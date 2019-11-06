Умер актёр сериала «Улицы разбитых фонарей»

Российский актер и театральный педагог Виталий Жигалин ушел из жизни в возрасте 48 лет после продолжительной болезни. О случившейся 5 ноября трагедии сообщается на официальной странице Самарского академического театра драмы имени Максима Горького в Facebook.

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«На сцене нашего театра Виталий Иванович прослужил почти 25 лет, создав огромное количество многогранных и ярких образов. Он запомнится как импульсивный и харизматичный актер, обладавший сильной творческой энергетикой, как любящий отец, внимательный педагог и человек с сильным волевым характером», — написали коллеги артиста, добавив, что прощание с ним пройдет в помещении самарского Дома актеров утром 8 ноября.

Министерство культуры Самарской области выразило соболезнования коллегам, родным и близким Жигалина через страницу в соцсети.

«Виталий Иванович был бесстрашным и решительным артистом, всегда отстаивал своё мнение и уникальную позицию на сцене», — отметили в пресс-службе ведомства.

В самарский драмтеатр Жигалин устроился сразу после окончания Воронежского государственного института в 1995 году. За долгие годы театральной службы он сыграл в 35 спектаклях, последними из которых стали «Роковая ошибка» Михаила Рощина, «История лошади» Льва Толстого, «Побег из Шоушенка» Стивена Кинга, «Алые паруса» Александра Грина, «Панночка» Нины Садур и «Три сестры» Антона Чехова.

Широкой российской аудитории Жигалин известен благодаря ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Раскол», «Невский», «Ментовские войны», «Чужой район» и многих других. Фильмография актера насчитывает 14 проектов, над которыми он работал с 2002-го по 2014 год.

Незадолго до смерти Жигалина не стало его коллеги по сериалу «Улицы разбитых фонарей», народного артиста России Игоря Шибанова. На сайте Театра юных зрителей имени Александра Брянцева сообщалось, что в последний раз актер выходил на сцену 14 сентября, в свой 75-й день рождения, сыграв роль Кучумова в постановке «Бешеные деньги». С этим спектаклем Шибанов собирался выступить в Краснодаре 28 сентября, но в день поездки у него остановилось сердце. По словам коллеги актера, народной артистки РСФСР Ирины Соколовой, ему стало плохо прямо в аэропорту Пулково у стойки регистрации. Об этом она рассказала изданию 78.Ru.

«Наклонился, схватился за живот. Его увезли на «скорой» уже в больнице у него остановилось сердце. Он должен был лететь в Краснодар, играть в спектакле «Бешеные деньги», — поделилась артистка.

В последнее время, по словам Соколовой, Шибанов плохо себя чувствовал, и во время празднования его дня рождения коллеги всячески подбадривали именинника и желали ему здоровья.

Минувшей весной в сети заговорили о «проклятии «Улиц разбитых фонарей», потому что в течение последних нескольких лет из жизни ушли более десяти актеров сериала.

В апреле этого года скончался Александр Васильев, известный в том числе по ролям в сериалах «Бандитский Петербург» и «Особенности национальной охоты», а в августе прошлого года не стало народного артиста России Анатолия Узденского. В июле 2018 года в возрасте 74 лет умер еще один актер популярного сериала — заслуженный артист России и профессор Красноярского института искусств Владислав Жуковский. Сообщалось, что все они скончались из-за тяжелых заболеваний.

Актеры Татьяна Малыщицкая и Юрий Ароян, также игравшие в «Улицах», ушли из жизни в июне 2018 года. Грузинского артиста Юрия Арояна, скончавшегося от хронических заболеваний, нашли мертвым 20 июня прошлого года. В апреле 2018-го из умер режиссер театра «Балтийский дом» и один из актеров сериала Владимир Тыкке, а через полторы недели после этого — советский мим Борис Агешин, сыгравший в «Улицах» капитана госбезопасности Игнатьева.

В ноябре 2017 года после продолжительной болезни скончался Сергей Кудрявцев, а менее чем через месяц после его гибели не стало Николая Годовикова. Известно, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.