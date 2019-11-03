«Терминатор» на Хэллоуин: что смотрят в США

Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона «Терминатор: Темные судьбы», однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию. Лента смогла заработать за стартовый уикенд всего $29 млн. Теперь все надежды связаны с международным прокатом, где «Терминатор» показал очень неплохую выручку, и его суммарная касса составляет вполне удобоваримые $123,6 млн. Сам Кэмерон выступил в качестве продюсера проекта, а режиссерское кресло занял автор первого «Дэдпула» Тим Миллер. По задумке создателей, действие этой главы саги о противостоянии людей и киборгов разворачивается сразу после окончания фильма «Терминатор 2: Судный день».

«Джокер» Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли продолжает показывать феноменальные результаты. Картине удалось удержаться на втором месте в домашнем прокате — и это на пятой неделе. «Джокер» заработал за выходные $13,9 млн и довел домашнюю кассу до $299,6 млн. Отметка в $300 млн будет преодолена уже завтра. Что касается сбора по всей планете, то фильм заработал уже $934 млн. Больше всего поражает, что такие цифры удалось показать без Китая, где картину вовсе не выпустили в прокат.

Диснеевская сказка «Малефисента: Владычица тьмы» оказалась провалом для медиагиганта. На третьей неделе проката фильм опустился на третью строчку, собрав $12,1 млн, доведя домашнюю кассу до скромных $84,3 млн. Правда, в отличие от США, в остальном мире имя Анджелины Джоли все еще привлекает зрителей, и картина смогла собрать в общей сложности $383,2 млн.

Историческая драма «Гарриет» показала очень неплохой результат в премьерный уикенд. Фестивальная картина с 2 тыс. копий смогла взять на старте $12 млн, заявив о себе как о вполне коммерчески успешном фильме. Картина рассказывает историю Гарриет Табмен, бывшей рабыни, которая посвятила жизнь борьбе против рабства.

На четвертой неделе проката хэллоуинские праздничные торжества немного оживили ситуацию со сборами нового мультфильма в рамках франшизы с 80-летней историей «Семейка Аддамс». Персонажей культового семейства на этот раз озвучили Оскар Айзек, Шариз Терон, Хлоя Морец и Снуп Дог. Новая часть борьбы странноватого семейства с вызовами бесчеловечной реальности на этой неделе смогла заработать еще $8,4 млн.

Герои зомби-боевика конца 2000-х годов вернулись спустя десять лет в фильме «Zомбиленд: Контрольный выстрел». Между двумя частями своей неполиткорректной франшизы о группе южан, выживших в результате столкновения с ордами восставших мертвецов, режиссер Рубен Флейшер успел снять фильм «Веном» из вселенной героя комиксов Marvel Человека-паука. Теперь, на третьей неделе проката, его старое детище с Вуди Харрельсоном в главной роли заработало еще $7,3 млн.

Новый боевик с Брюсом Уиллисом «Обратный отсчет» опустился на седьмое место в таблице лидеров проката прошедшего уикенда. Фильму о грабителе, который мстит за смерть своего брата, удалось заработать для своих создателей еще $5,8 млн.

Как и ожидали эксперты кинорынка, восьмым на этих выходных оказался фильм режиссера Деона Тейлора «Черный и синий». Криминальная драма о новобранце американской полиции Алисии Уэст, которая обнаруживает преступника среди своих коллег, с Наоми Харрис и Тайриз Гибсон в главных ролях заработала за прошедшую неделю $4 млн.

Третьей премьерой этой недели стала криминальная драма о Нью-Йорке середины прошлого века «Сиротский Бруклин». Актер Эдвард Нортон принял решение второй раз 19 лет выступить лично в роли режиссера, чтобы представить историю сироты с синдромом Туретта, который стал детективом, чтобы выследить убийц своего воспитателя. Фильму удалось собрать $3,6 млн.

Замкнула топ-10 списка самых кассовых фильмов этой недели последняя премьера — мультфильм «Стражи Арктики». Премьерный уикенд принес его создателям лишь $3,1 млн на внутреннем рынке.