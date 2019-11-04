«Привет всем, кто травил»: Maruv стала лучшей певицей России

Вечером 3 ноября в испанском городе Севилья прошла церемония вручения премии MTV Europe Music Awards. Главным открытием года стала 17-летняя певица Билли Айлиш, одержавшая победу в номинациях «Лучший новый артист» и «Лучшая песня» за нашумевшую композицию «Bad Guy». Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Реклама

Американская кантри-поп-исполнительница Тейлор Свифт получила статуэтку за клип к песне «Me!» и была признана лучшей певицей года в США. В номинации «Лучший артист» победу одержал 21-летний канадский певец Шон Мендес, а награду за самое яркое живое выступление завоевала южнокорейская группа BTS.

Помимо общих номинаций на премии присутствовали самые яркие представители из отдельных стран, которых выбирали путем зрительского голосования. От России за эту награду боролись группа Little Big, певица Zivert, рэперы Face и Noize MC, а также украинская исполнительница Анна Корсун, известная под псевдонимом Maruv. За неделю до церемонии она призывала подписчиков своего Instagram поддержать ее и опубликовала ссылки для голосования. В итоге украинка опередила конкурентов и поехала в Севилью в качестве лучшей певицы из России.

«Мы поздравляем не только Maruv, но и ее фанатов, которые голосовали за нее без остановки целый месяц. Из-за невероятной поддержки своих фанатов Maruv выигрывает и отправляется на церемонию MTV EMA 2019 в Севилью», — поздравили певицу в аккаунте MTV Russia.

В день церемонии награждения Maruv опубликовала в соцсети несколько историй с видами Севильи, а также показала свой наряд — на мероприятие она отправилась в обтягивающем латексном костюме, поверх которого была надета длинная блестящая майка. Экстравагантный образ дополнили сапоги на очень высоких каблуках и кожаная шляпка с «заячьими» ушами.

После триумфа Maruv украинские журналисты вспомнили, что в начале года местные власти не позволили ей поехать на «Евровидение», предложив максимально жесткие условия контракта. Комментируя новый титул артистки, журналист Денис Гороховский передал через Facebook «привет всем тем, кто травил ее и не пустил на «Евровидение», а Юрий Молчанов заявил, что Украина могла «и весной не знать позорища», обеспечив талантливой певице нормальные условия для участия в песенном конкурсе. По словам радиоведущего Макса Назарова, Maruv победила «тихонько» и «без лишнего пафоса».

Напомним, что в 2019 году певица должна была представлять Украину на «Евровидении» в Тель-Авиве, но в предложенном контракте ее не устроил пункт о запрете выступать в России и ряд других жестких требований.

«Национальный отбор 2019 года обнаружил и привлек внимание общества к системной проблеме музыкальной индустрии на Украине: к связям артистов с шоу-бизнесом на территории России, которые и на пятом году конфликта все еще остаются очень тесными. Для части общества этот факт приемлем, у остальной части он вызывает возмущение и неприятие», — говорилось в официальном сообщении национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ).

С требованиями НОТУ не согласилась вся тройка победителей национального отбора — Maruv, и группы Kazka и Freedom-jazz Girls Band.

«Наша миссия — объединить людей своей музыкой, а не сеять раздор. Поэтому на предложение НОТУ у нас есть четкий ответ: мы не поедем в 2019 году на Евровидение», — написали музыканты коллектива Kazka в Instagram.

По словам Maruv, за нарушение участником конкурса «кабальных» условиях договора предполагался штраф в размере 2 млн гривен (5,1 млн рублей).

«Я не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков, — писала Maruv в соцсети. — Какую бы миссию мне не предлагали нести, вопрос о моем участие в международном конкурсе «Евровидение-2019» снят».

В конце февраля вице-премьер-министр страны Вячеслав Кириленко призвал соотечественников отказаться от участия в главном международном песенном конкурсе в 2019 году. Политик заявил, что его страну не должен представлять исполнитель, который выступает в России или планирует это делать.

«Если на «Евровидение» от Украины поедет тот, кто гастролирует по России и даже демонстративно собирается это сделать в будущем, то туда лучше никому не ехать», — написал политик в Twitter.

Он добавил, что не хочет тратить время на объяснение того, что между этими двумя странами «не может быть дружбы». В итоге Украина официально отказалась от участия в конкурсе в 2019 году, а Maruv продолжила «дружить» с Россией, регулярно выступая на ее территории и участвуя в ток-шоу на федеральных каналах.