«Я еврей и антинацист»: Соловьев отреагировал на уголовные дела СБУ

Российский телеведущий Владимир Соловьев признался корреспонденту «Газеты.Ru», что не имеет «ни малейшего представления» о заведении против него двух уголовных дел на Украине. Журналист заявил, что не посещал территорию соседней страны и не преступал никаких законов, поэтому причина обвинений ему непонятна.

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«Я лично пока ничего не нарушил, на Украину я не въезжал — я туда невъездной», — сказал Соловьев.

Он также отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) не имеет права заводить против него уголовные дела.

«Они считают, что я нарушаю их законы — а я не субъект их права, я не гражданин Украины и не нахожусь на их территории. То есть они даже юридически безграмотны», — заключил журналист.

Размышляя над претензиями, он предположил, что обвинители руководствовались другими причинами.

«А что, разве для того, чтобы наследникам бандеровцев завести уголовные дела против журналиста-еврея, нужен какой-то повод? Им недостаточно того, что я еврей и антинацист?» — задался вопросом Соловьев.

О заведении двух уголовных дел против российского журналиста 12 ноября сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко со ссылкой на документ СБУ.

«Хорошие новости! Открыто два уголовных производства, досудебное расследование которых совершается следственными отделами второго управления с дислокацией в Мариуполе и третьего управления в Северодонецке», — написал Гончаренко на своей странице в Facebook.

В своем сообщении он использовал грубые обращения к Соловьеву, называя его «негодяем», и заявил, что россиянин «ответит за свои дерзкие слова о территориальной целостности Украины, которые он едва не каждый день озвучивает в эфире российского ТВ и в интервью интернет-СМИ».

Ответ Соловьева на этот счет оказался простым: «Я высказываю свою позицию как журналист. Им это не нравится — соболезную», — сказал он «Газете.Ru».

В конце октября во время записи эфира передачи Соловьева «Вечер» на телеканале «Россия-1» подрались украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко. После объявления перерыва Семченко сначала аккуратно взял Вакарова за галстук, после чего попытался наброситься на оппонента. В этот момент мимо проходил Соловьев, который вместе с охранником разнял взбудораженных украинцев.

Утром следующего дня в комментарии «Газете.Ru» Соловьев заявил, что политологи пришли в студию уже «заряженными» на выяснение отношений.

«Видимо, что-то в воздухе было не то, где-то они «надышались» — не на моем эфире. То есть они пришли уже заряженные, и один из экспертов говорил, что у них продолжаются такие отношения, что они до меня успели где-то сцепиться, что-то не договорили», — сказал журналист.

По его словам, Семченко показалось, что Вакаров его оскорбил, сказав условное «заткнись» — однако эксперту показалось, что его «чуть ли не предателем назвали».

«При этом надо отметить, что оба эксперта украинские, оба очень уважаемые люди со своей позицией, но так иногда бывает. Более того, у них во многих оценках позиции схожи: они оба достаточно резко критикуют власть. Поэтому не могу сказать, что они подрались из-за принципиально разных подходов к украинской истории либо украинскому настоящему», — подчеркнул Соловьев.

Вспоминая конфликт между политологами, ведущий провел параллели с произошедшим в 2015 году «захватом» депутатом Олегом Барной бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка.

«Это неудивительно, потому что они регулярно этим и в Раде занимались. Все же помнят знаменитый «захват» Барны, когда некий депутат Рады Барна вынес Яценюка из-за трибуны», — поделился мнением Соловьев.

Речь идет об инциденте, во время которого депутат фракции «Блок Петра Порошенко» Барна подошел к выступающему из-за трибуны Яценюку с большим букетом красных роз и попытался унести политика на руках. Эта выходка спровоцировала в Раде драку между депутатами «Блока Порошенко» и «Народного фронта», а Барну исключили из фракции.