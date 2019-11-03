Тревожные слухи: что случилось со звездой «Кухни»

Вечером 3 ноября источники Telegram-каналов сообщили о госпитализации заслуженного артиста России Александра Семчева в тяжелом состоянии после сердечного приступа. Отмечалось, что дома у актера упало давление — и он стал жаловаться на боли в груди. Прибывшие на место врачи реанимационной бригады якобы в течение часа пытались добиться восстановления ритма сердца, но не смогли этого сделать и были вынуждены в экстренном порядке доставить больного в медучреждение.

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Человек по имени Николай Петрович, представившийся директором Семчева, отказался комментировать информацию, но заявил, что актер не может разговаривать по телефону.

«Нет, нет, нет, с ним нельзя разговаривать. Не знаю, ребятушки, нужно заниматься собой, а не чужими людьми», — заявил он «Газете.Ru».

Однако, по информации телеканала «Звезда», сам Семчев опроверг информацию о своей госпитализации.

«Я в реанимации? Я дома… Это утка», — прокомментировал артист, известный, в частности, по сериалу «Кухня».

Его агент Наталья Алгереева также заявила, что информация о госпитализации не соответствует действительности.

«Не знаю, откуда взялась такая информация. Александр бодр, весел, здоров и находится дома», — приводит слова Алгереевой РИА «Новости».

Руководство МХТ имени Чехова, в котором служит Семчев, в свою очередь, подчеркнуло, что не располагает данными о госпитализации артиста.

Предполагаемые возникшие проблемы с сердцем могут быть связаны с мощными физическими нагрузками — недавно Семчев показался на публике сбросив сразу 100 кг.

В интервью сайту kp.ru в начале сентября Семчев рассказывал, что «в новой весовой категории» ему стало гораздо легче жить, так как ушла нагрузка на сердце и суставы, а также упал уровень сахара в крови.

«Мне хотелось поменять профессиональные стереотипы. Как сказал мне режиссер Роман Козак, из-за полноты я теряю диапазон ролей. Конечно, в нашей профессии дело не в теле, а в расшатанности нервной системы, способности погружения в предлагаемые обстоятельства. Это важно для артиста!» — говорил он.

Семчев выразил надежду на то, что у него расширится диапазон ролей и создаваемых характеров, а также признался, что «ужасается», когда смотрит свои старые фотографии.

«Я считаю, когда создается характер, неважно, какой его играет артист — толстый или тонкий. Но у режиссеров обычно другое мнение. Сергей Урсуляк сказал мне однажды: «Тебя невозможно снимать, ты превращаешься в мультяшный персонаж». Когда гиря до полу доходит, тогда принимаешь кардинальные решения. Жаль, что поздно», — сказал Семчев.

Он также прокомментировал ситуацию в МХТ им. Чехова, которая сложилась после смерти художественного руководителя Олега Табакова.

«Артистам сложно выходить из зоны комфорта, которая была создала при Табакове. Иногда мысли рождаются невеселые: насколько ты нужен театру, дойдет ли до тебя очередь, займут ли в новой постановке или нет? Профессия-то зависимая — от желания режиссера, от материала. Популярность — это шелуха, сегодня ты популярен, завтра тебя забыли», — отметил он.

Кроме того, Семчев подчеркнул, что сам спокойно относится «к таким вещам», так как в жизни есть и другие занятия — воспитание детей, чтение «хороших книжек», посещение музеев, галерей и театров.

«Полно разных интересных возможностей. Главное, не сидеть и ждать, когда предложат работу, а жить дальше, принимать ситуацию как есть и искать параллельную занятость. Слава Богу, в кино есть предложения», — добавил он.

Говоря о своем похудении, Семчев назвал предыдущие попытки «полумерами, игрой в поддавки, ленью и слабой мотивацией». По его словам, добиться тех же результатов с помощью диет не получится — для этого нужно постепенно уменьшать порции.

«Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием 4-5 в день. Обязательно заниматься физкультурой: ходить в спортзал, чтобы мышечную массу нарастить, ходить пешком, пить много воды», — пояснил актер.

Он также развеял слухи о том, что сбросил лишний вес из-за появившейся в его жизни молодой возлюбленной.

«Боже сохрани! Я одинокий человек. Никаких возлюбленных у меня нет. На сегодняшний день в приоритете только здоровье и профессия», — заявил Семчев.

В конце сентября сын Семчева Кирилл в эфире телепередачи «На самом деле» сообщил, что отец увел у него невесту и выставил из квартиры в Москве, куда сам пригласил жить полтора года назад. По словам сына артиста, отец часто оскорблял его и демонстративно лишал денег, а также вводил комендантский час.