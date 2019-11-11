«Легкое недоумение»: семья Заворотнюк ответила Разину

Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье

Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы. Близкие артистки поблагодарили за беспокойство и за то, «что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов», однако при этом выразили недоумение, откуда он черпает свои сведения, учитывая, что он очень далек от всей этой истории.

Представители Анастасии Заворотнюк прокомментировали слова музыкального продюсера Андрея Разина, которые касались состояния здоровья актрисы. В Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» появилась публикация, в которой близкие актрисы выразили Разину признательность за его беспокойство о ее здоровье, а также за то, «что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов».

Вместе с тем, близкие актрисы признались в том, что испытывают «легкое недоумение» в связи с тем, что ранее продюсер утверждал, что вхож в их круг, а теперь ссылается на некий «источник, который ранее контактировал с врачом».

«Как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — добавили в заключение родные Заворотнюк.

Одна из подписчиц аккаунта с иронией отреагировала на ситуацию, написав, что «у нас только двое все обо всех знают — Садальский и Разин».

«Имея таких, «друзей» и врагов не надо», «Разин в каждой бочке затычка! Всех и все он знает. Задолбал своим враньем», «Ничего святого у этого Разина. Оставь в покое Настю, пиарься на чем-то другом», — оставляли свои комментарии другие пользователи соцсети.

Напомним, что накануне скандальный продюсер группы «Ласковый май» очередной раз коснулся темы здоровья актрисы у себя в соцсети.

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку. — написал Разин. — К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя».

Стоит также отметить, что именно он несколько месяцев назад заявлял, что у артистки была диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Семья актрисы в середине октября подтвердила информацию о том, что Анастасия проходит лечение, однако сообщения о коме и невозможности дышать самостоятельно, по их словам, являются ложью.

«Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — гласит текст публикации. В настоящий момент артистка проходит лечение в одной из московских клиник.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России потребовала взыскать с актрисы долг в размере 24,5 тыс. рублей. Эта сумма накопилась вследствие неуплаты налога на имущество. Соответствующая информация была размещена на официальном портале федерального органа.

Несмотря на тяжелое заболевание, в ФССП заявили, что не станут делать исключение в отношении знаменитости.

«[Поблажек в таких случаях] нет. Только через суд», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян.

Вместе с тем, Айрапетян пояснил, как в подобных случаях производится взыскание долга.

«Когда деньги появятся, тогда будут списаны со счетов. [Если там не будет средств], то будем ждать, пока появятся», — заявил представитель службы.

В сентябре этого года судебные приставы отказались от иска к Заворотнюк, в котором настаивали на запрете ей покидать пределы страны из-за долга в 1,6 млн руб. Об этом сообщало РИА «Новости», ссылаясь на заявление Никулинского суда Москвы.

«В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», — сообщили сотрудники пресс-службы.

Согласно информации СМИ, около семи лет назад Заворотнюк приобрела землю в Подмосковье, воспользовавшись валютным кредитом. Из-за серьезного падения курса рубля она, как и многие другие, оказалась в долговой яме.