Берут числом: Disney отправил Мстителей на «Оскар»

Disney представил свой список актеров и актрис, которые, по мнению медиагиганта, заслуживают главную американскую кинопремию «Оскар», пишет Collider.

Как считает студия, золотой статуэтки в номинации «лучшая мужская роль второго плана» достойны практически все значимые актеры блокбастера «Мстители: Финал» — Роберт Дауни-младший, Крис Эванс, Марк Руффало, Крис Хемсворт, Джереми Реннер, Джош Бролин, Пол Радд и Дон Чидлу.

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Аналогичная ситуация в номинации «лучшая женская роль второго плана». В список Disney попали Скарлетт Йоханссон, Гвинет Пэлтроу, Зои Салдана, Карен Гиллан и Бри Ларсон.

Сам Роберт Дауни-младший, который уже дважды был номинирован на «Оскар» за роли в драме «Чаплин» и комедии «Солдаты неудачи», в начале октября в интервью телеведущему Говарду Стерну признался, что он отказался от выдвижения на премию, когда такая возможность обсуждалась. По мнению актера, членам Американской киноакадемии «нет дела до кинокомиксов».

Однако в итоге студия решила иначе, а остальные актеры супергеройской саги, по мнению американской прессы, попали в список просто за компанию, «чтобы никому не было обидно». Сложно поверить в то, что кто-то в Disney всерьез считает, что Бри Ларсон достойна премии за несколько минут экранного времени и четыре фразы в последних «Мстителях». Тем более у нее уже есть заветная статуэтка за главную женскую роль в куда более серьезном фильме «Комната».

Отметим, что премия «Оскар» за участие в экранизации комиксов действительно вручается крайне редко. В последние годы ее был удостоен только Хит Леджер, сыгравший Джокера в фильме Кристофера Нолана «Темный рыцарь» — награда была вручена посмертно.

Ранее сообщалось о том, что руководство студии Sony, выпустившей фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде», который по мнению многих букмекеров станет одним из фаворитов предстоящей церемонии, предложило академикам рассмотреть исполнителей двух главных ролей — Леонардо Ди Каприо и Брэда Питта.

Примечательно, что если Ди Каприо будет вновь бороться за звание лучшего актера, то Питт будет представлен в номинации «лучший актер второго плана». Это будет четвертая исполнительская номинация Питта на главную американскую кинонаграду — в 2009 и 2012 году он мог получить приз в номинации «лучший актер» за фильмы «Загадочная история Бенджамина Баттона» и «Человек, который изменил все», а в 1996 году — как «лучший актер второго плана» за игру в картине «12 обезьян» режиссера Терри Гиллиама.

По мнению экспертов, при таком раскладе Питт находится в более выигрышной позиции. Его шансы на победу выше, чем у Ди Каприо, поскольку тот получил свой «Оскар» совсем недавно — в 2016 году благодаря душераздирающей роли в фильме Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Выживший».

Sony также представила других кандидатов на номинацию американской киноакадемии, ими стали звезды фильма «Прекрасный день по соседству» — Мэттью Райс («лучший актер») и Том Хэнкс (лучший актер второго плана).

Безусловно, внимание большинства на предстоящем «Оскаре» будет приковано к сенсационному «Джокеру» Тодда Филлипса с Хоакином Фенинксом в главной роли. Фильм уже получил в сентябре главный приз Венецианского кинофестиваля, а теперь Warner Bros. выдвинула его в 16 номинациях. Если киноакадемия одобрит все заявки, то лента побьет рекорд «Титаника» Джеймса Кэмерона, у которого было 14 номинаций.

Руководство кинокомпании A24 аналогичным образом распределило две главные актерские номинации между звездами своей картины «Маяк» — 64-летний Уиллем Дефо, для которого возможная номинация на «Оскар» станет пятой за карьеру, будет представлен как «лучший актер второго плана», тогда как 33-летний Роберт Паттинсон, которого недавно утвердили на роль Бэтмена в новом блокбастере о супергерое, может стать одним из фаворитов на звание «лучшего актера».

Примерно по той же схеме действовал стриминговый сервис Netflix, распределив номинации среди исполнителей главных ролей в своем фильме о Ватикане «Два папы».

Для Джонатана Прайса борьба за звание «лучшего актера» может стать первой в жизни номинацией на награду американской киноакадемии, а его коллега, получивший своего «Оскара» в 1992 году за «Молчание ягнят» Энтони Хопкинс, выдвинут в категории «лучший актер второго плана».

Представители 20th Century Fox, в свою очередь, не стали скромничать и предложили в качестве двух своих кандидатов на номинацию «лучший актер» обоих исполнителей главных ролей в фильме «Ford против Ferrari» Мэтта Деймона и Кристиана Бэйла. Так, в случае успеха, Деймон и Бэйл будут конкурировать не только с другими коллегами по актерскому цеху, но и друг с другом.