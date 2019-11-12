Без пропаганды: Госдума разрешила свастику в кино

На пленарном заседании Госдумы во втором основном чтении были внесены поправки в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», в котором был прописан запрет на какое-либо использование нацистской символики. С 12 ноября 2019 года демонстрацию свастики разрешили в учебных и просветительских целях исключительно при условии осуждения нацизма, передает сайт Госдумы.

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«Законопроект уточняет действующие нормы и предполагает, что нацистская символика может присутствовать в произведениях искусства, литературы и науки, а также в сообщениях СМИ, при условии, что это не является ее пропагандой или не содержит оправдания преступлений фашистской Германии», — говорится на сайте ведомства.

Авторами изменений в законопроекте являются заместитель спикера Госдумы Петр Толстой, председатель Комитета по культуре Елена Ямпольская и председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Также в изменении правил участвовали первые заместители председателя Комитета по культуре — народный артист России Владимир Бортко и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко.

В ходе заседания Ямпольская отметила, что граждане России должны помнить, «как выглядели их враги».

«Сегодня ты запрещаешь [показывать] символику, которую носили враги, а завтра кто‑нибудь особенно продвинутый предложит запретить и нашу символику. И мы забудем, что было на рукавах у тех, кто вторгся в нашу страну, уничтожал наших граждан и хотел уничтожить русскую культуру в том числе», — сказала председатель Комитета по культуре.

Она также выразила благодарность председателю Комитета по безопасности и противодействию коррупции за поддержку этой инициативы.

Ранее депутаты обратили внимание на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». В первом обозначен запрет на демонстрацию нацистской атрибутики или символики, а во втором — нацистской символики в любой форме. Тогда Ямпольская отметила, что в случае формального исполнения этих законов «все наши фильмы о войне должны быть запрещены», передает «Коммерсант».

Разработка законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства» началась в 2018 году, когда депутаты приняли решение упорядочить законы, регулирующие использование нацистской символики в фильмах о Великой Отечественной войне. Инициаторы законопроекта отметили, что согласно действующему законодательству невозможно показывать без ретуши классику советского кино — например, культовый мини-сериал «Семнадцать мгновений весны».

Позднее председатель комитета Госдумы по культуре заявила, что в ходе работы над законопроектом его создатели поняли, что регламентировать использование свастики необходимо также в музеях, реконструкциях, компьютерных играх и учебной литературе.

«Стало понятно, что на разных уровнях формируется некий политический консенсус, позволяющий сделать расширение более глобальным и не уточнять, в каких именно сферах будет разрешено использование нацистской символики при отсутствии пропаганды нацизма. Важен сам принцип», — отметила Ямпольская.

Учителя также могли столкнуться с проблемами при подаче учащимся исторического материала — по этой причине авторы проекта решили, что необходимо позволить использование свастики в учебных и просветительских целях. По словам члена комитета Госдумы по безопасности Анатолия Выборного, современная молодежь должна знать историю Великой Отечественной войны и понимать смысл нацистской символики.

Первое чтение проекта федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в части совершенствования правового регулирования использования нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства», участники которого обсудили необходимые поправки, прошло 25 июня. На сайте Госдумы уточняется, что в заключительном третьем чтении будет принято окончательное решение о принятии поправок, разрешающих демонстрацию нацистской символики в произведениях науки, литературы, искусства и СМИ, а также в учебных и просветительских целях при условии осуждения нацизма.