«Это успех России»: шесть фильмов заявлены на «Золотой глобус»

Впервые за историю существования американской кинопремии «Золотой глобус» в предварительный список кандидатов на ее получение в категории «лучший фильм на иностранном языке» попали сразу же шесть фильмов из России, передает ТАСС.

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«Шесть российских фильмов отобрались в заявку в номинацию премии за лучший фильм на иностранном языке», — заявила директор по связям с индустрией компании «Экспоконтент», организатор стенда московских кинокомпаний и студий Created in Moscow на Американском кинорынке в Санта-Монике Евгения Маркова.

В список возможных номинантов из России вошли фильмы «Дылда» Кантемира Балагова, «Кадиш» Константина Фама, «Бык» Бориса Акопова, «Спасти Ленинград» Алексея Козлова, «Странники терпенья» Владимира Аленикова, а также «Дикая Лига» Андрея Богатырева и Арта Камачо.

close Кадры из фильмов «Бык» и «Дылда» (2019) Кадры из фильмов «Бык» и «Дылда» (2019) ВГИК-Дебют/Нон-стоп Продакшн

Примечательно, что половина этих проектов посвящена событиям времен Великой Отечественной войны.

«Это несомненный успех российского кино — сразу шесть картин поборются за попадание в номинацию. Наш фильм «Кадиш» — первый проект на тему Холокоста, который выдвигается на премию от России», — прокомментировал включение своего фильма в заявку на номинацию режиссер Фам.

Он также добавил, что «Кадиш» будет участвовать в борьбе за выдвижение также и на главную американскую кинопремию «Оскар» за музыку к фильму, которую сочинил композитор Егор Романенко.

«Российское авторское кино регулярно собирает самые престижные награды. Однако сразу шесть фильмов в заявке на «Золотой глобус» говорит о том, что отечественный кинематограф выходит на новый уровень. Мы уверенно превращаемся в заметного на мировом рынке игрока. И лучшее тому подтверждение — это ежегодные темпы роста продаж российского контента за рубеж, которые в последние три года превышают 20%», — отметила Маркова.

Фильм Кантемира Балагова «Дылда» о фронтовых подругах, которые пытаются наладить послевоенную жизнь в пережившем блокаду Ленинграде также стал кандидатом на номинацию американской киноакадемии. Он может претендовать на «Оскар» в категории «лучший фильм на иностранном языке». О таком решении Российского оскаровского комитета сообщил его председатель Владимир Меньшов на заседании в Доме кино.

«Нам самим всегда очень интересно, какое решение примет Российский оскаровский комитет, и мы волновались и болели не только за «Дылду», мы были бы рады, если бы «Война Анны» была номинирована на «Оскар», это большое достижение», — прокомментировала выдвижение фильма директор департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова.

Владимир Алеников, говоря о своем фильме «Странники терпения», рассказывал, что в его основу лег сюжет о знаменитом фотографе и его молодой глухонемой модели.

«В основе стоит вопрос, насколько совместимы гений и злодейство, как известно, Александр Сергеевич [Пушкин] в великой пьесе «Моцарт и Сальери» убеждал, что это вещи несовместимые, а по моему опыту, очень даже совместимые», — пояснил он.

По словам Аленикова, когда он был продюсером сериала «Любовь великих», посвященного историям любви знаменитых исторических фигур, он заметил, что в повседневной жизни те часто показывали себя «просто омерзительно». Поэтому, считает режиссер, вопрос о совместимости гения и злодейства не является столь однозначным.

Главных героев его триллера сыграли дебютантка из Польши Майя Шопа и Константин Лавроненко – единственный российский актер, награжденный за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале.

В общий лонг-лист кандидатов на премию за лучший фильм на иностранном языке было включено 93 фильма из 65 стран. Объявление тех, кто попал в шорт-лист запланировано на 9 декабря.

Сама церемония вручения наград кинопремии «Золотой глобус» пройдет в начале января 2020 года в отеле «Беверли-Хилтон» в Калифорнии в 77-й раз.

Традиционно был заранее объявлен лауреат почетной премии имени Сесиля Де Милля за вклад в развитие кинематографа. Им стал актер Том Хэнкс, для которого эта статуэтка станет девятым «Золотым глобусом». Актриса и телеведущая Элле Дедженерес будет удостоена премии имени Кэрол Бернетт за достижения в области телевидения.