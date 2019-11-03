Пушкин, Кафка и Маяковский: что посмотреть в «Ночь искусств»

«Бесприданница», Культурный центр им. Вс. Мейерхольда, 3 ноября

Актриса театра Практика и режиссер Ксения Самодурова превращает классическое произведение Александра Островского в клоунаду нуар, в которой исследует 19-й век. На вопрос, изменилось ли с тех пор положении женщины в обществе, постановка дает неутешительный ответ. Из декораций тут только диван, а на сцене — современный мир, местами напоминающий цирк. Главные роли исполнили Маруся Свирид, Софья Гуржиева, Виктор Степанян, Игорь Скрипко, Денис Лапега и Александр Понов.

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«Я сам. Маяковский», перформанс «Train to Chattanooga Choo Choo» и отрывок «Однорукого из Спокана», Музей Москвы, 3 октября

Поклонников главного советского поэта ждут в Музее Москвы. В программе: стихотворения Маяковского и отрывки из его автобиографического произведения «Я сам» в исполнении Алексея Сусова, Евгения Петрова, Владимира Невгоденко и Николая Буданова. Для любителей современного театра подготовили целый перформанс «Train to Chattanooga Choo Choo» от танцующего оркестра DramSymphony и актеров лаборатории Дмитрия Крымова. А студия Soundrama представит отрывок из спектакля-лауреата премии «Золотая маска» «Однорукий из Спокана» режиссера Владимира Панкова. В основу постановки легла пьеса мастера черного юмора Мартина Макдонаха. Внутри — история о загадочном страннике, который отправляется на поиски собственной руки в отеле провинциального американского городка.

«Процесс», Центр культуры и искусств «Щукино», 3 ноября

Философская драма «Процесс» Павла Сафонова создана по мотивам одноименного романа Франца Кафки. Посыл постановки как никогда актуален: невинный человек может стать подсудимым в прямом и переносном смысле слова. Режиссер вслед за автором стремится понять, насколько тонка грань между нормальностью и безумием и как быстро человек, ставший участником «процесса», становится изгоем.

«Postmortem», театр «Мост», 3 ноября

«Postmortem» — история о жизни солдат, которые впервые столкнулись с ужасами войны. Спектакль художественного руководителя Арт-платформы Дмитрия Бикбаева создан по мотивам повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» и стихов поэтов-фронтовиков. Действия новобранцев фиксирует на кинокамеру военный корреспондент, создавая тем самым хронику страшных дней. Премьера постановки состоялась летом этого года в рамках патриотической акции «Линия памяти — 2019»

«Алеко», МХАТ им. Горького, 4 октября

В нашумевшем спектакле «Алеко» молодой постановщицы Виктории Агарковой происходит слияние музыкального и драматического. В оперу Сергея Рахманинова режиссер добавила текст из поэмы Пушкина «Цыганы». Артисты на протяжении всего действия существуют в двух ипостасях — как обитатели табора и как часть пространства-рассказчика. Свои реплики актеры произносят с добавлением разных шумов (обещают «шелест листвы, дыхание ветра и крик птиц»). Как сообщили в пресс-службе театра, подготовленный к «Ночи искусств» «Алеко» в случае успеха у зрителей может войти в постоянный репертуар МХАТ им. Горького.

«Дневник Алены Чижук», Центр драматургии и режиссуры, 4 октября

Музыкальный спектакль режиссера Алексея Размахова «Дневник Алены Чижук», созданный по мотивам пьесы современного драматурга Юлии Вороновой, в шутку прозвали российским «Черным зеркалом». Если чтение чужих сообщений не вызывает у вас чувства стыда, то вы точно по адресу. В центре постановки — собирательный образ девушки XXI века, ее жизнь через посты в соцсетях, длинные откровения в «ЖЖ» и фотки еды в Facebook. Монологи прерываются музыкальными хитами, сопровождавшими героиню в разные периоды ее жизни.