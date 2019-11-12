«Когда некуда деться»: Марьяна Спивак о сериале «Эпидемия»

— Как вы думаете, что позволило «Эпидемии» стать первым российским сериалом, попавшим в конкурс фестиваля Canneseries?

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— Думаю, динамичная качественная картинка, интригующий сюжет со множеством неожиданных поворотов. Мне хочется верить, что наш сериал не уступает многим иностранным соперникам. Например, мне самой очень интересно скорее его увидеть, хотя я знаю сюжет от и до, но при просмотре переживаю так, как будто вижу эту историю впервые.

— Читали ли вы книгу до съемок? Если да, то насколько точно режиссер передал сюжет оригинального произведения?

— Книгу читала в процессе съемок пилота. Сценарий, конечно, отличается от оригинала — хотя бы потому, что в книге повествование идет от лица одной из героинь, Ани, которую у нас играет Вика Исакова, а в сериале нет «дневникового» рассказа от первого лица, и все персонажи раскрыты в равной степени. Сюжет тоже разнится с книгой. В сериале зрителей, читавших и полюбивших книгу, ждут как узнаваемые эпизоды, так и новые неожиданные повороты сюжета

— В середине трейлера на экране появляется фраза «Настоящий враг — не вирус, а человек». Почему?

— К сожалению, такова природа человека. Об этом наш фильм — как в самой критической ситуации и экстренных условиях оставаться людьми.

— Зрители не всегда воспринимают всерьез фантастические фильмы — удастся ли им поверить в происходящее в «Эпидемии»?

— В нашем фильме нет ничего суперфантастического.

Вирусы и болезни — то, с чем мы сталкиваемся в наше время. Просто обстоятельства возведены в превосходную степень пандемии, когда от болезни некуда деться. Но в теории такое вполне может случиться, это не зомби-апокалипсис и не нашествие пришельцев. Это вирус, от которого не придумано лекарство.

— Как вы можете охарактеризовать вашу героиню Ирину, вынужденную объединить свои силы с бывшим мужем и его нынешней женой, чтобы выжить?

— Ну как ее можно охарактеризовать? Она обычная женщина, которая борется за свою жизнь и за жизнь своего ребенка. Она сильная, способна постоять за себя, не теряется в экстремальных ситуациях. Но, несмотря на внешнюю жесткость, она ранимый человек, и у нее, безусловно, есть причины, почему она ведет себя именно так.

— Исполняя эту роль, вы, вероятно, представляли себя на месте Ирины в охваченном паникой городе. Как бы вы сами повели себя в схожей ситуации?

— Думаю, я, как и она, — в первую очередь — схватила бы ребенка и попыталась сбежать из зараженного города. Надеюсь, мне бы не пришлось оказаться в ее обстоятельствах, запертой в треугольнике с бывшим и его «нынешней» — врагу не пожелаешь.

— Какие особенности вы можете выделить в работе Павла Костомарова? Насколько нам известно, это ваш первый совместный проект.

— Паша очень чуткий, тонкий и требовательный режиссер, мне очень понравилось с ним работать. Кроме того, он постоянно пытается отвечать за все сразу на площадке. Если его нет у монитора, значит он либо помогает разгребать сугробы, либо отнимает камеру у оператора, либо греет ноги замерзшим артистам (например, нашему маленькому Савелию Кудряшову, который мужественно переживал холод и никогда не жаловался), либо решает вопросы с администрацией. В общем, Паша — везде. И он прекрасен.

— И тот же вопрос, только о взаимодействии с коллегами на съемочной площадке: легко ли было с ними сработаться?

— У нас сложилась замечательная команда — проведя вместе много зимних холодных месяцев, мы очень сдружились, скучаем друг по другу, продолжаем общаться и надеемся на продолжение.

— Как вам удается быстро вливаться в новую команду и вживаться в роль?

— Никогда не видела в этом проблемы. Видимо, мне везет на хорошие проекты, партнеров и людей вокруг.

— Пережив вместе с Ириной страшный опыт выживания в постапокалиптической Москве, какой совет вы дадите людям для преодоления трудностей?

— В любой экстремальной ситуации оставаться людьми — и не начать «есть» друг друга.

Премьера сериала «Эпидемия» состоится 14 ноября на платформе «ТНТ Premier».