Светское лицо нулевых: ушел из жизни Павел Пичугин

Известный московский фейсконтрольщик и клубный промоутер Павел Пичугин, более известный как Паша «Фейсконтроль», ушел из жизни в возрасте 38 лет, сообщает Telegram-канал Mash. Мужчина находился у себя в квартире, когда почувствовал недомогание.

По некоторым данным, бизнесмен сам вызвал себе скорую помощь, однако к приезду врачей находился уже при смерти. Прибывшие на место медики не смогли его откачать.

В 11 утра по московскому времени они констатировали смерть Пичугина, которая произошла в результате остановки сердца. О времени и месте прощания пока не известно.

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«Ушел еще один большой герой московской жизни нулевых, в которой люди так болезненно доказывали друг другу превосходство, оставшись не выговоренным и не проанализированным. По крайней мере при жизни, а жизнь эта — настоящее кино. Путинские нулевые из сегодняшнего дня вспоминаются как гламурная вечеринка, куда пускали только олигархов и моделей. Почему — теперь понять будет сложнее», — отреагировал на печальное известие в Telegram-канале «Психо Daily» журналист Филипп Миронов.

В комментариях к последней публикации Пичугина в Facebook люди приносят свои соболезнования в связи с кончиной промоутера. На момент написания заметки было оставлено 178 сообщений.

Пичугин стоял у истоков зарождения светской тусовки Москвы в середине 2000-х годов, работая фейсконтрольщиком в самых известных столичных клубах. Мало кто знает, что легендарный промоутер окончил Московский медико-стоматологический университет по специальности челюстно-лицевой хирург.

Два года назад в интервью «Афиша Daily» «Фейсконтроль» рассказывал, что начал свой путь с заведения «Титаник», где раздавал рекламные флаеры. Затем он пошел на повышение — сам следил за человеком, который раздавал листовки. После он стоял на входе в клуб, а после его закрытия перешел в Byblos.

«Первые два уик-энда прошли отлично. После «Библоса» была «Пирамида» Новикова, после «Пирамиды» — Jet Set, после уже с Горобием «Шамбала», «Зима», «Лето», «Осень», «Дягилев», — вспоминал Пичугин.

«Фейсконтроль» известен, прежде всего, тем, что периодически не пускал на мероприятия российских знаменитостей, а также представителей золотой молодежи.

»Ладу Дэнс [певица — «Газета.Ru»] не пускал: никак не мог запомнить, как она выглядит, и она всегда обижалась», — делился Пичугин.

В 2008 году благодаря группе «Дискотека Авария» и DJ Smash имя промоутера вышло за пределы столичной тусовки — артисты записали совместную песню под названием «Паша Face контроль», в которой ее главный герой произнес одну фразу: «Всем привет, Я Паша «Фейсконтроль».

«Мы сидели на студии с диджеем Smash, он и предложил меня увековечить. Нужно было лишь пару слов сказать, он наложил музыку, и так родился этот трек. А потом у «Дискотеки Авария» выходил альбом, и, так как мы все дружили, они предложили сделать клип, — отмечал «Фейсконтроль». — Позвали своих друзей, попросили одеться в самое лучшее и яркое, но только мы знали, что клип будет черно-белым. Как все это снималось: Smash стоял за пультом, играл, все веселились, выпивали, отдыхали».

Широкой публике Пичугин известен по работе именно в ночном клубе «Дягилев», где он однажды продал стол за $42 тыс.: «Так получилось, что ему негде было праздновать, он позвонил, я ответил, что стол уже продан за 20, а человек предложил в два раза больше. Я сидел в пиццерии, туда же мне привезли деньги в пакетах. Рублями».

В интервью Buro 24/7 Паша «Фейсконтроль» рассказывал, что больше всего ценил в своей работе общение с людьми. «Все очень разные и, как правило, интересные. И работа на свежем воздухе гораздо лучше, чем внутри клуба», — признавался он. В последние годы Пичугин занимался предпринимательской деятельностью. Нынешняя клубная индустрия, по его мнению, «сильно просела».

«Ходить, я считаю, некуда. Каждый бар, ресторан и клуб борется за клиентов, поэтому больше не существует жесткого фейсконтроля, который был, например, в Zeppelin, «Галерее» или у меня в «Дягилеве», — сетовал он.