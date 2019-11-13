Выращивал марихуану: арестован основатель Cirque du Soleil

Основатель всемирно известного канадского Cirque du Soleil Ги Лалиберте был арестован по обвинению в культивировании марихуаны на своем частном острове Нукутепипи в южной части Тихого океана, передает France 24.

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По информации издания, 60-летнего предпринимателя задержали, когда он сошел со своего самолета во Французской Полинезии. Затем, как сообщает телеканал Polynesie Premiere, Лалиберте допросили о продаже наркотиков на Таити. Отмечается, что жандармерия обнаружила наркосодержащие растения внутри специального контейнера, который запирался на ключ.

%Согласно следствию, бизнесмен планировал реализовать партию марихуаны через своего сотрудника, в телефоне которого были найдены фотографии острова Лалиберте с растущим на нем растением.

В то же время неизвестно, выращивались ли марихуана для последующей торговли. 13 ноября канадский антрепренер должен предстать перед судом.

Адвокат Лалиберте Ми Пириу подчеркнул, что миллиардер отрицает свою причастность к обороту наркотиков. В свою очередь принадлежащая ему компания Lune Rouge выступила с заявлением, в котором утверждает, что он использовал марихуану исключительно в медицинских целях и для «личного потребления». При этом уточняется, что у себя на родине бизнесмен сделал инвестиции в ее производство.

Комментируя арест Лалиберте, представитель цирковой династии Эдгард Запашный отметил, что инцидент не «красит его и не идет на пользу «Цирку дю Солей».

«Я не его друг, не его товарищ, не его близкий родственник, чтобы комментировать — нормально это для него или не нормально. Я не знаю, какой он образ жизни ведет. Я не поощряю тех людей, которые употребляют наркотики. Честно. Вот просто не поощряю. Я знаю, что это современная болезнь нашего общества, знаю, что некоторая часть общества пропагандирует наркотики», — заявил «Газете.Ru» дрессировщик.

Народный артист России отметил, что французская полиция должна разобраться в том, насколько правомерно было задержание Лалиберте.

«Знаю, что в качестве защиты они [компания бизнесмена] сделали официальное заявление, что якобы наркотики выращивались в медицинских целях. Но, как мне кажется, такой состоятельный и властный человек, как Ги Лалиберте, не нуждается в собственной ферме. Если наркотики действительно в лечебных целях, то они должны закупаться под присмотром специалистов», — продолжил Запашный.

Телеведущий также выразил мнение, что в отношении Лалиберте нельзя делать никаких исключений, поскольку «закон должен быть равным для всех».

«Понимаете, если мы сейчас о «скидках» будем разговаривать, значит, мы с вами должны относиться по-другому к профессору, который недавно расчленил девушку в Санкт-Петербурге [речь идет о профессоре Олеге Соколове, подозреваемом в убийстве и расчленении аспирантки СПбГУ — прим. «Газета.Ru»], — заключил Запашный. — Следует признать, что чаще примером для нас является Запад. Там действительно не обращают внимания на то, Майкл Джексон ты или [кто-то еще]. Закон должен работать для всех».

Депутат Госдумы Максим Сураев, который в сентябре 2009 года совершил вместе с Лалиберте полет в космос, также прокомментировал «Газете.Ru» арест основателя Cirque du Soleil.

«Я знаю, что он там работает, он там живет. По поводу марихуаны я вам ничего не могу сказать, правда. Это его личное дело, не знаю», — заявил Сураев.

Политик также вспомнил полет в космос 2009 года и сказал, что во время медпроверки к Лалиберте не возникало вопросов и «подозрений не было». По мнению Сураева, десять лет назад в поведении миллиардера не было ничего необычного, что могло бы говорить о его возможной привычке.

Ги Лалиберте основал в 1984 году легендарный «Цирк дю Солей» в возрасте 25 лет, будучи бродячим артистом. Первое шоу труппы принесло совсем небольшую прибыль в размере $40 тыс., а после второго сезона компания и вовсе оказалась на грани банкротства. Сейчас его детище является одной из крупнейших развлекательных организаций во всем мире; труппа цирка неоднократно выступала с гастролями в Москве и Санкт-Петербурге.

Спустя 31 год, в 2015-м, предприниматель продал большую часть своей доли в компании (90%) за $1,5 млрд и основал Lune Rouge, которая инвестирует в проекты в области искусства, развлечений и технологий.

Журнал Forbes оценивает состояние Лалиберте в $1,9 млрд. Он также известен тем, что слетал в космос туристом и создал благотворительный фонд, который помогает бороться с проблемой нехватки питьевой воды во всем мире. Ранее Лалиберте уже делал инвестиции в выращивание марихуаны в медицинских целях в Канаде. По данным СМИ, на своем острове он принимает богатых туристов, сдавая им особняки за €900 тыс. в неделю.