно восемь шоу, в частности сериал «Утреннее шоу» с Дженнифер Энистон, Стивом Кареллом и Риз Уизерспун, а также «Видеть» с Джейсоном Момоа. Несмотря на то что критики прохладно отнеслись к этим проектам, их зрительский рейтинг оказался достаточно высок. Кроме того, компания продлила все свои главные проекты на второй сезон в первую же неделю после запуска. Согласно Financial Times, Apple потратила на свой онлайн-кинотеатр $6 млрд.

На днях стало известно, что спустя десять дней после запуска потокового сервиса его покинул один из топ-менеджеров. Согласно The Hollywood Reporter, Ким Розенфельд, отвечавший за полное программирование эфирной сетки площадки, ушел из-за изменения структуры Apple TV+. При этом он продолжит сотрудничать с Apple от имени своей компании Half Full Productions. До этого Розенфельд работал на Sony Pictures TV.