«Натуралы на месте»: авиакомпании досталось из-за однополой любви

Американская авиакомпания Delta Air Lines больше не будет показывать отредактированные версии фильмов «Рокетмен» и «Образование», из которых были вырезаны сцены с демонстрацией однополых любовных связей. В настоящее время перевозчик ищет поставщиков, которые смогут предоставить полные версии лент для предложения пассажирам во время полета, передает Deadline.

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Ранее в самовольном редактировании фильмов были уличены несколько авиакомпаний — Etihad, Delta и Emirates Airlines. Об этом режиссеру подростковой комедии «Образование» Оливии Уайлд сообщил ее поклонник — он пожаловался на удаление ключевой сцены фильма, негативно повлиявшее на целостность восприятия произведения.

«Я посмотрел «Образование» в самолете, и там была вырезана сцена с лесбиянками. Даже поцелуй не пропустили! Но не волнуйтесь, все сцены с натуралами на месте», — написал молодой человек в Twitter.

После просмотра усеченной версии своего полнометражного режиссерского дебюта Уальд высказала возмущение посредством той же соцсети.

«Они заглушили или вырезали слово «вагина», вырезали сцену Молли с ножницами, сцену мастурбации Молли и историю об инфекции мочеполовых путей (она не очень хорошо заканчивается), вырезали момент с порно в машине», — перечислила режиссер.

Также, по словам Уальд, представители авиакомпании удалили вторую половину анимированной сцены с куклами, потому что голые куклы, сделанные для детей, «могут шокировать зрителя даже без гениталий». Слово «гениталии» тоже было вырезано, при этом откровенные ругательства заглушены не были.

«Я этого не понимаю. Чего там могло быть непристойного, если там даже не было наготы? Насилие и избитые тела в кино показывают, а сцену любви между двумя женщинами вырезали. Это была важная сцена для раскрытия персонажа. Я пыталась показать самую суть, чтобы люди прочувствовали фильм. Мое сердце разбито», — сказала Уальд.

Подобной участи удостоился и байопик о популярном британском певце и композиторе Элтоне Джоне «Рокетмен» — из него было удалено большинство сцен с намеком на гомосексуализм. Об этом заявила директор по цифровым технологиям Entertainment Weekly Шана Крочмаль. Находясь на борту самолета 30 октября, она заметила, что в фильме не хватает нескольких моментов.

«Сегодня в Delta я обнаружила, что в «Рокетмене» отсутствуют почти все упоминания гомосексуализма или сцены, которые Элтон Джон специально хотел включить в фильм, в том числе невинный поцелуй», — написала Крочмаль в Twitter.

В российском прокате «Рокетмен» также подвергся цензуре — из него пропали эпизоды, связанные с наркотиками и сценами любви между мужчинами. Завершающий титр, в котором говорится, что Элтон Джон нашел любовь всей своей жизни «и воспитывает с любимым мужчиной детей», также был удален. Из-за этих правок для российских зрителей слова матери музыканта, которая по сюжету картины предрекает ему вечное одиночество, становятся правдивыми.

В Министерстве культуры в ответ на соответствующий запрос журналистов пояснили, что не просили прокатчиков удалять какие-либо сцены.

«Никаких рекомендаций по поводу удаления сцен из указанной картины Минкультуры России не давало, это исключительно решение компании-прокатчика ленты», — цитировало ТАСС пресс-службу Минкульта.

Сотрудники компании Central Partnership, которая занималась демонстрацией фильма на территории России, признали, что в картину были внесены правки в связи с наличием ЛГБТ-сцен и демонстрации употребления наркотиков.

«Действительно, в фильм были внесены изменения для соответствия картины законодательству Российской Федерации», — рассказали в компании.

Телеведущая Ксения Собчак, в свою очередь, высказала возмущение действиями прокатчиков в своем Telegram-канале. «Да могли бы уж пойти до конца и обрезать так, чтобы после первой сцены сразу шли финальные титры», — написала она.

Комментируя эту ситуацию, музыкант Сергей Шнуров отметил, что, несмотря на «вырезание» неугодных сцен, люди в любом случае узнают о них из СМИ.