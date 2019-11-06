Без Галкина: сериал «Диверсант» продолжится 12 лет спустя

Через 12 лет после выхода на экраны последней серии второго сезона популярного отечественного сериала «Диверсант» зрители увидят его продолжение. В настоящий момент уже ведутся съемки новых эпизодов. Премьера третьего сезона должна состояться в 2020 году на «Первом канале», пишет «Вокруг ТВ», ссылаясь на Instagram исполнителя одной из главных ролей Кирилла Плетнева. Отметим, что в настоящий момент в блоге актера такой информации уже нет.

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По сведениям издания, к работе над продолжением военной драмы вернется также Алексей Бардуков. Режиссером телевизионного сериала выступит Дмитрий Иосифов, снявший второй и третий сезоны «Екатерины». Также сообщается, что третий сезон будет состоять из четырех серий.

Сериал о Великой Отечественной войне «Диверсант» впервые был показан на телевидении в 2004 году. События дебютного сезона драмы происходили в 1942 году, где выпускники разведшколы под руководством Григория Калтыгина (Владислав Галкин) разрабатывали и выполняли сложнейшие операции в самом тылу фашистов.

Сценарий картины был основан на одноименном романе Анатолия Азольского о неопытном юноше, который становится хладнокровным истребителем немецких солдат.

Военная драма получила свое продолжение в 2007 году и имела название — «Диверсант. Конец войны». Над новой частью многосерийной ленты работал уже другой режиссер — Игорь Зайцев, который снял такие фильмы как «Тобол», «Пурга», «Фантазия белых ночей» и другие. Основной актерский состав остался прежним, кроме Бардукова, Плетнева и Галкина, в сериале играли также Вилле Хаапасало, Владимир Меньшов и Михаил Ефремов.

Примечательно, что второй сезон получился гораздо длиннее первого и состоял из десяти серий. События разворачивались уже в послевоенное время, в 1943-1948 годах. После заключения мира пути главных героев на время разошлись, каждый из них пытался устроить свою жизнь. Однако спустя некоторое время их вновь собрали вместе и поручили новое секретное задание. Действие фильма разворачивалось в трех локациях: Москве, Берлине и Крыму.

Несмотря на то, что нюансы сюжета третьей части пока неизвестны, уже можно предположить, что один из центральных персонажей, скорее всего, будет выведен из проекта, поскольку исполнитель роли старшего лейтенанта Григория Калтыгина Владислав Галкин скончался в 2010 году от острой сердечной недостаточности.

Тело актера было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов, вскрывших дверь квартиры, которую Галкин арендовал в доме на Садово-Спасской улице. Полицию вызвали родственники актера, обеспокоенные тем, что никто не отвечает на телефонные звонки.

«Отец позвонил другу семьи, который, в свою очередь, приехал в милицию и уже вместе с сотрудниками МВД и МЧС отправился на квартиру Галкина. Они вскрыли дверь. В квартире было обнаружено тело актера без признаков насильственной смерти», — рассказал РИА «Новости» представитель управления информации столичного ГУВД.

На место сразу же прибыли медицинские работники и журналисты.

«Актер умер в своей постели, где и был обнаружен», — сообщил изданию источник в медицинских кругах столицы. По его словам, причиной смерти мог стать отек внутренних органов, в частности поджелудочной железы, который в итоге привел к остановке сердца.

Обсуждалась также версия серьезного алкогольного отравления. Согласно заключению экспертов, исследовавших тело артиста, у него были все признаки алкогольной интоксикации.

«У Владислава обнаружили все признаки злоупотребления спиртным, — сообщил источник, близкий к следствию. — У него увеличена селезенка, жировой гепатоз печени — когда клетки печени заменяются жировыми — из-за частого употребления спиртного».

Вместе с тем, по словам эксперта, у Галкина было чрезвычайно изношенное сердце — «гипертрофия миокарда левого желудочка с делатацией левого предсердия». Следователи сразу выразили уверенность в том, что гибель актера не имеет криминального характера.

«Никаких оснований для возбуждения уголовного дела нет. Будет проведено вскрытие тела артиста, которое должно окончательно установить причины его смерти», — сказал глава столичного Управления Следственного комитета при прокуратуре Анатолий Багмет, позже первоначальные выводы следствия были подтверждены, а дело закрыто.