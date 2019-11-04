Приступ на сцене: Лановому вызвали в театр «скорую»

Народный артист СССР Василий Лановой рассказал в комментарии «Вечерней газете» о своем самочувствии. По данным СМИ, 85-летнему актеру потребовалась скорая медицинская помощь во время спектакля «Последние луны» в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Из-за ухудшения состояния второй акт постановки пришлось отменить.

«Почувствовал недомогание, давление повысилось. Слава богу, скорая прибыла вовремя, мне оказали первую помощь», — пояснил Лановой изданию.

Отмечается, что медики осмотрели актера прямо на месте, госпитализация ему не потребовалась. «Сейчас уже все хорошо, чувствую себя отлично, готов работать», — заключил Лановой.

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В беседе с РЕН ТВ артист заверил, что продолжит творческую карьеру. «Когда у меня будет спектакль, тогда я и буду на сцене, мой спектакль, все нормально, не волнуйтесь», — сказал он.

Василий Лановой состоит в труппе Государственного академического театра им. Е. Вахтангова с 1957 года.

В феврале этого года спектакль «Посвящение Еве» с участием народного артиста СССР Василия Ланового не состоялся из-за плохого самочувствия 85-летнего актера.

Как сообщил тогда директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, вместо постановки на сцене театра в этот вечер прошел творческий вечер народного артиста страны Евгения Князева.

Буквально за несколько дней до этого Лановому также вызвали скорую помощь — прибывшие на место врачи констатировали знаменитому актеру повышение артериального давления. «Выходить на сцену Лановому врачи запретили, — пояснил тогда Крок — Однако отменять спектакль было поздно, так как зрители уже находились в зале. В экстренном порядке было решено сыграть только одну часть спектакля, в которой не занят Лановой».

В интервью сайту kp.ru, которое актер дал незадолго до госпитализации, он рассказал, что для того чтобы оставаться востребованным в актерской профессии, ему приходится все время поддерживать форму.

«В актерской профессии надо все время держать форму. Потому что молодежь подпирает и может выпихнуть. Это закон театра. И если бы не было такой погоды и перепадов давления, вообще все было бы хорошо», — признался Лановой.

Актер известен по своим ролям в фильмах «Анна Каренина», «Семнадцать мгновений весны», «Аттестат зрелости», «Война и мир», но своей любимой ролью называет небольшой эпизод в комедии «Полосатый рейс», в котором он произносит ставшую крылатой фразу: «Красиво плывут — вон та группа в полосатых купальниках».

Накануне, 3 октября, источники Telegram-каналов сообщили о госпитализации заслуженного артиста России Александра Семчева в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Отмечалось, что дома у актера упало давление, он стал жаловаться на боли в груди. Прибывшие на место врачи реанимационной бригады якобы в течение часа пытались добиться восстановления ритма сердца, но не смогли этого сделать и были вынуждены в экстренном порядке доставить больного в медучреждение.

Человек по имени Николай Петрович, представившийся директором Семчева, отказался комментировать информацию, но заявил, что актер не может разговаривать по телефону.

«Нет, нет, нет, с ним нельзя разговаривать. Не знаю, ребятушки, нужно заниматься собой, а не чужими людьми», — заявил он «Газете.Ru».

Однако, по информации телеканала «Звезда», сам Семчев опроверг информацию о своей госпитализации.

«Я в реанимации? Я дома… Это утка», — прокомментировал артист, известный, в частности, по сериалу «Кухня».

В свою очередь агент Семчева Наталья Алгереева также заявила, что информация о госпитализации не соответствует действительности.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел, здоров и находится дома», — приводит слова Алгереевой РИА «Новости».

По некоторым данным, предполагаемые возникшие проблемы с сердцем могут быть связаны с мощными физическими нагрузками, поскольку Семчев похудел сразу на 100 кг.