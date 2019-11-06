«Стыдно и страшно»: Бузова стала жертвой домашнего насилия

Певица, телеведущая и блогер Ольга Бузова высказалась в поддержку закона о запрете домашнего насилия. Свою страницу в Instagram с 16,5 млн подписчиков она назвала отличной площадкой для обсуждения этой проблемы. Артистка призналась, что и она, и многие ее подруги сталкивались с насилием в семье, передает сайт kp.ru.

«Помню, что мне было страшно кому-то об этом сказать. Я не хотела, чтобы об этом кто-то знал. По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», — призвала Бузова.

По словам певицы, после расставания с футболистом Дмитрием Тарасовым многие знакомые сомневались в том, что она сможет самостоятельно справиться со всеми трудностями.

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«Сейчас многие девушки доказали, что они самодостаточны и могут себя обеспечить», — считает артистка.

Также звезда прокомментировала слова председателя думского Комитета по вопросам семьи Тамары Плетневой, поддержавшей избивающих жен мужей, — по словам политика, наши люди «быстро мирятся», и если главу семьи посадят в тюрьму, то «некому будет зарабатывать деньги».

«Я просто в ужасе, когда слышу от эксперта в студии: мол, бьет, значит, любит. У нас нет никакого закона, который бы защитил женщин», — отметила Бузова.

Знаменитость не стала уточнять детали домашнего насилия, с которым ей пришлось столкнуться, но пожаловалась, что несколько лет осталась «одна с собаками буквально на улице».

«Это был самый сложный период в моей жизни, — призналась она, — Пыталась выжить как могла. Но сейчас все позади, у меня новая жизнь. Собственная машина, которую никто не отберет, новая квартира, которую я купила на свои деньги».

В октябре после церемонии вручения премии «Прорыв года», по итогом которой Бузова стала «Певицей года», она рассказала журналистам, что стала обладательницей элитного жилья в Москве стоимостью 120 млн рублей.

«Я ее называю моей каморочкой, имея в виду, что это мое гнездышко. Каморкой в буквальном смысле 220-метровую квартиру назвать трудно. Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю», — поделилась звезда, намекнув, что у нее нет мужчины, который мог бы помочь с благоустройством квартиры.

В 2016 году Бузова рассталась с Тарасовым после четырех лет брака — с тех пор она позиционирует себя как «одинокая девочка», которая добилась всего сама. Звезда активно пользуется своим статусом, принимая участия в ток-шоу, на которых надеется найти мужчину своей мечты.

Однако по слухам, распространенным в СМИ, певица завела роман с блогером Давидом Манукяном. Кроме того, поклонники обратили внимание, что на ее безымянном пальце периодически появляются разные кольца с бриллиантами. Общаясь с журналистами, Бузова заявила, не получала предложения о замужестве.

«Я всю жизнь ношу кольца, у меня огромное количество бриллиантов. Это просто красивое кольцо. Если бы была помолвка, я бы зафиксировала этот факт в cториз. Не зафиксировано, значит, помолвки не было», — пояснила ведущая.

Несмотря на свою обеспеченность, артистка намекнула поклонникам и спонсорам, что не откажется от полезных подарков для новой квартиры.

«Я становлюсь все более завидной невестой. Вот уже квартиру купила. Теперь мне можно дарить стиральные машины, мрамор, обои. Дарите мне все!» — полушутя призвала Бузова.

Недавно певица напомнила о своей возможности рассчитывать на раздел имущества, совместно нажитого в браке с Тарасовым.

«По закону я имею право обратиться в суд в течение трех лет после расторжения брака. Данный срок истекает 30 декабря 2019 года. Так что еще не вечер — время есть!» — написала артистка в ходе онлайн-интервью изданию «СтарХит».

На вопрос о том, были ли со стороны спортсмена попытки наладить с ней дружеские отношения, Бузова ответила, что после официального расторжения брака они ни разу не встречались.