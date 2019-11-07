Сиквел «Сияния» и рождественские премьеры: на что пойдут в США

Спустя почти 40 лет после выхода на экраны хрестоматийного «Сияния» Стэнли Кубрика американский режиссер Майк Флэнаган решил выпустить к нему сиквел под названием «Доктор сон» по одноименному роману Стивена Кинга. Его главным героем стал повзрослевший сын героя Джека Николсона в исполнении Юэна Макгрегора, которому так и не удалось пережить психологическую травму, полученную в детстве. Фильм о том, как на связь с ним выходит другая девочка с телепатическими способностями, чтобы спасти от команды охотников за «сияющими» детьми, по прогнозам аналитиков сможет собрать в премьерный прокат $22,5 млн.

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Подробнее о картине — в рецензии «Газеты.Ru».

Второй премьерой этой недели станет исторический военный фильм Роанда Эммериха «Мидуэй» с Вуди Харрельсоном и Люком Эвансом в главных ролях. В его основу легла одна из ключевых битв на тихоокеанском театре военных действий времен Второй мировой войны, когда американский флот одержал победу над японскими войсками при сражении у атолла Мидуэй. Подготовленный к выходу во внутренний американский прокат специально ко дню ветеранов, этот фильм ориентировочно заработает за первые выходные $13,2 млн.

Фильм «Рождество на двоих» по сценарию Эммы Томпсон и Брайони Киммингс выйдет на экраны почти за два месяца до зимних праздников. В центре его сюжета — знакомство скромной и замкнутой в себе молодой девушки, подрабатывающей переодетым новогодним эльфом в магазине, с молодым человеком по имени Том. Ожидается, что картина с Эмилией Кларк и Генри Голдингом, в котором сама Томпсон также сыграла одну из героинь, сможет собрать в прокате $13 млн.

На фоне целого букета премьер на первых местах таблицы лидеров американского проката новая часть франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор: Темные судьбы» опустилась вниз с первого на четвертое место на второй неделе проката. Несмотря на то, что сюжетно новый фильм о киборге в исполнении Арнольда Шварценеггера продолжал историю со второй части серии «Терминатор 2: Судный день», минуя менее успешные сиквелы, интерес к нему у зрительской аудитории оказался невысок, и за второй уикенд он заработает всего $12,8 млн.

Стоящий в стороне от официальной киновселенной DC Comics «Джокер» Тодда Филлипса продолжает удерживать позиции в пятерке самых кассовых фильмов недели уже шестые выходные подряд. Фильму-триумфатору Венецианского кинофестиваля о происхождении главного врага Бэтмена и грозы всего Готэма на этот раз предрекают сборы на уровне $9 млн.

После четырех недель проката сиквел готической сказки «Малефисента: Владычица тьмы», который должен был стать возвращением Анджелины Джоли в большое кино, спустился на шестое место в таблице лидеров по сборам. Эксперты кинорынка на этот раз оценивают возможную прибыль от «взрослого» переосмысления классического мультфильма Disney «Спящая красавица» в $8,7 млн.

Еще одной «новогодней» премьерой этой недели станет фильм о команде пожарных от режиссера Энди Фикмена «Игра с огнем». История о том, как команде опытных борцов с огнем приходится на время стать няньками для троих детей, которых они спасли от лесного пожара, сможет на первой неделе принести своим создателям $8,2 млн.

Внизу списка самых кассовых фильмов недели оказалась историческая драма «Гарриет». На второй неделе проката история бывшей рабыни Гарриет Табмен, которой удалось сбежать от своих «хозяев» и стать одним из лидеров движения за борьбу против рабства, скорее всего удастся окупить свой бюджет в $17 млн — при общем бокс-офисе в $14,4 млн на текущий момент, от картины ожидают результат в $7,7 млн.

Хеллоуин прошел, а «Семейка Аддамс» все еще остается в прокате. На пятой неделе мультфильм о «семействе со странностями», которое не теряет своей актуальности на протяжении почти 80 лет, сможет заработать еще $5,5 млн.

На последнем месте по сборам на этот раз окажется сиквел комедийного зомби-боевика десятилетней давности «Zомбиленд: Контрольный выстрел». Новая глава похождений Вуди Харрельсона и его команды заработает $4,3 млн.