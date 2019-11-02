«Теперь ждите»: Пугачева вновь ушла со сцены

Народная артистка СССР Алла Пугачева заявила, что «если [еще] и выступит, то только в 80 лет». Об этом она сказала в ходе концерта в Минске.

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«Вы уже все знаете, что Белоруссия любима мной. И где-то у меня в крови, видно, это чувство. Здесь захоронены мои родные, отсюда вышли мои отец, дед. Я чувствую это всем сердцем и очень хотела бы, чтобы этот концерт... Кстати, непредвиденный мною. Но раз пригласили — так приду.

А больше никуда! Теперь ждите. Теперь если выступлю, то только в 80, — призналась Примадонна со сцены. — Вот, предположим, что сегодня у меня день рождения. И в этот мой день рождения скажите мне просто: «Дольше живи».

Сложно сказать, насколько серьезными были слова Пугачевы об очередном уходе со сцены. Кроме того, нельзя исключать, что 70-летняя певица подразумевала именно перерыв в выступлениях на территории Белоруссии. Некоторые поклонники звезды, впрочем, все равно приняли заявление артистки всерьез, попросив ее не брать столь длительную паузу.

В минувшем апреле Пугачева отметила юбилей — и по такому случаю решила вернуться на сцену после длительного перерыва. В честь праздника она, в частности, дала большой концерт в Москве. В преддверии мероприятия некоторые коллеги исполнительницы отмечали, что к нему она готовится обстоятельно.

«С Аллой Борисовной мы встретились на Сардинии, она спросила меня: «Что там в шоу-бизнесе происходит?» Я ответил, что не интересуюсь. «Вот и я тоже в последнее время не интересуюсь. Готовлюсь к юбилею!» — сказала она. Я давно уже не видел певицу такой умиротворенной, счастливой», — отмечал в интервью «Собеседнику» Николай Басков.

Впечатления от самого выступления у зрителей были неоднозначными — пускай и большинству концерт в Кремле понравился. Вместе с тем критике подвергся не сам перформанс народной артистки, а работа звукорежиссера.

«Алла обращалась со сцены к звукорежиссеру между куплетами песен: «Дай инструментал в мониторы, не слышу, что пою», «На сцене нет звука»», — цитирует одного из очевидцев «Телепрограмма».

Он также признался, что не готов закрывать глаза на недочеты в организации концерта из-за внушительной стоимости билетов. Согласно посетителю юбилейного выступления Примадонны, пришедшие на мероприятие зрители еще и «натерпелись хамского отношения» со стороны сотрудников охраны. «Бесконечное хамство и отношение к зрителям как к скоту — и это главная концертная площадка страны», — рассказал он, отметив при этом грамотно выстроенную драматургию, слаженную работу певицы с артистами балета и публикой, трогательный финал с выходом на сцену всей семьи артистки, а также идеальный баланс хитов и новых песен в программе.

С критикой Пугачевой также выступал и журналист Сергей Соседов.

«Дело в том, что я действительно искренне не понимаю, как может человек выходить на сцену и давать концерт один раз в десять лет.

Понятно же, что если это так, то исполнителю явно по барабану и сцена, и зрители. Этот концерт — как кость, брошенная публике! «Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего-то там хотите, ладно, я выйду, что-нибудь вам спою...» Вот так это выглядит на самом деле», — сказал он «Вечерней Москве».

В минувшем сентябре также стало известно о получении Пугачевой ордена Дружбы народов — награду певице присвоил президент Белоруссии Александр Лукашенко. «Исполнительница удостоена награды за значительный вклад в развитие эстрадного искусства и укрепление белорусско-российских культурных связей», — сообщили в пресс-службе белорусского главы.

А в сам юбилей народной артистки Лукашенко отметил ее профессионализм и многогранный талант: «Ваше творчество, наполненное особым душевным теплом и глубоким смыслом, делает жизнь людей духовно богаче, находит живой отклик в сердцах многочисленных поклонников по всему миру. Подтверждение тому — неизменный зрительский интерес к каждому концерту с Вашим участием».