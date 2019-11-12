«Вопрос об операции»: вдову Магомаева срочно госпитализировали

Народная артистка СССР Тамара Синявская была доставлена в одну из московских больниц, передает РЕН ТВ. В каком медицинском учреждении находится 76-летняя оперная певица, не уточняется.

По информации издания, Синявская проходит обследование в отделении кардиохирургии. Затем будет решен вопрос об операции или продолжении консервативного лечения.

Представитель вдовы «золотого голоса Советского Союза» Муслима Магомаева уточнил в комментарии «Интерфакс», что Синявская действительно находится на плановом обследовании.

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«Тамара Ильинична находится на обследовании, все хорошо», — подчеркнул собеседник агентства.

Тамара Синявская — знаменитая советская и российская оперная певица. Она окончила Музыкальное училище при Московской консерватории имени П. И. Чайковского и ГИТИС, после чего сосредоточилась на солировании в Большом театре, где проработала с 1964 по 2003 год. Артистка является обладательницей множества наград и титулов. Так, на ее счету звания Народной артистки СССР и Азербайджана, а также орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В честь певицы также названа одна из малых планет Солнечной системы — 4981 Sinyavskaya.

В 2002 году Синявская завершила карьеру в Большом театре. Для публики она не выступает уже десять лет, однако до сих пор поет для себя.

«Исчезновение потребности каждый день встречаться со своим голосом — нехороший знак. Пока, слава Богу, она у меня есть», — рассказала она в интервью газете «Известия».

По словам народной артистки СССР Маквалы Касрашвили, Синявская предпочитает, чтобы люди считали, что она слишком рано ушла из театра, чем говорили: «Как? Она все еще поет!»

«Я могу себе позволить петь только на своем уровне и ни на ступеньку ниже. Но петь, как раньше, я уже не могу, хотя бы из-за нервов, — цитирует ее Касрашвили. — Выступая в каком-нибудь концертном зале, я начинаю волноваться, как будто бы выхожу по меньшей мере на сцену Ла Скала».

С легендарным миланским театром Синявская знакома не понаслышке: она стажировалась там в середине 1970-х годов. Сейчас певица практически полностью посвятила себя преподаванию; с 2005 года она заведует вокальной кафедрой в ГИТИСе.

В прошлом году Синявская отметила 75-летний юбилей. Свое поздравление артистке направил президент России Владимир Путин, который отметил ее «подвижнический, наставнический труд и огромный личный вклад в сохранение памяти и уникального творческого наследия замечательного певца и композитора — легендарного Муслима Магомаева». В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Халиев подписал указ о награждении оперной дивы почетным орденом «Шараф».

8 ноября СМИ сообщили о госпитализации актера Игоря Верника. По данным телеканала «360», его увезли на «скорой» с репетиции постановки «Номер 13D» в МХТ им. Чехова. Прямо на сцене артист пожаловался на резкую боль в пояснице, после чего у него онемела нога. Причиной тому стала резкая боль в связи с обострением остеохондроза.

Отмечается, что 56-летний актер пожаловался на сильную боль в пояснице, после чего у него начала неметь нога. Прибывшие в театр сотрудники «скорой» пытались решить проблему на месте, но Вернику понадобилась дополнительная помощь, и через час его доставили в медучреждение.

Позднее телеведущий и журналист Вадим Верник рассказал, что медики быстро привели самочувствие его брата в норму и отпустили домой.

«У Игоря обострение остеохондроза. Его привезли в Боткинскую больницу, сделали обследование, обезболивающий укол и отпустили домой, так как оснований для госпитализации нет», — сообщил телеканалу брат Верника.

Актер, в 2016 году получивший звание народного артиста России, выступает на сцене МХТ им. Чехова уже более 30 лет. Кроме того, Верник активно снимается в кино, сериалах и на телевидении: на его счету роли в таких проектах, как «12», «Кухня», «Упасть вверх», «Мамы», «Жуки», а также «Орел и решка».