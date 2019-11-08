Обыски в Сочи: что скрывают российские звезды

Представители силовых структур провели обыски в управлении культуры Сочи. Об этом сообщил информированный источник, передает «Интерфакс».

«Накануне прошли обыски, изъято около десяти крупных контрактов, заключенных между концертным залом «Фестивальный» и гастролирующими артистами в этом году», — рассказал собеседник агенства.

По его словам, изъятые документы регламентируют сумму гонораров, стоимость аренды зала, а также райдер исполнителей. При этом в УФСБ по Краснодарскому краю и городской администрации комментировать данные сообщения не стали.

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Ранее в СМИ сообщалось об обысках и выемке документов в сочинском МУП «Концертный зал «Фестивальный». Источник, знакомый с ситуацией, утверждал, что тогда были изъяты все документы предприятия, а также печати.

Комментируя данную информацию, директор зала Андрей Безроднов уточнил, что силовики в ходе обыска изъяли бумаги за 2017-2019 годы, тогда как печати забирать не стали. «Нам не давали пояснение. Концертный зал продолжает функционировать», — цитирует его портал «Юга.Ру».

«Фестивальный», амфитеатр открытого зала которого вмещает 2,5 тыс. мест, был построен в Сочи в конце 1970-х годов. Согласно официальному сайту, в настоящее время директором МУП является Безроднов, который занял этот пост в начале 2019 года. Ранее он являлся начальником управления молодежной политики администрации города Сочи. В должности главы «Фестивального» Безроднов сменил Евгения Паснюка — летом 2018 года стало известно, что он был отправлен под домашний арест решением суда.

По словам адвоката, Паснюк стал фигурантом уголовного дела о растратах: «В деле фигурирует сумма в 1,3 млн рублей. Это деньги, которые, якобы, были растрачены в период с 2010 по 2016 годы».

Юрист также рассказывал, что в защиту экс-директора среди прочих выступали звезды российской эстрады. В частности, поддержку Паснюку, который являлся руководителем «Фестивального» с 1983 года, выразил народный артист страны Филипп Киркоров.

«Это просто недоразумение. Ряд артистов — Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Максим Галкин, Эмин и другие — выступают в его защиту, потому что работают с Евгением Ивановичем много лет. Мы будем принимать меры в его поддержку», — подчеркивал певец.

Добавим, что в «Фестивальном» регулярно выступают ответственные звезды. Так, только в ходе минувшего лета на его сцену выходили Сергей Лазарев, Жасмин, Павел Воля, «Уральские пельмени», Григорий Лепс, Ольга Бузова, «Машина времени», Ани Лорак и другие.