«Доктор сон» и «Семейка Аддамс»: что смотрят в России

На второй неделе проката полнометражный анимационный фильм «Семейка Аддамс» от Грега Тирнана и Конрада Вернона продолжает удерживать первое место в десятке самых кассовых фильмов недели. Для приготовленного специально к Хеллоуину мультфильма персонажей озвучили Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Морец и Снуп Дог. История столкновения с современностью семейства с восьмидесятилетней историей, чьи странности пугают заезжих коммивояжеров и неосторожных соседей, смогла на второй неделе отечественного проката заработать 131 млн рублей.

На второй строчке таблицы лидеров расположилась главная премьера этой недели – хоррор с благородными корнями «Доктор сон» от Майка Флэнегана, который решился снять продолжение к легендарному фильму ужасов Стенли Кубрика «Сияние». Несмотря на непростую задачу, режиссеру удалось добиться похвалы от автора экранизированных книг Стивена Кинга. В России фильму о выросшем ребенке главного героя «Сияния», которому пришлось столкнуться с депрессией, алкоголизмом и командой охотников на людей со сверхъестественными способностями удалось на первых выходных собрать 121 млн рублей.

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Подробнее о фильме читайте в рецензии «Газеты.Ru».

На третьей строчке продолжает удерживаться фильм-возвращение Анджелины Джоли в большой кинематограф после четырехлетнего «молчания» — «Малефисента: Владычица тьмы». В четвертый уикенд переосмысление «для взрослых» одной из классических сказок студии Disney о спящей красавице, где в центр повествования авторы решили поместить злую колдунью, принес своим создателям в России 89 млн рублей.

Несмотря на большие ожидания и всенародную любовь россиян к Арнольду Шварценеггеру, прокатная судьба нового детища продюсера Джеймса Кэмерона «Терминатор: Темные судьбы» от режиссера первого «Дэдпула» Тима Миллера оставляет желать лучшего в России. Промахнувшись мимо первого места на премьерных выходных, на этот раз он спустился сразу на четвертое место с результатом в 77 млн рублей.

Пятерку лидеров этой недели замыкает экранизация Дмитрия Глуховского «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Триллер на тему опасностей, которые скрывают в себе гаджеты, которые мы, не задумываясь о последствиях, используем в повседневной жизни смог собрать еще 44 млн рублей.

Еще один любимец россиян-киноманов Джонни Депп оказался на шестом месте вместе с премьерой своего нового фильма «Во все тяжкое» от режиссера Уэйна Робертса. В его основе – классический сюжет о профессоре, который решил последний раз повеселиться, узнав о своем тяжелом диагнозе. Фильм, который многими позиционируется едва ли не как «исповедальный» для голливудской звезды, пережившей недавно потерю интереса и популярности из-за скандала с домашним насилием, заработал за первую неделю 36 млн рублей.

Следом расположился мистическо-приключенческий триллер «Девятая» от режиссера Николая Хомерики с Евгением Цыгановым в главной роли. Фильм с бюджетом в 450 млн рублей о детективах в предреволюционном Петербурге, которые расследуют запутанное дело об оккультных убийствах, за премьерный уикенд заработал 35,9 млн рублей.

Шестая неделя отечественного проката и восьмое место в таблице лидеров по сборам — фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля «Джокер» от Тодда Филлипса не собирается покидать таблицу лидеров российского проката и на этих выходных принес своим авторам еще 22 млн рублей.

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Фильм режиссера Нигины Сайфулллаевой с Александром Палем и Евгенией Громовой в главных ролях «Верность» с бюджетом 46 млн рублей на втором уикенде оказался на предпоследнем месте самых кассовых фильмов недели. Тем не менее, учитывая его сборы на прошлых выходных, заработанные в этот раз 20 млн рублей позволили его создателям полностью окупить свои затраты.

Чего не скажешь о научно-фантастическом фильме «для всей семьи» от одиозного Сарика Андреасяна «Робо». Блокбастеру с бюджетом в 150 млн рублей в этот раз удалось заработать лишь 10,8 млн рублей.