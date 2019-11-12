«Человек-невидимка», Скуби-Ду, Егор Крид и другие трейлеры недели

«Человек-невидимка» («The Invisible Man»), Ли Уоннелл — 26 марта 2020

На YouTube-канале Universal Pictures Russia опубликован первый локализованный трейлер ремейка фильма «Человек-невидимка», снятого по роману Герберта Уэллса. По сюжету ленты главный герой проводит эксперимент по невидимости, инсценирует самоубийство и начинает сводить свою подругу с ума. В фильме снялись Элизабет Мосс, Оливер Джексон-Коэн, Элдис Ходж, Сторм Рейд, Харриет Дайер и другие.

Реклама

Подробнее о новом «Человеке-невидимке» режиссер Ли Уоннелл рассказал в интервью «Газете.Ru».

«Скуби-Ду!» («Scoob!»), Тони Червоне — 14 мая 2020

Студия Warner Bros. опубликовала первый трейлер полнометражного мультфильма «Скуби-Ду!» режиссера Тони Червоне, ранее снявшего несколько анимационных лент по франшизам «Скуби-Ду!», «Том и Джерри» и «Дак Доджерс». Создатели мультфильма расскажут читателям о знакомстве Шэгги и Скуби, которые вместе со своими новыми друзьями Фредом, Велмой и Дафной попытаются предотвратить выпуск в мир собаки-призрака по кличке Цербер.

«Союз спасения», Андрей Кравчук — 26 декабря

Студия 20th Century Fox Russia показала второй трейлер фильма Андрея Кравчука «Союз спасения». Картина о восстании декабристов 1825 года, по словам авторов, должна прежде всего стать «фильмом о красивых людях». Декабристов в картине играют Леонид Бичевин, Максим Матвеев, Павел Прилучный, Антон Шагин, Иван Янковский. Роль императора Николая I исполнил Иван Колесников.

»(НЕ)идеальный мужчина», Марюс Вайсберг — 16 января 2020

Рэпер Егор Крид и компания Central Partnership опубликовали на своих YouTube-каналах трейлер романтической комедии »(НЕ)идеальный мужчина» Марюса Вайсберга. Главную роль в фильме играет Крид, а его партнершей по съемочной площадке стала Юлия Александрова. Согласно сюжету, ее героиня устраивается в компанию по продаже роботов и влюбляется в самого симпатичного из них. Вместе с Кридом и Александровой в картине снялись Артем Сучков, Роман Курцын, Максим Лагашкин, Яна Кошкина и Валерия Старченкова.

«Идеальная няня» («Chanson douce»), Люси Борлето — 30 января 2020

На YouTube-канале кинокомпании «Вольга» появился русский трейлер психологической драмы «Идеальная няня» француженки Люси Борлето. Лента, основанная на одноименном бестселлере лауреата Гонкуровской премии Лейлы Слимани, рассказывает о непростой ситуации, в которую попала пара с ребенком. Молодые родители нанимают няню, которая с первого взгляда производит хорошее впечатление, но позже выясняется, что у нее имеются психологические проблемы.

«Остров фантазий» («Fantasy Island»), Джефф Уодлоу — 6 февраля 2020

Трейлер фильма ужасов «Остров фантазий» появился на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Режиссер Джефф Уодлоу и сценаристы Джиллиан Джейкобс и Крис Роуч отметили, что в фильме сочетаются комедия, фэнтези и хоррор. Лента о загадочном владельце тропического курорта основана на одноименном сериале, выходившем в США с 1978 по 1984 год. В фильме снялись актеры Майкл Пенья, Люси Хейл, Мэгги Кью, Джимми Оуян, Порша Даблдэй и Майкл Рукер.

«Захар Беркут» («The Rising Hawk»), Ахтем Сейтаблаев, Джон Винн

В сети опубликован международный трейлер украино-американского фильма «Захар Беркут» от кинокомпаний Kinorob и Cinema Day. Действие картины режиссеров Ахтема Сеитаблаева и Джона Винна происходит в 1241 году, когда Монгольская орда движется на запад, истребляя все на своем пути и захватывая людей в плен. Съемки фильма с участием актеров из Украины, США, Казахстана, Великобритании и Монголии проходили в прошлом году в Закарпатье и под Киевом. На Украине показы «Захара Беркута» идут с 10 октября, спецпоказ в США состоялся 9 ноября, но точная дата выхода ленты в широкий мировой прокат неизвестна.