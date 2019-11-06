«Буду ездить куда захочу»: Maruv ответила на травлю в сети

Украинская певица Maruv (настоящее имя — Анна Корсун) отреагировала на очередную «лавину хейта» в свой адрес, которая обрушилась на нее после победы в номинации «Лучший артист по версии телеканала «MTV Россия» в рамках ежегодной премии MTV Eurоpe Music Awards.

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В своем Instagram артистка написала большой эмоциональный пост, начав с того, что ей надоел «этот бесполезный срач и перекручивание фактов в СМИ».

«Я получила награду на международной премии MTV EMA в номинации «Лучший артист по версии MTV Russia». Научитесь читать и проверять факты, прежде чем обливать грязью! — подчеркнула Корсун.

— Эта номинация никак не привязана к стране или к гражданству. В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia — это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется».

Артистка также отметила, что на упомянутом телеканале ротируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ.

«Для особо одаренных хочу сказать, что на красной дорожке я обозначила, откуда я родом, а когда выходила получать награду, я получала ее под украинским флагом», — продолжила исполнительница.

С иронией назвав подписчиков «мои друзья», певица подчеркнула, что они в очередной раз ее разочаровали своим невежеством и оскорблениями.

«Хватит меня приписывать куда-либо! Я не только гражданин страны, в которой я родилась, но еще и мировой артист! Поэтому я буду ездить на премии и с концертами, куда захочу и как захочу, потому что я свободный человек. Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому отвалите», — написала Корсун.

«Отдельное спасибо» артистка адресовала изданию ТСН и другим новостным порталам, которые, по ее мнению, исказили факты о MTV EMA. Всем тем, кто порадовался и поддержал артистку она адресовала искреннюю благодарность.

«Следующая на очереди Грэмми», — пообещала Maruv.

Напомним, что церемония вручения премии MTV Europe Music Awards прошла 3 ноября в испанском городе Севилья. В номинации «Главное открытие года» победила 17-летняя певица Билли Айлиш, кроме того, она стала «Лучшим новым артистом», а ее нашумевшая композиция «Bad Guy» стала «Лучшей песней», гласил официальный сайт премии.

Американской кантри-поп-исполнительнице Тейлор Свифт вручили статуэтку за клип к песне «Me!», также она была признана лучшей певицей года в США. В номинации «Лучший артист» победил 21-летний канадский музыкант Шон Мендес. Награда за самое яркое живое выступление досталась южнокорейской группе BTS.

Помимо основных номинаций на премии путем зрительского голосования выбирали самых ярких представителей из отдельных стран. От России на эту награду претендовали группа Little Big, певица Zivert, рэперы Face и Noize MC, а также Maruv.

За неделю до мероприятия она обратилась к подписчикам своего инстаграма поддержать ее и опубликовала ссылки для голосования. В итоге победа осталась за Корсун, и она отправилась в Севилью в качестве лучшей певицы из России.

«Мы поздравляем не только Maruv, но и ее фанатов, которые голосовали за нее без остановки целый месяц. Из-за невероятной поддержки своих фанатов Maruv выигрывает и отправляется на церемонию MTV EMA 2019 в Севилью», — поздравили исполнительницу в аккаунте MTV Russia.

В день церемонии награждения певица выложила в сторис своего блога несколько фотографий с видами Севильи, а также показала наряд, в котором она отправилась на мероприятие. Мнение подписчиков об экстравагантном обтягивающем латексном костюме, поверх которого была надета длинная блестящая майка, как водится, разделилось. «Кричащий» образ артистка дополнила сапогами на очень высоких каблуках и кожаной шляпкой с «заячьими» ушами.