Провал «Терминатора» и «Семейка Аддамс»: что смотрят в России

Увы, но несмотря на прогнозы экспертов, новой части культовой франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор: Темные судьбы» не удалось возглавить отечественный бокс-офис. Россияне предпочли фантастическому боевику анимационную версию классической готической пародии «Семейка Аддамс»: в свои первые выходные мультфильм выручил грандиозные 394 млн рублей. В оригинале свои голоса персонажам дали артисты Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Морец и даже рэпер Снуп Дог.

Только следом разместился «Терминатор». Новая глава ожесточенной борьбы людей и киборгов, разворачивающейся одновременно в прошлом, будущем и настоящем заработала в России 280 млн рублей вместо 320 млн, которые предсказывали ленте. В США картина также стартовала хуже прогнозов, собрав всего $29 млн. При этом производственный бюджет проекта оценивается в $185 млн — согласно аналитикам, для окупаемости фильму необходимо получить более $400 млн, что при таком низком старте кажется маловероятным.

С первой на третью позицию опустилась сказочная история «Малефисента: Владычица тьмы», в которой после четырехлетнего перерыва снялась обладательница премии «Оскар» Анджелина Джоли. В свои третьи выходные новая часть своего рода адаптации классической сказки о спящей красавице, рассказанной с позиции злой колдуньи, заработала еще 253 млн рублей.

Четвертую строчку заняла экранизация романа Дмитрия Глуховского «Текст» с Александром Петровым и Кристиной Асмус в главных ролях. Провокационный триллер от режиссера фильма «Салют-7» Клима Шипенко о зависимости от гаджетов показал результат в 84 млн рублей.

Пятое место российского бокс-офиса — у триумфатора Венецианского кинофестиваля, фильма Тодда Филлипса «Джокер», для которого этот уикенд стал уже пятым по счету. Новое экранное воплощение истории возникновения грозы Готэма и непримиримого врага Бэтмена в исполнении главного фаворита на награду «Оскар» в этом году Хоакина Феникса принесло своим создателям еще 50 млн рублей.

На шестой позиции оказался еще один сиквел — «Zомбилэнд: Контрольный выстрел» от автора первой части фильма Рубена Флейшера, увидевшей свет десять лет назад. В новой картине режиссер, успевший между двумя частями своего комедийного экшена снять для Sony фильм о злодее киновселенной Marvel Веноме, решил показать, что происходит с его героями спустя десять лет после событий первого шоу. Актерский состав во главе с Вуди Харрельсоном остался неизменным. За уикенд 31 октября - 4 ноября лента выручила 49 млн рублей.

Лишь седьмая строчка досталась новой фантастической драме Сарика Андреасяна «Робо». Фильм о дружбе 12-летнего мальчика с собранным родителями роботом-спасателем, котором озвучил Сергей Безруков, собрал в премьерные выходные 42 млн рублей. В картине сыграли Владимир Вдовиченков, Мария Миронова и Константин Лавроненко.

Еще одна новинка недели — фильм «Верность» Нигины Сайфуллаевой — стартовала с восьмого места. История о любви между акушеркой и актером провинциального театра в исполнении Евгении Громовой и Александра Паля за первый уикенд собрала 37 млн рублей.

Девятое место досталось новой работе анимационной студии DreamWorks и режиссера Джилл Калтон «Эверест». К пятым выходным в прокате лента существенно потеряла зрительский интерес и выручила всего 27 млн рублей.

Наконец, замкнула топ-10 отечественного бокс-офиса новинка от живого классика японской анимации Макото Синкая о сверхъестественном дожде, накрывшем Токио, «Дитя погоды». Предыдущий фильм Синкая «Твое имя» в первую неделю в России заработал 37 млн рублей, в то время как премьера его нового проекта собрала на этот раз скромные 19 млн.