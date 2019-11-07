«Доктор сон» и эзотерический Петербург: на что пойдут россияне

Как и в США, лидером кинопроката в премьерный уикенд в России станет продолжение знакового хоррора Стенли Кубрика «Сияние» от режиссера Майка Флэнагана «Доктор сон». Главным героем экранизации Стивена Кинга о повзрослевшем сыне персонажа, исполненного 39 лет назад Джеком Николсоном, станет Юэн Макгрегор. История о том, как выросшего «сияющего» мальчика, который не смог преодолеть свою детскую травму и столкнулся с серьезными взрослыми проблемами, спасает от команды охотников на одаренных людей маленькая девочка со схожими сверхъестественными способностями, сможет заработать на первых выходных 250 млн рублей.

После хеллоуинской премьеры анимационная версия «Семейки Аддамс» осталась единственным полнометражным мультфильмом в первой десятке самых кассовых лент в российском прокате. История о новом столкновении главного готического семейства с современностью в ее самых бесчеловечных проявлениях принесет своим создателям еще 160 млн рублей.

Несмотря на провал по сравнению с результатами предыдущей части, сиквел «сказки для взрослых» от Disney «Малефисента: Владычица тьмы» продолжает удерживаться в тройке лидеров отечественного проката. Ожидается, что этот уикенд принесет переосмыслению одной из классических диснеевских историй о принцессах — «Спящей красавицы» 1959 года — еще 100 млн рублей.

Долгожданное продолжение одной из главных кинолегенд рубежа XX и XXI веков «Терминатор: Темные судьбы» от продюсера Джеймса Кэмерона и режиссера первого «Дэдпула» Тима Миллера также не оправдало ожиданий своих создателей и зрителей. Уже на вторых выходных новая часть франшизы, которая сюжетно продолжает события фильма «Терминатор 2: Судный день», опустилась на четвертое место в таблице лидеров проката, по оценкам аналитиков, ее сборы на этой неделе не превысят 90 млн рублей.

Второй премьерой этих выходных станет фильм режиссера Николая Хомерики «Девятая». В центре его сюжета — жизнь оккультно-эзотерического Петербурга конца XIX века, в котором происходят зловещие похищения и убийства молодых девушек. Главный герой — полицейский офицер Ростов в исполнении Евгения Цыганова — с целью поимки маньяка обращается за помощью к Оливии Рид — медиуму, приехавшей из Британии. По прогнозам, новому фильму Хомерики с бюджетом в 450 млн рублей удастся на первой неделе показа собрать 55 млн рублей.

Еще на 50% упадет сумма сборов у нового фильма по роману Дмитрия Глуховского «Текст», главные роли в котором исполнили Александр Петров и Кристина Асмус. Триллер об угрозах современной жизни, когда вся информация, которую человек хранит о себе на мобильном устройстве, может быть украдена и использована против него, принесет своим авторам еще 40 млн рублей.

Продолжает удерживать интерес и внимание зрителей фильм Тодда Филлипса «Джокер» с Хоакином Фениксом в главной роли. После победы на Венецианском кинофестивале букмекеры и обычные зрители говорят о высоких шансах на вручение Фениксу награды «Оскар» американской киноакадемии как лучшему актеру года, а в российском прокате «Джокеру» удастся получить еще 20 млн рублей.

Сиквел вышедшей десять лет назад комедии о зомби-апокалипсисе «Zомбиленд: Контрольный выстрел» на этой неделе опустится на восьмое место в списке самых прибыльных фильмов уикенда. Возвращение Вуди Харрельсона и его команды борцов с нежитью принесет его создателям еще 13 млн рублей.