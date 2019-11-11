«Легкое недоумение»: семья Заворотнюк ответила Разину

Представители Анастасии Заворотнюк прокомментировали слова музыкального продюсера Андрея Разина, которые касались состояния здоровья актрисы. В Instagram-аккаунте «Поддержка Заворотнюк» появилась публикация, в которой близкие актрисы выразили Разину признательность за его беспокойство о ее здоровье, а также за то, «что он наконец-то начал сообщать в прессу позитивные «новости» вместо пугающих прогнозов».

Вместе с тем, близкие актрисы признались в том, что испытывают «легкое недоумение» в связи с тем, что ранее продюсер утверждал, что вхож в их круг, а теперь ссылается на некий «источник, который ранее контактировал с врачом».

«Как бы там ни было, мы присоединяемся к его пожеланиям Насте скорейшего выздоровления, надеемся на их искренность и думаем, что, когда это произойдет, она обязательно найдет возможность действительно познакомиться с Андреем Разиным лично», — добавили в заключение родные Заворотнюк.

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Одна из подписчиц аккаунта с иронией отреагировала на ситуацию, написав, что «у нас только двое все обо всех знают — Садальский и Разин».

«Имея таких, «друзей» и врагов не надо», «Разин в каждой бочке затычка! Всех и все он знает. Задолбал своим враньем», «Ничего святого у этого Разина. Оставь в покое Настю, пиарься на чем-то другом», — оставляли свои комментарии другие пользователи соцсети.

Напомним, что накануне скандальный продюсер группы «Ласковый май» очередной раз коснулся темы здоровья актрисы у себя в соцсети.

«Очень осторожно, очень аккуратно скажу, что самые страшные прогнозы не сбываются и Насте становится лучше. Она, вроде бы, идет на поправку. — написал Разин. — К сожалению, мой источник, который ранее контактировал с врачом Насти, сейчас с ней не общается. Но по тем сообщениям, которые приходят ко мне, Насте действительно становится лучше и мы все молимся, чтобы ее здоровье восстановилось и она, как можно быстрее, вернулась к нам. Настя, мы все молимся за тебя».

Стоит также отметить, что именно он несколько месяцев назад заявлял, что у артистки была диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Семья актрисы в середине октября подтвердила информацию о том, что Анастасия проходит лечение, однако сообщения о коме и невозможности дышать самостоятельно, по их словам, являются ложью.

«Правда в том, что есть заболевание и есть решительная цель его победить», — гласит текст публикации. В настоящий момент артистка проходит лечение в одной из московских клиник.

Ранее сообщалось о том, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России потребовала взыскать с актрисы долг в размере 24,5 тыс. рублей. Эта сумма накопилась вследствие неуплаты налога на имущество. Соответствующая информация была размещена на официальном портале федерального органа.

Несмотря на тяжелое заболевание, в ФССП заявили, что не станут делать исключение в отношении знаменитости.

«[Поблажек в таких случаях] нет. Только через суд», — подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» судебный пристав-исполнитель Араик Айрапетян.

Вместе с тем, Айрапетян пояснил, как в подобных случаях производится взыскание долга.

«Когда деньги появятся, тогда будут списаны со счетов. [Если там не будет средств], то будем ждать, пока появятся», — заявил представитель службы.

В сентябре этого года судебные приставы отказались от иска к Заворотнюк, в котором настаивали на запрете ей покидать пределы страны из-за долга в 1,6 млн руб. Об этом сообщало РИА «Новости», ссылаясь на заявление Никулинского суда Москвы.

«В настоящее время в структурных подразделениях УФССП России по Москве отсутствуют на исполнении исполнительные производства в отношении Заворотнюк Анастасии Юрьевны. В рамках ранее возбужденных исполнительных производств задолженность оплачена в полном объеме», — сообщили сотрудники пресс-службы.

Согласно информации СМИ, около семи лет назад Заворотнюк приобрела землю в Подмосковье, воспользовавшись валютным кредитом. Из-за серьезного падения курса рубля она, как и многие другие, оказалась в долговой яме.