«И бросил трубку»: как Градский поссорился с Кончаловским

В отличие от сверстников, Градскому посчастливилось познакомиться с западной музыкой в довольно раннем возрасте — в 10-12 лет. Его дядя работал в ансамбле народного танца СССР, одном из немногих на тот период коллективов, которым позволяли выезжать на гастроли за границу, в том числе в США. Так в руках юного артиста появились пластинки с диковинной музыкой, которую в Советском Союзе могли слушать, пожалуй, только дипломаты и партийные работники. В коллекции Градского были несколько альбомов Элвиса Пресли, Луи Армстронга и саксофониста Стива Гетца. Позднее он признавался, что именно тогда получил свой первый «рок-н-ролльный импульс».

В 14 лет будущий народный артист России открыл для себя The Beatles и твердо решил, что станет певцом и музыкантом. Спустя два года Градский взял фамилию матери, под которой и прошли его первые выступления в польской студенческой группе «Тараканы».

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В 1965 году Градский и Михаил Турков создали группу под названием «Славяне». Позднее к ним присоединились гитарист Виктор Дегтярев и барабанщик Вячеслав Донцов. «Славяне» просуществовали меньше года. Репертуар коллектива, почти целиком состоявший из песен «The Beatles» и «Rolling Stones», вскоре надоел. В 1966 году Градский создал группу «Скоморохи», ориентированную исключительно на песни собственного сочинения и преимущественно на русском языке.

Затем последовал ряд значимых событий: Градский написал одну из своих известных ранних песен «Синий лес», ставшую впоследствии визитной карточкой, а о «Скоморохах» впервые заговорили за рубежом в эфире радиостанции «Голос Америки», которую в советское время называли «вражеской».

Градский признавался, что какое-то время страдал от комплекса недооцененности. В отличие от своих коллег по цеху, он не участвовал в партийных концертах и иных государственных мероприятиях.

«Я принимал это как данность: ну, не хотят — не надо. Если у меня в каждом городе практически полный зал зрителей — разве меня должно интересовать, есть ли я по телевидению или нет — совершенно не должно», — рассказывал Градский в интервью «ОТР».

В 1972 году певец занялся сольной карьерой. Первые записи Градского в студии стали единственными в своем роде рок-композициями в Союзе, которые были записаны многоканальным способом.

Через год вышел первый сольный сборник Градского с композициями «Испания», «Скоморохи», «Синий лес» и «Подруга угольщика». В том же году на одной из студийных записей 23-летний артист познакомился с режиссером будущей картины «Романс о влюбленных» Андреем Кончаловским. Тот, по воспоминаниям Градского, незамедлительно предложил ему поучаствовать в фильме в качестве исполнителя вокальных партий.

На тот момент о таком предложении мечтал каждый талантливый композитор — получить заказ на сочинение музыки к двухсерийному фильму одного из самых известных режиссеров страны.

«Тяжелый был случай: я не умел писать музыку к кино, а Андрей не снимал никогда музыкальных фильмов. В общем, это целая история. Он спросил у меня: «Ты можешь писать музыку к фильму?» «Конечно, могу, — ответил я. — Я человек гениальный», — вспоминал Градский.

Затем, по словам артиста, последовала борьба за авторские права. Градский настаивал, что либо он будет автором музыки к фильму, либо не станет участвовать в проекте.

«Я позвонил Андрею и сказал, что или я буду композитором фильма, или забираю свои песни, и иди к чертовой матери со своим фильмом, и бросил трубку», — рассказывал он.

Лента вышла на экраны в 1974 году, в том же году Градского оценили на Западе, когда журнал Billboard назвал его «Звездой года» за исполнение вокальных партий и музыку к фильму Кончаловского.

Однако впервые выехать за границу музыканту удалось значительно позже — в 1988 году. Выездную визу в США певцу пробивал политобозреватель Генрих Боровик. Затем последовали совместные проекты и концерты с такими звездами, как Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Джон Денвер, Крис Кристофферсон, Дайана Уорвик, Сэмми Дэвис, Синди Петерс в Германии, Испании, Греции и Швеции.

В 1990 году после совместного выступления с американским бардом Джоном Денвером в Японии Градский подписал контракт с звукозаписывающей компанией VMI. Здесь он выпустил два диска «Metamorphoses» и «The Fruits From The Cemetery», в которые вошли оперные арии.

Градский — обладатель редкого диапазона в три с половиной октавы. То, что он формально не стал оперным певцом, не значит, что он не стал им на самом деле. В 1973 году он сочинил рок-оперу «Стадион», главные партии в которой достались Алле Пугачевой, Иосифу Кобзону и Михаилу Боярскому. В 90-е три балета Градского «Человек» ,«Распутин» и «Еврейская баллада» с громадным успехом прогремели не только в Киеве, где их поставил знаменитый балетмейстер Георгий Ковтун, но и по всей Европе.

За популярностью Градского за границей последовало и «официальное признание» на родине. На рубеже третьего тысячелетия исполнитель получил звание народного артиста России и стал лауреатом Государственной премии России.