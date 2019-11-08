Классика, рок и религия: умер автор песен Кобзона и Лещенко

Советский и российский композитор Юрий Маркелов, известный как автор песен «С днем победы, капитан!» в исполнении Иосифа Кобзона и «Кижи» Льва Лещенко, умер в квартире на Страстном бульваре 7 ноября в возрасте 69 лет, передает агентство городских новостей «Москва».

«Юрий Николаевич ушел из жизни 7 ноября в квартире на Страстном бульваре», — сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По данным РЕН ТВ, Маркелова нашли мертвым в его собственной квартире без следов насильственной смерти. Причина смерти музыканта в настоящий момент не раскрывается. Похороны пройдут в субботу, 9 ноября.

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Друг Маркелова народный артист России Олег Иванов прокомментировал смерть композитора для «Вечерней Москвы».

«Мы были с Юрой близкими друзьями. Известие очень грустное и неожиданное. Мы с ним познакомились еще в Новосибирской консерватории. Он закончил ее в 1975 году, а я на год позже. Хорошо помню его дипломную работу — фортепианный концерт с Новосибирским симфоническим оркестром под управлением Арнольда Каца», — рассказал он.

По словам Иванова, вскоре после этого Маркелов отправился в Москву на новое место жительства, а сам он остался в Новосибирске. Во время своих визитов в столицу он часто останавливался у своего друга, с которым они продолжали поддерживать теплые отношения.

«Юрий писал как «классику», так и работал в песенном жанре. Он был настоящим экспертом. Я часто показывал ему свои произведения и просил совета, Маркелов обладал глубокими знаниями и тонко чувствовал музыку. В последние годы он работал над фортепианными пьесами и детскими песнями. Я слушал их», — сообщил Иванов.

Маркелов родился в 1950 году в Сталинграде в семье актрисы театра музыкальной комедии, которая также занималась преподаванием танцев, и школьного учителя пения. В Новосибирскую консерваторию он поступил после окончания Волгоградского училища искусств в 1969 году. Маркелов стал студентом сибирского композитора Георгия Иванова на теоретико-композиторском факультете.

С середины 1970-х жил и работал в Москве. В частности, он был руководителем подмосковного вокально-инструментального ансамбля «Горицвет», основную часть программы которого составляли его песни на стихи советских поэтов.

Следующее десятилетие стало началом сотрудничества с поэтом Вадимом Семерниным, вместе с которым они в дуэте написали больше 70 песен. В перестроечные годы Маркелов стал часто сочинять для творческого объединения «Экран» Гостелерадио СССР: в 1987 году вышел документальный фильм «Верю. Надеюсь. Люблю» с его музыкой, в 1989 и 1990 годах два мультфильма — «Миссия пришельцев» и «Оптический контакт».

В 1989 году Маркелов сочинил авторскую редакцию мюзикла «Иисус Христос — суперзвезда» для российской премьеры в постановке Владимира Подгородинского и Санкт-Петербургского театра «Рок-опера».

В те же годы начался интерес Маркелова к использованию электромузыкальной аппаратуры при создании студийных аранжировок. С 1997 года он трудился аранжировщиком на телевизионным конкурсе юных певцов «Лестница в небо».

С наступлением XXI века Маркелов начал работать над своим собственным материалом. В 2004 и 2005 годах вышли два альбома, материал для которых был записан традиционным способом, однако с 2006 года композитор выпустил 17 дисков, специально для которых он записывал вокальные и инструментальные партии в своей собственной студии

Продолжилось в новом тысячелетии и сотрудничество Маркелова с Семерниным — в этот период они записывали песни на стихи Овчинцева, Королева, Алякина и Агнивцева. Параллельно с этим композитор также уделял внимание духовной музыке и выпускал альбомы хорового исполнения канонических религиозных текстов.

Его последней записью стал сборник фортепианных пьес «Взрослый детский мир», который вышел у издательства «Музыка» вместе с бонус-диском, на котором все композиции были исполнены самим автором.